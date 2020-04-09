Фінансування культури у 2020 році зменшать, але не так сильно, як планувалось

Розмір фінансування культури у Державному бюджеті на 2020 рік зменшиться, але не так суттєво, як це планували зробити у попередній версії документу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Нагадаємо, що станом на 26 березня 2020 року Міністерство фінансів збиралося скоротити видатки держбюджету, зокрема, шляхом зменшення на 7 мільярдів гривень фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.
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Розмір фінансування культури у Державному бюджеті на 2020 рік зменшиться, але не так суттєво, як це планували зробити у попередній версії документу.
Фінансування, станом на 9 квітня, планують передбачити таке:
✅ Нова версія бюджету передбачає на фінансування Українського інституту книги 100,16 млн грн.
✅ Український культурний фонд отримає 400,86 млн грн.
✅ Для Суспільного у 2020 році мовник отримає 1,53 млрд грн.
Для порівняння, Український культурний фонд планував отримати на деякі свої програми 462 млн грн.
Однак у березневому варіанті проєкту Держбюджету-2020 йому хотіли виділити 150,86 млн грн.
Також у 2020 році держава фінансуватиме:
✅ збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках – 405,9 млн грн;
✅ підтримку кінематографії – 450 млн грн;
✅ Український інститут національної пам'яті – 65,1 млн грн;
✅ загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин – 135,2 млн грн.
За нову версію бюджету ще не проголосували.
Також раніше повідомлялося, що уряд планує скоротити фінансування освіти та науки на 5 млрд гривень. Чи змінилися ці плани наразі невідомо.
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