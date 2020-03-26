Представники української культури скаржаться, у них хочуть відібрати 7 мільярдів

Захистити культуру та не урізати фінансування – з таким проханням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернулися українські кінематографісти, Український культурний фонд та Український інститут книги.

Причина у тому, що Міністерство фінансів збирається скоротити видатки держбюджету, зокрема, за рахунок зменшення на 7 мільярдів гривень фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.

Зокрема, у Держкіно планують забрати – 750 млн грн, у Українського культурного фонду – 500 млн. грн, у Інституту книги – 150 млн грн.

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Представники культури кажуть, що розуміють і підтримують доцільність обмежень, які дозволять запобігти колапсу медичної системи та зберегти здоров’я максимального числа громадян.

Проте, за їх словами, культура сьогодні "належить до перших постраждалих через неможливість провадити публічну діяльність".

У заяві Інституту книги йдеться про те, що українські культурні інституції і незалежні виробники вже опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати чи навіть фінансувати охорону державної частини українського музейного фонду.

"Це загрожує не просто зупинкою розвитку чи замороженням досягнень останніх років.

Нині виникає загроза значно серйозніша: розпад інституційної системи і втрата цілого покоління талановитих творців і менеджерів культури. Це ситуація, типологічно схожа на стан справ в Україні впродовж 1990-х років", – додають у заяві.

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Кінематографісти кажуть, що обсяг держфінансування у 750 млн гривень, що закладений у чинному держбюджеті, насправді не покривав потреб індустрії.

А за відсутності належного фінансування галузі під загрозою зриву перебуватиме весь український кінопроцес.

"Зважаючи на виробничу специфіку, заблоковане фінансування спричинить призупинення кіновиробництва мінімум на 3-4 роки, що, спровокує декваліфікацію та втрату кадрів через еміграцію.

Відтак, заблокується фінансування виробництва й розповсюдження національних фільмів.

Ці дії завдадуть непоправної шкоди як українській кіноіндустрії, так і Україні як державі й країні в цілому", – йдеться у заяві кінематографістів.

Загалом скорочення витрат на гуманітарну сферу - 13,4 млрд гривень (Міністерство культури, молоді і спорту + Міністерство освіти і науки).

Видатки на освіту та науку планують скоротити на понад 5 млрд, зокрема на медичну освіту.

Витрати на сфери МКМС зменшуються на 6,4 млрд гривень або на 41%. Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%, пише у Facebook ексміністр МКМС Володимир Бородянський.

Зображення із Facebook Володимира Бородянського

Чого хочуть представники культури від влади





Проаналізувати ризики й разом із культурною спільнотою, Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Україн зробити все можливе для їхньої мінімізації.

Переспрямувати видатки розвитку, передбачені на культуру або інші цілі в межах бюджетів головних розпорядників, що управляють інституціями культури, на поточну інституційну підтримку.

Зберегти робочі місця і належний безпековий стан інституцій.

Дослухатися до пропозицій самих УКФ та УІК щодо переформатування їхніх програм через виклики, пов’язані з епідемією коронавірусу.

Зберегти фінансування проектів Українським культурним фондом, бюджет якого спрямований в першу чергу на підтримку самих продуцентів культури, і таким чином допомогти їм подолати кризу.

Зберегти і сприяти програмам УІК щодо підтримки української книговидавничої галузі, а також залишити підтримку виробництва кіно.

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