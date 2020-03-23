Що почитати: 10 книжок, від яких ви не зможете відірватися на карантині

За результати масштабного опитування "Тест на відпочинок" (The Rest Test), у якому взяло участь 18 000 осіб з 134 країн світу, читання входить до топ-10 способів якісного відпочинку.

Коли ви думаєте, що робити під час карантину, то радимо читати книжки.

Щоб не витрачати час на пошук захопливих книжок, "Українська правда. Життя" зібрала добірку на будь-який смак.

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Подорожі

Тетяна Давиденко. "Країна призначення"

(Видавництво 21)

Це подорожні нотатки з кількох десятків країн та міст, написані у формі листів, ще й від імені Ведмедя Степана.

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Тетяна Давиденко. "Країна призначення"

Така незвична форма добре спрацьовує і робить історії емоційними, бо оповідач дуже допитливий, добрий, ще й знавець історії та сучасної української літератури і з великим почуттям гумору.

А ще книжка містить чимало корисної інформації, до прикладу, де у Варшаві можна знайти неймовірний торт з меренги.

Географія подорожей широка – тут розповіді з Кенії чи Дрогобича, з крайньої точки землі на мисі Рока у Португалії чи з Севастополя, з Греції чи Харкова.

Якщо коротко, то це дуже добра книжка для читачів будь-якого віку, яка допоможе забути про паніку і трохи помріяти про майбутні мандри.

Досліди і досвіди

Памела Дракермен. "Дорослих не буває. Історія дорослішання на середині життя"

Переклад Ірини Листопад і Анни Оксентюк, Видавництво Yakaboo Publishing

Памела Дракермен – американсько-французька письменнця та журналістка.

Вона відома у всьому світі за книжкою "Французьке виховання", у якій вона розглядає підходи до батьківства.

У новій книзі журналістка досліджує власне дорослішання і те, як змінюється її життя після 40 років.

Це дуже іронічні і відверті тексти про стосунки з дітьми, чоловіком, друзями, про нові кар’єрні етапи, про внутрішню боротьбу і досягнення життєвої мудрості та прозріння.

Попри дослідницький підхід до теми, авторка подбала й про легкий стиль тексту.

Філософія спокійного життя

Тарас Прохасько. "Так, але"

Видавництво Meridian Czernowitz

Медитативність і спокій – це дуже часто про твори Тараса Прохаська.

Найсвіжішу збірку оповідань письменника, за яку йому вручили Шевченківську премію, теж можна охарактеризувати у такий спосіб.

Це 34 історії-роздуми, про дуже прості речі, які нас оточують чи явища, за якими ми можемо спостерігати, але все це під пильним поглядом автора набуває нових сенсів.

Зокрема пише – про щоденну фізкультуру, про прогулянки містом, про сорти яблук і способи відпочинку, про місто і про природу, про щастя і достаток.

Всі ці рефлексії Прохаська цілком вписується концепцію популярного сьогодні тренду усвідомленості (mindfulness).

Детективи

Абір Мухерджі. "Людина, що підводиться", "Необхідне зло"

Переклад Світлани Орлової. Видавництво "Фабула"

Перша книжка англійського письменника Абіра Мухерджі "Людина, що підводиться" викликала великий захват серед читацької аудиторії, а наступний роман "Необхідне зло" тільки посилив інтерес до творчості цього письменника.

Щоб виділитись на фоні інших зірок детективу у Британії, треба справді запропонувати щось незвичне. У цьому випадку це не суто англійське вбивство.

Головний герой – капітан Сем Віндгем вирушає у відрядження зі Скотланд-Ярду до Індії, зокрема до похмурої Калькутти. Його напарник – місцевий сержант Банерджі, якого він називає "Не Здавайся".

Події в обох книжках відбуваються на початку 20 рр. ХХ ст. у період англо-індійської історії.

У першій книжці вони розслідують вбивство двох посадовців. Знайти вбивцю це те, що далось їм з боєм і пригодами.

Натомість у другій історії наші детективи розслідують загадкове вбивство сина магараджі, спадкоємця престолу.

І щоб розкрити вбивцю капітан Віндгем і сержант Банерджі відправляються до королівства Самбалпур, яке називають долиною дімантів та розкішних палаців.

Джон Ле Карре. "У розшуку"

Переклад Тетяни Савчинської. Видавництво Старого Лева

Нарешті книжки Джона Ле Карре почали виходити в українському перекладі.

Авторові майже 90 років і вже кілька десятиліть він є зіркою у жанрі шпигунського трилеру.

До речі, українською також вийшов його знаменитий "Нічний адміністратор", на основі якого було не так давно знято однойменний серіал.

Джон Ле Карре. "У розшуку"

"У розшуку" була написана ще у 2008 році, події відбуваються у Німеччині, у місті Гамбург. Сюди потрапляє головний герой – молодий чеченець Ісса. Він вирвався з полону, пережив знущання, голод і втрату найближчих.

У Європі він хоче про все це забути і стати лікарем, щоб рятувати інших людей. Раптом він дізнається, що його батько, який був злочинцем, залишив йому великий спадок.

Його переслідують спецслужби, але й знаходяться і ті, хто допомагає.

Чи з благими він намірами прибув до Німеччини? Чи не подвійний агент? Чи самостійно планує свій теракт?

Тут чимало інтриг, таємниць, великої політики та ігор спецслужб.

Популярна класика

Люсі-Мод Монтгомері. "Енн із Зелених Дахів"

Переклад Анни Вовченко. Видавництво "Урбіно"

Всі книжки Люсі-Мод Монтгомері – про добро.

Події у першій і найбільш популярній книжці з серії про Енн Ширлі розгортаються на фермі Зелені Дахи та на острові Принца Едварда.

Одинадцятирічна сирота випадково потрапляє до Метью й Марілли Катбертів, брата і сестри, які вже у старшому віці. Вони вирішили її вдочерили і після цього їхнє життя змінюється, та й не тільки їхнє.

Енн Ширлі має багату уяву, вміє потрапляти у різні пригоди і попри це тішити і допомагати всім, хто поруч. Без вікових омежень.

Гумор

Зденєк Їротка. "Сатурнін"

Переклад Ірини Забіяки. Видавництво "Комора"

Зденєк Їротка (1911-2003) – відомий чеський письменник.

Він писав фейлетони, сатиричні художньо-публіцистичні тексти, та радіоп’єси.

Зденєк Їротка. "Сатурнін"

Один з його великих гумористичних романів "Сатурнін" у Чехії став національним бестселером і зберігає свою популярність досі.

Якщо вам хочеться легкого, веселого і небанального чтива, то це саме ця книжка.

Оповідач цієї історії, молодий чоловік, наймає собі слугу, якого звати Сатурнін. Він, натомість, щоб служити йому, втягує свого господаря у найрізноманітніші пригоди.

Тут і подорожі на кораблі, і закоханість, літо, авантюри і, головне, багато свободи і радості від життя.

Тара Шустер. "Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось"

Переклад Ірини Вікирчак. Видавництво Yakaboo Publishing

Якщо так хочеться поговорити з подругою чи поділитись з психологом про наболіле, але ні одне, ні інше не виходить організувати, то ця книжка може допомогти.

Авторка Тара Шустер, яка працює в американській індустрії розваг, відверто розповідає про свої проблеми та як вона збирала себе докупи.

Вона ділиться тим, що їй допомогло полюбити себе, стати впевненою у собі і налагодити стосунки з навколишнім світом.

Жіноча проза

Ірена Карпа. "Добрі новини з Аральського моря"

Видавництво "книголав"

Трохи французької атмосфери, захопливий сюжет, іронія, романтика і пригоди. У цій книжці є всі складові для безтурботного дозвілля.

Чотири різні за стилем життя українки потрапляють до Парижу, кожна з них мріє знайти тут своє щастя, хтось хоче отримати тут славу, хтось створити щасливу сім’ю, хтось хоче спокою, а хтось життя на повну без турбот.

Зрештою, тут героїні хочуть позбутись і від брудного минулого, це їх і об'єднує, у результаті їхні долі перетинаються.

Ірена Карпа. "Добрі новини з Аральського моря"

Ольга Вишня, менеджерка культурних проектів, журналістка, спеціально для УП.Життя

Титульні світлини Lorenzo Garizio та Joel Robison на flickr.com

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