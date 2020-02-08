Серіали лютого-2020: "Аутсайдер", "Мертві води", "Незнайомець" та ще чотири новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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8 лютого 2020

Ці серіали варто подивитися у лютому 2020 року.

Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця. 

Цього місяця пропонуємо серіали з 5 країн світу – Ісландії, Норвегії, Німеччини, Британії та США.

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Серед них превалюють драматичні, як основа для творення, і це, в якомусь сенсі, є репрезентацією людської життєдіяльності.

В якості зав’язки більшості використана смерть – вбивство, – що може сприйматися із сумом, втім, краще побачити і зрозуміти таку ситуацію в кіно, ніж в житті, і навчитися, так би мовити, на кінематографічному тренажері.

До того ж, три серіали є жанровими фікціями: "Вавилон-Берлін" – це інтерпретація історії минулого, "Аутсайдер" – містика про сьогодення, а "Зоряний шлях: Пікар" – фантастика про майбутнє.

Всі решта в тій чи іншій мірі віддзеркалюють наш час. І кожний з них це робить нас високому художньому рівні, достатньому для рекомендації серіалу.

Що ми й робимо.   

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"Аутсайдер" (Outsider)

Показ: HBO, США

Попри постійні екранізації творів Стівена Кінга, і екранізації до біса майстерні, як у випадку з "Касл-роком", "Чужинець" – краща з них за багато-багато років.

Але розказати про неї, щоб не відкрити таємницю, капець, як важко.

"Аутсайдер" (Outsider) знятий по книзі Стівена Кінга

Історія серіалу і однойменної книги, виданої ще 2018 року, починається з вбивства хлопчика, в якому підозрюють цілком пристойного і знаного вчителя Террі Майтленда (Джейсон Бейтман, "Озарк"), чия вина ідеально підтверджена знайденими на жертві його відбитками і ДНК.

Цікаво, що такі самі вбивства траплялися і в інших місцях. І поліцейський Ральф Андерсон (Бен Мендельсон, "Родовід"), спочатку переконаний у винуватості Террі, починає сумніватися чи варто вірити 100% доказам...

Ніяких сентиментів, ніякої натягнутості ситуацій – сценарист Річард Прайс, автор одного з кращих серіалів початку ХХІ сторіччя, "Одного разу вночі", все склав послідовно, напружено і цікаво.

Причому сюжетні лінії міняються спочатку в 2-й серії, потім в 4-й...

10 серій закінчяться аж у березні.

"Вбивства Вальгалли" (The Valhalla Murders)

Показ: RUV, Ісландія

Після першого сезону "Капкану" – це наступний ісландський серіал з категорії must see, бо клубок подій одночасно і кінематографічно-цікавий, і органічно поєднаний з життям, ніби відбиваючи його в чорному дзеркалі, але й чітко вказуючи на дуже впізнавані особисті проблемки.

Обидва детективи, Ката (Ніна Дьогг Філіппусдоттір, "Гірська жінка: на війні") і Арнар (Бйорн Торас, "Ув’язнені"), мають кожний свої сімейні "скелети", що випадають з шафи минулого протягом усього детективного розслідування вбивства – яке переходить в серію вбивств.

"Вбивства Вальгалли" (The Valhalla Murders) – це ісландський серіал з категорії must see

Причому тут особиста драма поліцейських дуже міцно поєднана з драмою суспільною, адже вбивства стосуються подій 20-літньої давнини, коли в таборі для підлітків цих самих підлітків ґвалтували, а прикривали це на вищому муніципальному рівні.

Глядач переходить з кошмару героїв на роботі в їхній кошмар в житті, але дивним чином такий сюжет не вводить у мінор, а наштовхує на шляхи рішення, і шляхи цілком ґрунтовні й придатні для власного використання.

Недаремно ж Ісландія – одна з кращих країн для життя.  

"Мертві води" (Deadwater Fell)

Показ: Channel 4, Велика Британія

Цей мінісеріал – не для розваги. Він складний для сприйняття, бо показує незручні ситуації сімейного життя, часом дуже болючі, коли глядач усвідомлює їх і знаходить спільне зі своїм життям, а це спільне – не добре.

Але, в цьому випадку, "Мертві води" є терапевтичним серіалом, на кшталт безкоштовного психоаналітичного сеансу, якщо його сприйняти в якості конструктивного досвіду і позитивної інформації.

"Мертві води" (Deadwater Fell) – "терапевтичний" серіал

Британці вкотре творять несамовито чуттєвий портрет сучасної людини, оповідаючи про злочин, в якому очевидності нема, і глядач протягом майже всіх 4 серій не може зрозуміти – через кого ж у пожежі загинуло двоє дітей і жінка, а чоловік опинився в комі.

І в подальшому розслідуванні сценаристка Дейзі Колам ("Гранчестер") і режисерка Лінсі Міллер ("Ева") теж не дають однозначних відповідей, і роблять це дуже тонко, хоч і карколомно для глядача, чому допомагає талант Девіда Теннанта ("Добрі передвісники"), в якому зло – на обличчі, але – не обов’язково в душі...

Той випадок, коли з рейтингом у 6,7 на IMDB не згодний, і радий, що не повірив.

"22 липня" (22 juli)

Показ: NRK1, Норвегія

22 липня 2011 року в урядовому кварталі столиці Норвегії, Осло, відбувся потужний вибух, а трохи пізніше того ж дня на маленькому острові, де в літньому таборі було кілька сотень підлітків, почалася стрілянина.

Невдовзі винуватець того й іншого сам здався – його звали Брейвік, про що, певно, знає весь світ.

"22 липня" (22 juli) – про теракти у Норвегії 

Про це писали і знімали, а 2018 року вийшов повнометражний художній фільм.

Серіал "22 липня" показує те, про що мало хто задавався питанням – що відбувалося навколо цього: що робили медики, поліцейські, журналісти, священники?

Як, наприклад, збираючи тіла загиблих на острові, старший поліцейський каже підлеглій: "Тільки не дивись їм в очі".

Або як журналісти, які перші знайшли інформацію про терориста, в шоці – бо вважали цю справу рук ісламістів-арабів – кажуть: "Так він норвежець!".

Чи коли привозили тіла поранених до хірургічного відділення, яке перед цим мали закрити через скорочення фінансування, а там врятували чимало людей...

Це абсолютно вражаюча історія, чудово задумана, прописана і знята.    

   

"Вавилон-Берлін" (Babylon Berlin)

З сезон. Показ: Sky Deutschland, Німеччина

Новий сезон цього політичного, детективного та історичного полотна точно заохотить вас передивитися два попередні, адже саме так буде зібраний повноцінний пазл, аби побачити справжню і колосальну ідею – побудувати конструкцію того Вавилону, який був збудований в Берліні і бурлив перед Другою світовою війною, ба більше – в якому розросталися паростки майбутньої війни.

Третій сезон продовжує підкилимні ігрища нацистів, що таємно будували собі фінансовий, військовий і політичний капітал.

Це вже третій сезон "Вавилон-Берлін" (Babylon Berlin) 

Він також продовжує історію інспектора Геріона Рата (Фолькер Брах, "Дівчина у павутинні"), розвиваючи його залежність від гіпнозу та таємних маніпуляторів; а разом з цим привносить нову, детективну історію про вбивства на кіновиробництві...

Це все майстерно вплітається в багатий на деталі килим Німеччини 1929 року, де костюми і декорації так само переконливо показують час, як робота в газеті та поліції й банківські маніпуляції.

Цікаве спостереження: тоді, як визначала поліція, головним мотивом для вбивства була "заздрість". Як все помінялося...

"Зоряний шлях: Пікар" (Star Trek: Picard)

Показ: Amazon Prime Video, США

Часом треба розслаблятися. Але, звісно, не повністю виключати мозок.

І, як це не дивно, чергове відгалуження "Зоряного шляху" про пристарілого Жан-Люка Пікара (Патрік Стюарт) може і розслабити, і дати цілком пристойну історію, де логіка не буде шкутильгати на обидві ноги, а Стюарт з королівською поставою Генрі ІІ ("Король узимку") забезпечить вдумливу акторську роботу (це вам не "Дискавері").

Star Trek: Picard – чергове відгалуження "Зоряного шляху"

Минуле примусить Пікара вийти зі стану пенсіонера і повернутися назад до Зоряного флоту.

Тепер це виглядатиме менш казково (хоча гострі вуха ромуланців залишаться), і наукова-фантастика матиме реалістичне вкорінення: знайомі виноградники у Франції поливають платформи на повітряних подушках, інтерв’ю для телебачення транслюють на всю галактику, а міст "золоті ворота" існує як історична пам’ятка.

Але старі добрі заколоти і бажання помсти нікуди не зникнуть, даючи всі приводи для каверз.

Перші 3 серії такі вдалі, що серіал відразу отримав продовження і на 2 сезон 2021 року.

10 серій першого сезону йтимуть весь лютий і березень року 2020-го.

  

"Незнайомець" (Stranger)

Показ: Netflix, Велика Британія

"Всі мають секрети", – говорить у фіналі першої серії одна з героїнь, але тут важливо, хто ще про них знає, крім вас, і як з цими секретами чинить.

Ідея – не нова, причому вона виглядає іншою версією блискучої позаминулорічної "Безпеки" з Марком Сі. Холлом, поставленої, власне, за романом і "Незнайомця", американського письменника Гарлана Кобена.

Втім, відмінності є. І до 7-ї з 8-ми серій, здається, за аналогію можуть бути "Необхідні речі" Стівена Кінга, та все, насправді, шалено не просто.

"Незнайомець" (Stranger) за романом письменника Гарлана Кобена

Все починається з інформації, сказаної Адаму (Річард Ермітейдж, "Ганнібал") про його дружину, і – все: вогонь підозри розпалює багаття, яке, виявляється, починає спалахувати не тільки в ньому. І таку інформацію, приватну і дражливу, дізнається багато хто...

Розмаїття персонажів і сюжетних ліній, множинні секрети та мережа шантажу, і всі так чи так по’вязані між собою.

Градус трилера від серії до серії росте стрибками, а на 4-й серії цілковито випалює свідомість бажанням довідатися – якого біса відбувається?! Нігті згризаються начисто.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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