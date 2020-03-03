Ви все чули? Українська музика лютого: MONATIK, The Hardkiss, Жадан та інші

"Українська Правда. Життя" продовжує розповідати про найцікавішу українську музику, що вийшла протягом місяця.

На початку лютого 2020 року наші артисти презентували треки до Національного відбору на "Євробачення". Пісні Call For Love від KHAYAT, "99" від KRUTЬ, Bonfire від Tvorchi та Vegan від Jerry Heil можна було почути вживу у фіналі Нацвідбору.

Але музичне життя вирувало й позаконкурсом, ось 14 композицій, які варті уваги.

Jamala feat. alyona alyona – "Жалі"

Переможиця "Євробачення 2016" Джамала записала ще один дует із Альоною Савраненко.

Цього разу співачка та реперка відклали сарказм у бік і посумували за тим, чого вже не повернути.

alyona alyona – "Коли ховають молодих"

У лютому Альону Савраненко взагалі потягнуло на серйозні теми.

Новий трек реперка присвятила Дані Дідику – 15-річному хлопцю, що загинув під час теракту на Марші єдності в Харкові в лютому 2015-му.

The Hardkiss – "Косатка"

Після минулорічної акустичної програми Юлія Саніна та музиканти записали новий сингл у не електричному звучанні.

"Косатка" повинна увійти до нового альбому The Hardkiss, що побачить світ у наступному році.

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"Крихітка" – "Бурштин"

Гурт Саші Кольцової повернувся на українську сцену з першою новою піснею за чотири роки.

"Бурштин" – це ніжний і одночасно драйвовий поп-рок, яким і запам`яталися "Крихітка" в середині 2000-х.

Композиція стане частиною нового альбому музикантів, про який поки що нічого не відомо.

Kulshenka – "Хто захистить від повені дерева"

Цей бароко-рок із джазовими інтонаціями Ірина Кульшенко (екс-Panivalkova) присвятила всім, хто збився зі свого шляху.

Пісня "Хто захистить від повені дерева" увійшла до її однойменного міні-альбому.

Скрябін & Юркеш – "Кузьма"

На річницю загибелі Андрія Кузьменка "Скрябін" присвятили своєму лідеру нову пісню, записану з Юрієм "Юркешем" Юрченком.

Сам вокаліст і автор композиції зізнався, що в роботі над "Кузьмою" надихався ранньою творчістю гурту.

Пісня дала старт повноцінній співпраці "Скрябіна" та Юркеша, що повинна вилитися в спільний альбом.

Ponomariovv – "Сонце зійде"

До річниці розстрілів на Майдані репер і журналіст Віктор Пономарьов випустив нову пісню, яку присвятив героям Небесної Сотні.

У кліпі на неї використані кадри подій тих днів, надані Tabor Production.

"Лінія Маннергейма" feat. Фагот – "Озеро"

Супергурт Сергія Жадана, Олега Каданова (екс-"Оркестр Че", "Мантри Керуака") та Євгена Турчинова ("Жадан і Собаки") зарелізив перший повноформатний альбом – "Конфіскат".

На найбільш ліричній і при цьому драматичній пісні з нього музикантам підспівав Фагот із "ТНМК".

KEYSEE – "На взводі"

В українському репі з`явився ще один фрешмен.

У минулому році KEYSEE відзначився перемогою в конкурсі #TbrgOpenRapUA.

За саундпродакшен "На взводі" відповідав Вадим Алхутов (Teejay), який також пише біти для alyona alyona.

mama13 – "Работник месяца"

Саундпродюсер Івана Дорна, Сурен Томасян, випустив новий сингл сольного проекту.

Представникам "офісного планктону" присвячується.

Dakooka – "Смех на губах"

У новому міні-альбомі "Так интереснее" чернівецька співачка Катерина Єременко несподівано повернулася до акустичного звучання, з якого і починала свою творчість.

Піснею "Смех на губах" вона демонструє дива чорного гумору.

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YUKO – "Зима"

Фольктронік-дует Юлії Юріної та Стаса Корольова випустив нову пісню про втому від довколишніх подій і бажання переродження.

Нею YUKO сповістили про свій перший всеукраїнський тур, що розпочнеться в травні.

Музиканти завітають з концертами до Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Тернополя.

Творча школа Павла Табакова – "Мріє, не зрадь!"

Учні та учениці дитячої творчої школи музиканта Павла Табакова зачитали ньюскул-реп на вірші Лесі Українки.

Реліз приурочений до 149-річчя з дня народження української поетки.

MONATIK – "Сильно"

Дмитро Монатік екранізував одну з найзворушливіших пісень минулорічного альбому "Love It Ритм".

Зйомки кліпу відбулися в Українському домі. Режисеркою кліпу виступила Таню Муіньйо, яка працює з Дмитром постійно.

Також вона відзначилася відео для Кеті Перрі та нині популярної іспанської співачки Розалії.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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