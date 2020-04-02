Як виявляють та лікують коронавірус. Розповідь української лікарки з Великої Британії

Ярині Лінинській 27 років.

Вона закінчила Львівський медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру з радіології.

У 2019 році пересклала усі іспити і підтвердила диплом лікаря у Великій Британії.

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Ярина Лінинська працює лікарем у Лондоні

Зараз Ярина працює лікарем невідкладної медицини у одній з клінік Лондона, куди поступають пацієнти з підозрою на коронавірус.

Дівчина веде інстаграм-сторінку, де розказує про медицину закордоном та свої робочі будні, а також створює платформу для спілкування студентів-медиків та лікарів.

"Українська правда. Життя" розпитала у лікарки про діагностику та лікування коронавірусу в Британії, обмежувальні заходи у країні, та особливості роботи під час пандемії.

Далі пряма мова Ярини.

Як виявляють хворих на COVID-19

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Всі пацієнти, які мають підвищену температуру, а це 37,8 і вище, сухий кашель, біль в горлі, загальне нездужання, м’язовий біль, біль в грудях чи задишку – телефонують на лінію 111.

Там проводять початкове опитування і визначають стан хворого – чи потрібно їм відправляти карету швидкої допомоги.

При підозрі на коронавірус "швидка" приїжджає до місця проживання. Лікарі не їздять на виклики, забирає парамедична служба. Вони вимірюють життєві показники пацієнта – сатурацію (рівень кисню в крові), тиск та пульс.

Довідка: Різке збільшення смертності від COVID-19 у Британії розпочалося приблизно 22-23 березня. Вже станом на 30 березня в королівстві було понад 22 тисячі заражених та 1408 людей, які померли від вірусу. Більше офіційної інформації про те, як Велика Британія долає пандемію читайте на "Європейській правді".

У лікарні пацієнти з респіраторними симптомами потраплять у відділення невідкладної допомоги (де нині є окремі відділи для хворих на коронавірус).



Медперсонал у захисному одязі (PPE, personal protective equipment), який включає в себе респіраторну маску, окуляри, шапочку, одноразовий поліетиленовий з довгими рукавами халат і бахіли на ноги.

У лікарні медсестра знову вимірює всі життєві показники, збирає анамнез та робить аналізи, які включають в себе – повний аналіз крові, C-реактивний протеїн, сечовина, креатинін, електроліти та печінкові проби.

Далі хворого скеровують на рентген грудної клітки. У нас в клініці є два рентген-відділення, одне з них відвели для пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Тест на коронавірус на цій стадії не роблять.

Лікар оглядає пацієнта, коли є результати рентгенограми і готові аналізи крові. При огляді заборонено слухати, аускультувати, пальпувати.

Виключення, якщо у хворого є підозра на гострий живіт та загострення астми.

Навіть якщо лікар на 80% впевнений, що в пацієнта коронавірус, але стан хворого такий, що не вимагає додаткової оксигенотерапії, то його відправляють на домашнє лікування, що передбачає антипіретичну (жарознижуючу) терапію, багато пиття та спокій.

Також хворий отримує red flags (червоні прапорці), тобто поради – на що варто звернути увагу та як реагувати, якщо стан погіршиться.

В лікарні залишають лише тих пацієнтів, яким потрібна інтенсивна терапія або додаткова оксигенотерапія.

Тестують нині лише тих, хто залишається в лікарні, чий стан важкий. Раніше тестували усіх, у кого була підозра, поки кількість хворих не збільшилась критично.

Щодо лікування, то можу уточнити лише, що препарати для лікування інших хвороб, наприклад малярії чи ВІЛ, пробували використовувати при COVID-19, але наразі вони ефективності не дали, тому їх тут не рекомендують.

Працюють з коронавірусом всі

Якщо в кінці лютого хворих з коронавірусом скеровували в спеціалізовані лікарні, то зараз, коли кількість хворих сягає близько 12-13 тисяч, їх приймають у кожній клініці.

Всі відділення невідкладної допомоги поділили на "гарячу" і "холодну" зони, щоб відокремити пацієнтів з респіраторними і не респіраторними захворюваннями.

Розподілення, в якій зоні буде працювати лікар, відбувається на початку зміни.

На роботі ти одягаєш поверх білизни хірургічний костюм – футболка і штани, взуття звичайне, наприклад, кросівки, які ти залишаєш в лікарні і не береш додому.

Після робочої зміни, яка триває 10 годин, ти знімаєш костюм і загортаєш його в спеціальний червоний пакет, потім в ще один білий пакет і відносиш в місце, де костюми дезинфікують і перуть.

При вході в гарячу зону видають респіраторну маску, яку лікар не знімає протягом цілої зміни.

Додатково одягається пластиковий халат з довгими рукавами, який закінчується на рівні шиї, шапочка, окуляри і 2 пари звичайних рукавиць.

При огляді кожного пацієнта ти береш новий халат. Один пацієнт – один халат.

Тимчасова лікарня NHS Nightingale на сході Лондона на 4000 ліжок. Фото Stefan Rousseau/Pool

В центрі "гарячої" зони стоять комп’ютери – така собі базова станція. А по периметру розташовані кушетки, розділені перегородками.

Коли в пацієнта є висока підозра на коронавірус, його оглядають так, щоб мінімізувати контакти.

До пацієнтів із меншою підозрою на коронавірус, лікар одягає звичайну хірургічну маску, звичайний целофановий фартух і 2 пари рукавиць.

Дякуючи тому, що у Британії одна із найкращих медичних систем світу апарати штучної вентиляції легень є у кожній лікарні, для кожного ліжка інтенсивної терапії.

Зараз намагаються збільшити їх кількість, переформувати інші відділення на інтенсивну терапію і максимально бути готовими до масового надходження пацієнтів, яким необхідна штучна вентиляція легень.

Навантаження і захищеність лікаря

В нашому звичному робочому графіку ми працюємо 60 годин в тиждень.

Розпорядок роботи не змінився, хоча просять вийти інколи на підмогу, навіть, якщо це твій вихідний день.

Зазвичай уночі нас працює мінімум 5 лікарів, та на моїй останній зміні нас було лише троє – мені потрібно було покривати і реанімацію, і людей не з коронавірусом.

Навантаження зросло, багато колег не виходять на роботу, хтось захворів та на лікарняному, але чим саме це конфіденційна інформація. Дехто не витримує ментально, в багатьох тривога та депресія.

Протоколи захищеності лікаря змінюють щотижня. Ми – британські лікарі – почуваємося не дуже захищеними.

Ми розуміємо, що пацієнти, які виписуються проходять тим же виходом, яким ти проходиш щоп’ять хвилин. Натискають ту ж кнопку, щоб відкрити двері… Ми розуміємо, що ризик захворіти є дуже великим.

Британська медицина, мабуть, як і всі, не була готова до такої масовості та поширення захворюваності.

Хоча мушу віддати належне, що вони згуртувались і в максимально короткий час продумали, як залучити до роботи тих лікарів, які вийшли на пенсію і тих, які мають медичну ліцензію, але не практикують.

Як виглядає карантин

Звичайно є багато людей, які досі не розуміють важливості і причини карантину.

Однак більшість стараються дотримуватися карантинних умов, хоча після останніх вихідних (28-29 березня), коли масово повиходили в парк, влада ще раз звернулась і вже строго роз’яснила правила карантину.

Всі навчальні заклади Британії закриті. Більшість установ працює дистанційно.

Громадський транспорт працює лише для медперсоналу, поліцейських, пожежників, прибиральників та працівників сфери харчування.

Є розгородження від водія, всі черги у магазинах відмежовані, кожен стоїть на метр один від одного.

У 2019 році Ярина пересклала усі іспити і підтвердила диплом лікаря у Великій Британії

Дозволено виходити з дому тільки за найнеобхідніших умов – купляти продукти, на роботу з роботи і один раз на добу дозволені фізичні навантаження на свіжому повітрі, не відходячи більше ніж на 1 км в радіусі від свого дому.

Для працівників медслужби в супермаркеті діють певні години зранку, коли ти показуєш свій бейджик і можеш здійснити покупки не стоячи в черзі.

Також для працівників Національної служби охорони здоров’я (NHS, national health service) багато ресторанів, локальних магазинів та брендів роблять різні знижки. Це, наприклад, безкоштовні онлайн фітнес класи, додатки для медитації, 60-70% знижки на спортивний одяг.

Дуже багато людей, власників бізнесу намагаються підтримати і допомогти лікарям невідкладної допомоги, тим, які працюють на фронтовій лінії.

Тетяна Пляцок, УП

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