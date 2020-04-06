Штраф за чужу собаку, поліція із палицями та онлайн-вечірки: жителі Іспанії, Індії та США про карантин

Майже весь світ закрився на карантин.

Втім, у кожній країні є свої особливості: в Іспанії поліція може оштрафувати, якщо людина виходить із магазину лише з упаковкою насіння; у США – уряд передбачив виплати усім громадянам, а в Індії – поліція уповноважена бити палицями усіх, хто порушуватиме самоізоляцію.

Про специфіку карантину в інших країнах "Українська правда. Життя" розпитала людей, які нині проживають у цих трьох країнах.

ВОЛОДИМИР ХОДАКОВСЬКИЙ

Аліканте, Іспанія

Останній раз нормально я був на вулиці та у магазині три тижні тому. 14 березня усіх різко закрили.

Виходити на вулицю без поважних причин не можна – за перше порушення штраф від 150 до 300 євро, далі умовні сроки чи навіть ув'язнення. У нашому регіоні заарештовують 70-150 людей на день.

Вийти на вулицю можна тільки, щоб купити їжу, медикаменти або вигуляти собаку.

Штрафи на кожному кроці: дітлахи вийшли на дитячий майданчик – штраф, підлітки зібралися у парку – штраф.

Володимир Ходаковський живе у місті Аліканте, Іспанія

Нещодавно мою дружину зупинила поліція. Вона пояснила, що йде у банкомат. Їй сказали: "Це не поважна причина. Давайте на перший раз ми не звернемо на це уваги, але ви ідіть придбайте хліб".

Не завжди покупка продуктів допоможе. На днях бачив новину – поліція оштрафувала хлопця, який вийшов з магазину із упаковкою насіння.

Людей на вулицях перевіряють вибірково – поліція може стояти на виході із крамниці або проїжджати повз. Саме тому усі зберігають чеки – це доказ поважності причини і захист від штрафу.

Чув про випадки, коли люди брали з дому половину батона і гуляли по району – робили вигляд, що йдуть із магазину. Їх штрафували – не було чека.

Хтось недавно писав у соцмережах, що їхав на машині з крамниці додому. Його зупинили поліцейські та попросили чек, щоб перевірити час покупки. Сказали: "Добре, ви оплатили товари менше ніж півгодини тому, до крамниці вам їхати 30 хвилин. Все нормально. Якби їздили довше – був би штраф 300 євро".

Нині магазини виглядають єдиним місцем, де можна заразитися – бо всі сидять вдома і виходять тільки туди.

Люди ходять на закупки у масках і рукавицях, подають тобі знаки "не підходь, поки я не відійду", або затамовують подих, проходячи повз один одного.

Я обираю маленькі магазини. У фруктовому біля нашого будинку новий карантинний режим: вони не пускають нікого всередину, просять заздалегідь писати їм замовлення, а коли воно готове – запрошують забрати. Це зручно – ти не контактуєш ні з ким.

Із доставками продуктів теж складно. Один супермаркет обслуговує виключно вагітних і пенсіонерів – треба прикладати скан відповідних довідок під час замовлення. Інші – або закрилися або мають величезну чергу.

Я хотів замовити воду на сайті Auchan. Зайшов туди і побачив "перед вами 25 тисяч людей у черзі, очікуйте". Через півтори години очікувань я врешті зареєструвався і обрав продукти. Найближча вільна дата доставки була через місяць.

На сайті Amazon Prime зручніше – вони одразу пишуть: "Доставка можлива на 25 травня". Дякую, я краще в магазин!

Легально потрапити на вулицю легше, якщо в тебе є собака. В нас немає, а усіх псів з притулків Аліканте розібрали.

До речі, здавати свого пса в аренду сусідам, щоб ті погуляли, не можна – за це станції і штрафи. Була новина, що в Іспанії заарештували групу людей, яка по черзі вигулювала одного і того ж собаку.

Є абсурдні ситуації: на початку карантину поліція заарештувала чоловіка, який вигулював іграшкового пса. Чоловік заявив: "Покажіть мені закон, в якому сказано, що собака має бути справжній". Після того, норму допрацювати. Відтепер легально вигулювати тільки "живого собаку" і не довше 10 хвилин.

Втім, це важко контролювати – вночі бачив сусіда, який провів півгодини на вулиці із собакою. Везунчик.

У вільний від уроків час дітям дозволено кататися на роликах у вітальні

В мене є знайомі, які захворіли на коронавірус. Це мама однокласника мого сина. Про хворобу вона повідомила у чаті батьків.

У неї була температура 38°C, яку неможливо було знизити, сильний кашель, ускладнене дихання.

Швидка приїхала тільки на третій день щоденних дзвінків. Жінці зробили тест, підтвердили діагноз і залишили на домашньому лікуванні. Сказали: "Порівняно із тими, хто перебуває у госпіталях – це легкі симптоми". Нині жінка повністю одужала.

Ще не чув про жоден випадок хвороби у дітей.

До речі, у нас їх двоє – 6 і 15 років. Діти проводять багато часу за онлайн-уроками. Всі вони іспанською.

Старша виконує і відправляє онлайн.

А от молодшому присилають завдання, яке ми мали б роздрукувати. Після карантину він повинен принести у школу папку із цими завданнями.

У нас немає принтера і тому доводиться перемальовувати усе з компьютера. Вчора, наприклад, вчителька скинула 30 сторінок. Ми з дружиною перемальовуємо досі. Це жесть.

Сидіти вдома дійсно важко. Коли в нас тільки почався карантин, ми спробували прогулятися із дружиною і дитиною з поважною причиною "викинути сміття" – ходили навколо власного будинку. Сміття не викидали на випадок, якщо неочікувано з'явитися патруль.

Зараз, до речі, немає легальної причини аби вивести дітей на вулицю. Заборонено.

У вільний від уроків час ми дозволили дітям кататися на роликах у вітальні. Зазвичай не більше 20 хвилин на день. Сусіди не скаржаться. Карантин – ніхто ні до кого не ходить.

ГАННА БУЛАТ

Гоа, Індія

25 березня керівництво Індії оголосило тритижневий карантин.

У країні, де проживає 1,3 млрд людей, закрили все, включно із продовольчими крамницями та аптеками.

Для мене карантин розпочався напередодні, з промови індуського прем'єра. Напередодні він сказав, що завтра усі мають не покидати домівки – карантин триватиме один день.

Також він закликав усіх бажаючих вийти о 16 годині на свої балкони чи подвір'я, щоб зіграти на барабанах, поаплодувати та покричати. Це свого роду індуська традиція.

Вважається, що індійська земля намолена і барабани та плескання – створюють позитивну вібрацію, яка правильно налаштує світ.

Ганна Булат проводить карантин на Гоа, Індія

Я живу у Мандремі. У нашій громаді два італійця, француженка, британець, два індуса і я. Ми ізольовані від зовнішнього світу. Наші три будинки стоять окремо від інших, докола джунглі.

Ми затарилися продуктами і о четвертій годині вийшли у двір джемити. Я грала на джембе, друзі на перкусії. Було круто.

Пізніше ми дізналися, що у Мумбаї люди влаштували справжній фестиваль – вони массово вийшли на вулиці барабанити, не зрозуміли у чому головна проблема коронавірусу.

Наступного дня політик продовжив карантин ще на три дні, але через добу о восьмій вечора вийшов із новим зверненням. Сказав: "У вас є час до опівночі аби купити собі їжу на 21 день карантину. Через чотири години ми закриємо аптеки і крамниці".

Ми негайно виїхали на ринок, але там вже нічого не було – ані фруктів, ані овочів, без проблем можна було купити рис, приправи, у кращому випадку картоплю.

Людей було багато. Ніхто не розумів скільки триватиме карантин, чи буде можливість купувати їжу завтра. Також купували мило, порошки.

Ми теж накупили всього і більше не виїжджали.

У перший день карантину усюди з'явилася поліція. Деяких людей, які виходили на вулицю попри заборону, вона лупцювала бумбуковими палицями. Мені про це розповідали друзі, відео є в інтернеті. Це страшно.

Є місцеві, які дивляться на туристів із підозрою – начебто це ми привезли коронавірус до Індії.

У моєї знайомої власниця відібрала байк без жодних пояснень. Декого вигнали з готелів і будинків.

У магазині з нами трапилася дивна ситуація. Мій друг, що спілкувався із продавцем на хінді, звернувся до дівчини англійською. Вони перекинулися парою слів і посміхнулись. Після цього продавець розгнівався і сказав: "Не бачу нічого смішного, забирайтеся геть, я вам нічого продавати не буду". Ймовірно, це трапилося через те, що всі ми немісцеві.

Тим не менш, є багато індусів, які ставляться до іноземців гарно. Нам дуже допомагає власник будинку, у якому ми живемо.

Нещодавно хлопцям захотілося пива, власник запропонував допомогу. Він зателефонував брату, брат ще кому. Все вирішується через своїх. Пиво врешті решт було у нас.

Таким чином ми дізналися про карантинну схему роботи магазинів: о шостій ранку деякі крамниці тишком-нишком відкриваются на пару годин. Важливо встигнути купити все до того, як прийде поліція із бамбуковими палицями.

Також зранку на вулиці виходять місцеві, кожен продає, що має – банани, боби. Ціни вдвічі більші, ніж зазвичай. Наприклад, ми взяли оцет за 60 гривень, а звичайно він коштує 20.

Через закриття магазинів паніки немає – у більшості є свої городи. Зголоднів – зірвав кокос. Я сама висадила на городі базилік, лук, м’яту та папайю. Тож, якщо будемо помирати – то із базиліком. Жартую.

На крайній випадок можна обмінюватися їжею. У російськомовних людей у телеграмі є свій чат. Зазвичай там питання про візи та сімкартки, а нині пишуть щось на кшталт "міняю банани на картоплю" або "яйця на пиво" або "папайю на будь-шо". А де ще брати, коли все закрито?

У Індії російськомовні обмінюються їжею

Коронавірусу в Арамболі начебто нема. Точніше так – я не бачила і не знаю про жоден випадок, коли б був проведений тест або хтось був госпіталізований.

Мій друг індус сказав, що у Делі минулого тижня знайшли будівлю, де нелегально проживало близько двох тисяч людей – переважно мігранти і низькокваліфіковані робітники. Багато з них були інфіковані вірусом, кілька навіть померли. Звичайно, вони не тримали карантин і не зверталися до лікарень. Вони навпаки, кидали каміння у поліцію, аби їх не забирали.

Зараз потрохи все стає доступніше. Магазини відкриваються на довше, поліції менше. Всі ходять у масках.

Сьогодні зранку ми купили банани – у всіх щастя, бо ми не їли фруктів вже давно.

Взагалі ми вже призвичаїлися сидіти в ізоляції: займаємося йогою на даху, нещодавно влаштували карантинну фотосесію – я працюю моделлю.

Самі робимо мюслі та кокосове молоко. Італійці готують пасти, я – борщ, індуси спеціально не додають гострих спецій.

Я рада, що попри інформаційні атаки та поліцейських із палками, у Гоа люди спокійні, у них переважно нема паніки. Що казати, тут навіть у звичайні часи туалетного паперу немає, тому його ніхто екстрено не скуповував.

ОСТАП ЯРИШ

Вашингтон, США

Жорсткий карантин ввели два тижні тому, а 30 березня мер міста видала наказ – якщо гулятимеш на вулиці без критичної потреби, то тебе можуть оштрафувати на сумму до 5 тисяч доларів або ув'язнити до 90 днів.

Бути на вулиці можна тим, хто забезпечує життєдіяльність міста.

Іншим можна ходити до магазину, в аптеки, виходити на пробіжки, вигулювати собаку та навіть прогулюватися за умови, що ти йдеш один і дотримуєшся соціальної дистанції. Якщо хтось зараз вийде на пікнік буде штраф.

Магазин меблів. Власники заколочують вітрини магазинів дошками - бояться мародерів

Я працюю журналістом "Голосу Америки", два тижні тому нам сказали працювати з дому. Вже тоді у годину пік у вагоні метро замість звичайного натовпу було три людини.



Нині потяги метро приходять двічі на годину, замість кожних 2-5 хвилин, як було раніше.

У багатьох є машини, якщо немає – люди беруть на прокат велосипеди. Прокати все ще відкриті.

Я виходжу на вулицю не часто – переважно у магазин або по роботі.

Вчора їхав в Uber – ціни не змінилися, але таксист повісив оголошення "У зв'язку з тим, що в нас мало клієнтів – будемо вдячні за чайові".

Більше 3 мільйонів людей втратили роботу.

Уряд затвердив їм виплати, які мають прийти десь у другій половині квітня. Якщо ти не у шлюбі – має прийти тисяча доларів, подружжю нараховують 1400 доларів, за кожну дитину 500 доларів.

Також є всіляка підтримка бізнесу, виплата по безробіттю.

Я поки не розібрався, чи отримаю щось. Одні пишуть, що виплати для усіх платників податків, інші – що тільки для громадян Америки. Я не громадянин, але платник. Поки не ясно.

У Штатах тестують на коронавірус тільки людей з середніми або складними симптомами. Це мені сказала медсестра з Нью-Йорка.

Наприклад, до неї прийшов 30-річний чоловік в якого кашель, температура, а напередодні він контактував з людиною, яку вже госпіталізували з коронавірусом.

На це вона йому відповіла: "Так, висока ймовірність, що у вас коронавірус. Прошу вас самоізолюватися вдома, адже в нас обмежена кількість тестів і ресурсів. Нам краще використати тест на людину, яку ми будемо госпіталізувати".

Таке відбувається по всій Америці.

До речі, із симптомами коронавіруса краще не йти до сімейного лікаря.

З цим треба звертатися відразу у відділення екстреної допомоги. Там є спеціально переобладнана кімната, а медпрацівники мають спецкостюми із масками, респіраторами і рукавицями.

Сімейний лікар приймає людей у звичайному кабінеті. Якщо виявиться, що лікар контактував із тим, в кого підтвердився коронавірус – йому доведеться піти на самокарантин на 14 днів.

Два тижні тому була продуктова паніка – люди массово змітали з полиць консерви, макарони, крупи.

Я пройшов три різних магазини, аби знайти хліб та мясо. На хлібній секції в ті дні висіли оголошення: "Не більше трьох буханок хліба в одні руки". Таке було на всіх популярних товарах: мясо, консерви, макарони тощо.

Зараз полиці з крупами, макаронами і консервами трохи пустіше, але все ж не порожні.

Туалетного паперу і антисептиків досі немає або їх миттєво розбирають, а "бариги" торгують ними на eBay за завищеними цінами.

Церкви припинили служби. Вивіска каже "церква закрита"

Багато магазинів зранку приймають лише літніх клієнтів. Крамниці наклеїли на підлогу позначки ізолентою раз на півтора метри, щоб людям було простіше тримати дистанцію.

Більшість розуміє, що кожен з нас потенційно заражений, а штати – епіцентр пандемії.

Змінилися звички – ніхто не тисне руки. Ще місяць назад ми з колегами віталися торкаючись ліктями, зараз просто киваємо на відстані або кажемо "no hand shaking".

Найважче для мене не зустрічатися з людьми. Сьогодні наснилося, що я був у Києві і обійняв знайомого. Я весь сон думав про те, що треба терміново продезинфікувати руки.

Зустрічі проходять онлайн. Минулої п'ятниці я збирався із друзями через ZOOM. Хтось пив вино, хтось пиво, ми говорили і сміялися.

В якийсь момент нас всіх перервало і кожному прийшло спеціальне сповіщення, що Вашингтон закривають на жорсткий карантин.

Ми всі повернулися в стрім і обговорювали, що тепер ми офіційно не можемо виходити з дому. Я відчув себе, як у серіалі "Чорне дзеркало".

Валерія Широкова, спеціально для УП.Життя

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.