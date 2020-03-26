Книжковий Арсенал змінює дати фестивалю

Мистецький арсенал змушений перенести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" на пізніші дати наприкінці серпня 2020 року.

Про це йдеться на сайті інституції.

Фото із Facebook-сторінки Книжкового Арсеналу

Попередньо фестиваль мав відбутися 20-24 травня.

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Темою цьогорічного фестивалю обрано "оптимісти скептики", її куратором став літературознавець

"Ми готові провести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року. Проте розуміємо, що він не зможе бути таким, яким ми його спланували.

Та ми віримо, що він так само потрібний нашим учасникам і нашим відвідувачам.

Потрібний не в онлайні, а в реальному житті, в унікальному просторі історичної будівлі Мистецького арсеналу, в його неповторній естетичній книжковій атмосфері.

Тому команда Книжкового Арсеналу продовжує роботу над підготовкою фестивалю", – зазначила координаторка фестивалю Юлія Козловець.

Уточнені дати фестивалю повідомлять додатково.

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Книжковий Арсенал є міжнародною подією, яка щороку збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інститутуцій, понад 55 тисяч відвідувачів.

Він відбувається щовесни з 2011. На фестивалі розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, мистецька сцени.

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