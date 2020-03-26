Уряд хоче на понад 5 млрд грн скоротити видатки на освіту та науку – джерела

Кабінет міністрів має намір скоротити більшість видатків, які спрямовані на розвиток у сфері освіти і науки.

Про це повідомила ексміністерка Ганна Новосад на своїй сторінці у Facebook.

Планують забрати:

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❌ Субвенцію на створення професійно-технічних навчально-практичних центрів – 259 млн грн

❌ Фонд розвитку закладів вищої освіти – 250 млн грн

❌ Субвенцію "Спроможна школа для кращих результатів" – 1,5 млрд грн по загальному фонду (тобто програми не буде)

❌ Субвенцію на підтримку молодих вчителів – 1,5 млрд грн

❌ субвенцію на НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ – 1,4 млрд

❌ Кошти для запуску гранатового фінансування НАУКИ через Національний Фонд Досліджень. Залишають лише зарплати. Мінус 500 млн грн.

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❌ загалом усі кошти, які йшли в бюджетній програмі МОН "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень" – під нуль.

Новосад каже, що бюджет скорочувати треба, але залишати без грошей три останні позиції – не можна.

"Ми втратим один рік реформи школи, бо я дуже сумніваюсь, що в 2021 хтось закладе більше 3х млрд, аби надолужити НУШ за 2 роки.

Ну і різати зараз науку – в мене цензурних слів нема.

Як не хочете фінансувати інші напрямки науки, то спрямуйте ті 500 млн Нацфонду досліджень виключно на медичні напрямки. Ніт, треба забрати все", – пише Новосад.

Також урізати планують видатки на підвищення кваліфікації лікарів, повідомляє народна депутатка Інна Совсун.

У проєкті пропонують повністю прибрати усі кошти з бюджетної програми "Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти".

Цією програмою передбачалось:

фінансування безперервного професійного розвитку лікарів;

вперше – державне фінансування інтернатури;

єдиний державний кваліфікаційний іспит – щоб гарантувати якість підготовки лікарів.

За словами Совсун, порядок використання коштів на фінансування безперервного професійного розвитку лікарів зробили ще за минулого уряду, але не встигли винести на Кабмін.

"Де зараз документ – невідомо, але він точно готовий і немає проблем його затвердити і почати конче необхідні гроші на лікарів", – додає депутатка .

За словами Совсун, інтернатура – це ключовий елемент підготовки лікарів, після завершення навчання в університеті; головне там – це практична підготовка.

"Але на це МОЗ вирішує забити, і натомість – пропонує виганяти в лікарні студентів, які фактично не мають досвіду роботи з пацієнтами. Звісно, це простіше, тільки ефект буде – нульовий", – пояснює депутатка.

Загалом скорочення витрат на гуманітарну сферу - 13,4 млрд гривень (Міністерство культури, молоді і спорту + Міністерство освіти і науки).

Витрати на сфери МКМС зменшуються на 6,4 млрд гривень або на 41%. Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%, пише у Facebook ексміністр МКМС Володимир Бородянський.

Зображення із Facebook Володимира Бородянського

Поки що це тільки проєкт. Документа у вільному доступі ще немає.

"Відповідальність за оце все буде на Прем’єр-міністрові, бо фінальне рішення за ним", – додає Новосад.

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