Чи могли ви вже перехворіти на коронавірус раніше? Думки експертів

Багато людей згадують про свою останню застуду або грип і намагаються зрозуміти, чи міг це насправді міг бути COVID-19.

Деякі українці думають, що коронавірус могли завезти ще на різдвяні свята.

Фото: EVG photos/Pexels

Що про це кажуть експерти? Реклама:

Серед основних симптомів COVID-19 – кашель, задуха і лихоманка.

Крім того, у вас можуть бути проблеми з травленням, наприклад, нудота або діарея, а ще головний біль і біль у горлі.

На початку хвороби може бути втрата нюху або смаку, пише HuffPost.

Ці симптоми можна помилково прийняти за сильну застуду або грип, особливо якщо у вас легкий випадок COVID-19.

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Також дехто може навіть не помітити, що хворий на коронавірус, оскільки деякі випадки можуть протікати безсимптомно або з незначними ознаками.

Наприклад, в Америці є свідчення того, що коронавірус почав поширюватися раніше, ніж його почали відстежували.

Деякі експерти підозрюють, що перші випадки в США почалися в січні.

За словами Чі Райлі, голови відділу інфекційних захворювань і вакцинології у Школі громадської охорони здоров'я Берклі в університеті Каліфорнії, ймовірно, вірус може перебувати у країні вже за два тижні до того, як настає перша підтверджена смерть.

В Україні першу смерть зафіксували 13 березня. А перший випадок захворювання – 3 березня.

Якщо слідувати теорії Чі Райлі, коронавірус міг потрапити в Україні наприкінці лютого.

Та в Україні також мали перевірити на коронавірус раніше померлих від пневмонії.

Які результати розтинів, та з якої дати повинні перевіряти, поки невідомо.

А ефективного способу дізнатися, чи був у вас вірус в минулому і ви видужали, зараз немає, пише The Guardian.

"Ми розробляємо тести на антитіла для виявлення попередньої інфекції, але вони ще не готові для клінічного використання", – розповів Вільям Гіллманн, заступник керівника Массачусетської лікарні.

За його словами, єдиний зараз спосіб дізнатися, що у вас коронавірус, це пройти тестування, поки ви ще хворі.

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