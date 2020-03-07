Серіали березня-2020: "НульНульНуль", "Замок і ключ", "Я закохалася в голограму" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у березні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Більшість глядачів наразі будуть перебувати під зачаруванням від екшенізованої наукової-фантастики другого сезону "Видозміненого вуглецю".

Але відверта примітивізація і чергове маніпулювання думками мас – коли тобі між рядків, щоб ти не звернув увагу, нативно, впарюють збочення за норму – не дають можливості його рекомендувати.

До того ж, ми не шукаємо простих шляхів, тому радимо трішечки складніші серіали.

Очевидно, що виконання другого сезону мексикано-американського "Нарко: Мексика" - рівня "Бог": спін-офф від серіалу про Пабло Ескобара, він валить на спину всіх конкурентів, які розказують історії про залаштункове життя наркобаронів і картелів. Але, попри це, італійський "НульНульНуль", який теж розповідає про мафію, – оригінальніший.

Норвезько-данський "Рагнарок", про підлітків, сильно впадає в примітив, тому в якості рекомендації – американський "Замок і ключ", ідеальний в жанрі пригодницької містики у віковому цензі 12+.

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У випадку комедій вибір ми зупинили на сміливому і незвичайному гуморі серіалу "Жартую" зі сумним коміком Джимом Керрі, бо він явно переважає "Авеню-5" з дотепним Х’ю Лорі.

А також наш вибір – "корпоративна Німеччина" "Поганих банків", хоча "корпоративна Корея" в "Гра на гроші", без сумніву, заслуговує на увагу.

Так чи так, дивіться гарні серіали, бо лише вони того варті!

"Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul)

5 сезон. Показ: AMC, Netflix, США

Перший цього місяця – недосяжний "Краще дзвоніть Солу".

Велич "... Сола" не тільки в тому, як він доповнив – і розпочав в якості приквіла – всесвіт епохального серіалу "Пуститися берега".

І навіть не в тому, що продовжив вливати в маси авторський стиль, візуалізований Вінсом Гілліганом і Пітером Гулдом.

"Краще дзвоніть Солу" вже 5 сезон демонструє високий рівень

Його велич в оповіді історії, тільки історія важлива, як правда – про падіння людини, про те, як хороший чоловік стає поганим, і навколо нього валиться весь світ, і не лише його світ.

5-й сезон продовжує невблаганний шлях до прірви Джіммі Макгіла (у виконанні запаморочливого Боба Оденкірка), адвоката, який легко маніпулює правдою, грає, розігрує і підтасовує, аби перемогти, виправдовуючи себе тим, що він допомагає, а яким способом – байдуже.

Наразі він зустрів мафіозі, про яких йтиметься в "Пуститися берега" - за їх дорученням йому треба витягти з в'язниці дилера.

До компанії Майка (Джонатан Бенкс), Фрінка (Джанкарло Еспозіто), Гектора (Марк Марголіс) і Джіммі додався ще й Хенк Шредер (Дін Норріс). Знову збирається команда мрії!

Словом це не серіал, це – чистий кайф.

"НульНульНуль" (ZeroZeroZero)

Показ: Canal+ (France), Sky Italia (Italy), Amazon Studios (USA), Італія

Симфонія про зло, таке болюче і таке реальне, і таке глобальне, бо поширено по-всьому світі – від Мексики до США, через океан до Італії, через Середземне море до Африки і пустелі Сахара.

І всім рухають наркотики, які виробляються на одному кінці світу і пливуть кораблем в інший, дорогою спустошуючи людей та їх душі.

Італійський "НульНульНуль" дуже оригінальний

Нам покажуть як існує мафія в Калабрії, як формуються армії в Мехіко, і як озброюються сахарські тауреги.

У 8-ми годинних серіях перетинаються три історії, даючи оригінальний погляд на проблематику і людей, в ній зав’язаних.

І це – не бла-бла-бла: сценарій серіалу писався за книгою Роберто Савіано, якого за попередню, "Гоморру", 14 років розшукує мафія, а шоураннером є великий Стефано Солліма, режисер вражаючої "Субурри" і ще більш надзвичайного "Сікаріо 2".

"Нуль..." гармонійно поєднує в собі драму з екшном, політику з криміналом, і акторам дає розкритися як в пластиці, так і в ораторстві (робота спецпризначенців тут – рідкісна, бо правдива, мов у житті, а Андреа Райзборо ("МИ. Віримо в любов") – як завжди найкраща).

"Жартую" (Kidding)

2 сезон. Показ: Showtime Networks, США

Смішний і сумний, реалістичний і абсурдний, "Жартую" – це оаза для любителів нестандартного гумору, коли сміються лише деякі і сміються від дивного.

Наприклад: в одній зі сцен дідусь бачить жінку і каже онуці: "Вона точна копія моєї колишньої!". "Так ти ж її ненавидиш?". "Так, але ж я її і люблю також". "Як я тебе розумію", – підсумовує онука.

Дідуся грає Френк Ланжелло ("Дев’яті ворота"), а Джим Керрі ("Вічне сяйво чистого розуму") – його сина, дуже успішного ведучого дитячої передачі.

"Жартую" (Kidding) – смішний і сумний, реалістичний і абсурдний

От тільки син – нещасливий, розлучений, в депресії, і в другому сезоні вирішує задавити коханця своєї колишньої, кинути шоу і втекти світ за очі.

10 серій про трагічного коміка повні екстравагантності, іронії про сучасне життя, шлюб, роботу і бізнес, а також – мудрих порад ("Рано чи пізно, треба все ж прийняти реальність") і парадоксальних висновків ("Я завжди думав наскільки важко вибирати між роботою і сім’єю, і тільки сьогодні зрозумів легкість вибору: бо перше – справжнє, а друге – фантазія").

"Замок і ключ" (Locke & Key)

Показ: Netflix, США

Наочна інструкція, як треба знімати для молоді – захопити увагу таємничістю, інтригувати, але без складності, залучити дівчат і хлопців, завести їх у гру-квест, додати трохи насильства, трохи теми "батьки-діти" і кожну серію обривати прийомом кліфгенгер.

За виглядом ніби все просто, а переїзд сім’ї до нового, таємничого будинку-замку і поготів банальний.

"Замок і ключ" (Locke & Key) – наочна інструкція, як треба знімати для молоді

Але пошук дітьми ключів, надприродні можливості кожного з них і спільна боротьба проти демона, паралельно з намаганням відновити спогади з минулого власної родини, залучають глядача у спокусливу і невідривну пригоду-казку.

Це приємно, цікаво, не надто напружує і дуже легко розвивається, саме тому так затягує.

Певно, після невдалої спроби екранізувати 2011 року однойменну книгу коміксів Джо Хілла, ілюстраторка Габрієль Родрігес, яка стала шоураннером на серіалі 2020 року, зрозуміла щось важливе.

Можливо справа у запрошених режисерах, на кшталт Вінченцо Наталі ("Куб), чи сценаристах, таких, як Андрес Фішер-Центено ("Терор").

Перевірте, словом.

"Я закохалася в голограму" (Na Hollo Geudae)

Показ: Netflix, Південна Корея

Дорама з очевидним розрахунком на маси, але високої якості виконання і відповідальністю за шлунки і мізки глядача – достойний приклад для наших любителів мелодрами, якою вона насправді має бути.

Випадкова працівниця середньої ланки отримує неймовірну річ – окуляри з вбудованим персональним помічником, штучним інтелектом, який матеріалізується у вигляді голограми, видимої лише власникові окуляр.

Він знає майже все, може допомоги скласти будь-який проект на комп’ютері або замкнути всю мережу в місті.

"Я закохалася в голограму" (Na Hollo Geudae) – дорама з очевидним розрахунком на маси

Його зовнішність ліпилася з розробника, відлюдькуватого генія-красеня. Тепер він дивиться крізь очі голограми на дівчину, а вона – на нього... не впізнаючи, бо не може розрізняти обличчя.

За окулярами ганяються конкуренти, тут же – поліція, і часом використовуються спецефекти, ніби це науково-фантастичний екшн-блокбастер.

12 серій по годині, і кожна – з сентиментальністю, криміналом і якістю дорого у виробництві постановочного кіно. Це здатне захопити.

"Погані банки" (Bad Banks)

2 сезон. Показ: ARTE, Німеччина-Люксембург

Він продовжує історію Яни Лікам (Пола Бір, яка тільки що отримала свого "біра" на Берлінале за роль у фільмі "Ундіна"). Вона виграла, за грати сіла не вона, а її коханець Габрієль Фенгер (Баррі Атсма).

Корпоративні ігри продовжуються. Банки, корпорації, уряди, групи людей і люди окремі – тут всі стоять на шахівниці, а грають найбільші гравці. Безпринципність і безсовісність – єдині принципи.

В "Погані банки" (Bad Banks) корпоративні ігри продовжуються

Тому можна пообіцяти молодому старт-апу добрі гроші і свободу вибору, а потім, коли його купили, розпустити, бо у банку вже був свій, аналогічний старт-ап, якому не потрібна компанія-конкурент.

"Моя стратегія успіху – завжди вибирати складний шлях", – ніби цитуючи пораду Ісуси Христа говорить персонаж, але саме в цьому проявляється і вся ницість ситуації: і він сам, і всі решта – прямо протилежні Христу, розпинаючи інших на хресті своїх бажань і вимог успіху.

"... банки" не такі стрункі і веселі, як "Форс-мажори", але вправно і бадьоро грають на території "Мільярдів".

"Полювання: смертельні ігри" (Manhunt: Deadly Games)

2 сезон. Показ: Spectrum Originals, США

На 2-му сезоні серіал став антологією, використовуючи для продовження лише тему – пошуки терориста-підривника.

Зник психологізм, додалась маніпулятивність – "натискають" на конкретні "клавіші" душі, викликаючи співчуття, гнів, обурення, піднесення.

Серіал "Полювання: смертельні ігри" (Manhunt: Deadly Games) зосередився на пошуках терориста-підривника

Цьому, власне, сприяє історія з реальності (в прокаті зараз іде повноцінний фільм про це, "Річард Джуелл" Клінта Іствуда): трохи аутичного охоронця, який рятує 150 людей, виводячи їх зі стадіону, де скоро вибухне бомба, самого починають звинувачувати у закладанні бомби, ФБР вішає на нього всіх собак, а преса робить його мішенню для заляканих людей.

Але творці дозволяють собі й таке: наприклад, Джуелла грає Камерон Бріттон, який в "Мисливці на розум" зіграв серійного вбивцю, а ФБРівця – Гетін Ентоні, що втілив Чарлі Менсона в серіалі "Акваріус".

5-а серія – переворот в 10-серійному серіалі: ФБР у своїй тупій цілеспрямованості наштовхується на супротив місцевого населення, ополченців, і це – могутня тема, що дає інформацію для роздумів щодо сучасності США.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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