Серіали травня-2020: "Біжи", "Телевікторина", "Додому поки видно", "Дияволи" та ще три новинки

Ці серіали варто подивитися у травні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Свербіли руки вписати в наші чергові рекомендації наново переказані "Страшні казки" (Penny Dreadful) від ShowTime, але перша серія викликала стопор від своєї прямолінійності і неприхованого моралізаторства.

Чи остаточно загублений проект, зрозуміємо протягом травня і половини червня.

А поки точно ніяк не можна пропустити вже повні сезони американського поліцейського детективу "Босх", італійського корпоративно-політичного трилеру "Дияволи" і французького шпигунського "Бюро легенд".

Всі – досконалі в своїх жанрах.

"Додому поки видно" (Home Before Dark)

Показ: Apple TV+, США

Після серіалу "Замок і ключ", "Додому..." є найбільш цікавим за останній час саме для своєї цільової аудиторії – підлітків, бо він розповідає про них і для них.

А це дуже непросто, зважаючи на творців, які давно вийшли з віку героїв, конкретно – з віку 9-річної юної репортерки, проникливої, допитливої і парадоксально результативної, зіграної ще-навіть-не-9-річною акторкою Бруклін Прінс ("Проект Флорида").

"Додому поки видно" (Home Before Dark) – про підлітків, але не тільки для них

Саме через питання героїні та її бажання докопатися до правди, поновлюється давно забута справа зниклого хлопчика, коли її батько, Метью Ліско (Джімм Старджес, "Хмарний атлас") був ще малим.

Сумнів, чи можна повірити в дії маленької дівчинки, розвіюється вже протягом 1 серії – вона тримає "удар" до кінця, тобто до відкритого фіналу 10-ї серії (з очевидним очікуванням на продовження).

Очевидно, базова заслуга – в самій історії: справді була така дівчинка, справді її тато був журналістом і справді вона, сама як журналістка, розкрила справу, про що написала книжку, і продовжує писати книжки далі.

"Дияволи" (Devils)

Показ: Sky Atlantic, Італія

Красунчик і акула банківського бізнесу, Массімо Руджеро (Алессандро Борджі, "Субурра") на власні очі переконується, що чим вище злітаєш, тим нижче падаєш – про це різними способами і в усіх значеннях розказує італійський серіал, знятий загалом в Лондоні за романом колишнього банкіра Гвідо Маріа Брера.

Массімо не бачити омріяної посади замдиректора банку, але це найменше з його проблем.

Криза в Греції 2011 стала для його вміння бачити способи заробити мільйони щасливим квитком нагору, але і маховиком для перемелювання доль. Політика влазить в бізнес, а бізнес – в політику.

Банк має стосунки з Лівією, в Лівії починається війна – кому це вигідно?..

Корпоративний серіал "Дияволи" (Devils)

Корпоративний серіал, де трилер про банки перетікає в кримінальний детектив і врешті – в політичну драму про те, що все в світі пов’язано. Розумно, красиво і захопливо. Плюс актуально.

Напевно, шоураннер серіалу, Азіо Аббате ("Субурра"), дійсно розуміється на поєднанні політики з бізнесом. За два дні до виходу 1-го сезону серіал продовжили на 2-й.

"Босх" (Bosch)

6 сезон. Показ: Amazon, США

Гаррі Босх (Тітус Веллівер) – незвичайний детектив лос-анджельської поліції, чий фешенебельний будинок з-дух-захоплюючим-видом на місто колись був куплений за участь у зйомках фільму.

Раніше ще й солдат, тепер він 6-й десятисерійний сезон поспіль "воює" зі злочинцями, стильний сивий чоловік, з донькою і пам’яттю про загиблу жінку-ФБРницю.

"Босх" (Bosch) веде чергове розслідування

Його чергове розслідування – про зниклі гвинтики цезію, і виводять вони його на місцеву антиурядову організацію, що не підкоряється законам і прагне розсекретити глобальний план з підкорення всіх громадян Америки...

Насправді, байдуже, який зараз чи був раніше сюжет у "Босха", бо кожний сезон, будучи кондовим за формою поліцейським процедуралом, викликає стільки довіри, симпатії й апетитного захоплення, як мало який інший.

В цьому серіалі невимушено і дуже життєво проходять як пошуки вбивць, так і вибори мера, стосунки поліцейського з донькою чи зі своїм напарником; гачок за гачком, подія за подією – плететься килим неусипної уваги. Просте і добре задоволення.

"Телевікторина" (Quiz)

Показ: ITV, Велика Британія

Режисер Стівен Фрірз ("Філомена") в кращих своїх традиціях змалювання неоднозначності будь-якого звинувачення, представляє погляд на гучний скандал, що виник 9 вересня 2001 року.

Тоді одне подружжя, вчительку та її чоловіка, майора збройних сил Британії, засудили за ніби то втілений план "пограбування" шоу Who Wants to Be a Millionaire? ("Хто хоче стати мільйонером?").

"Телевікторина" (Quiz) представляє погляд на гучний скандал 2001 року

Весь смак цього 3-серійного мінісеріалу в тому, що творці, як вправні махінатори, концентрують увагу глядача на одній руці, а іншою вихоплюють у нас з-за вуха монетку: нам показують історію шоу, як люди шаленіють від нього, як намагаються придумати способи потрапити на нього і як виграти, таким чином підводять докази злого задуму, а потім все руйнують показом історії вже без маніпуляцій.

Тому добре серіал передивитися наново, як фільми М. Найт Шьямалана... 2-а серія, де всуціль питання і відповіді на шоу, тримає в напрузі так, що піт тече під сорочкою.

"Алеф" (Alef)

Показ: FX Network, Туреччина

Завжди сонячний і теплий Стамбул в серіалі перетворюють на похмуре і залите дощем нуарне місто, з атмосферою в дусі "Багряних рік" Матьє Кассовіца і зі схожим сюжетом на "Сімку" Девіда Фінчера: маніяк хитромудро і зухвало вбиває своїх жертв, вказуючи поліцейським, що робити, і направляє їх за своїм містично-етнічним напрямком, примушуючи розшифровувати символи, копатися в бібліотеках, намагатися видати рукопис...

В "Алефі" (Alef) маніяк хитромудро і зухвало вбиває своїх жертв, вказуючи поліцейським, що робити

Все розвивається доволі безглуздо, бо без пояснень, чому герої роблять те, що роблять, але трилер створює правильну напругу, простір стильно організований, а герої, старий і бувалий стамбулець, та молодий, тільки-но з Лондону, мають цікаво нюансований бекграунд, з мінімальними, але дуже промовистими деталями свого драматичного минулого і сьогодення.

Половина 8-серійного серіалу вже вийшла в квітні, іншу половину, розраховану на весь травень, певно, чекає підігріта і вдячна аудиторія – на IMDB рейтинг у "Алефа" 8,7 з 10.

"Біжи" (Run)

Показ: НВО, США

Випадкова зустріч колишніх коханців запускає механізм їх недоумства: домовившись, що якби хтось скинув смс run, вони кинуть усе, і бігтимуть один до одного, нехай і через пів-країни – машиною-літаком-поїздом, – в означене місце.

Отже, вони втекли від своїх життів, а що далі?

Провокативний 8-серійний мінісеріал "Біжи" (Run)

А далі все не так просто: обмежені стінами поїзду, двійко горе-наново-коханців починають з’ясовувати про зміни, що сталися в них за минулі з їх студентських пригод кільканадцять років, часом знаходячи у своїх візаві не дужу приємні речі.

Доволі провокативний 8-серійний мінісеріал від каналу-провокатора НВО – пропаганда адюльтеру? – тим не менше, виконує два важливі завдання: бадьорить, бо зроблений динамічно, цікаво, і з дотепами, які б вартували відзнаки кінопремією (як і варто було б відзначити хімію між актором Доналлом Глісоном ("Ex Machina") і актрисою Мерітт Вівер ("І мертві підуть").

Він змушує задуматися і переконатися – минуле не повернути, і не треба, адже можливо змінити тільки майбутнє. Драма з комедією утворили серйозну сучасність.

"Бюро легенд" (Le Bureau des Légendes)

5 сезон. Показ: Canal+, Франція

Один із кращих шпигунських серіалів у історії жанру переносить глядача в Москву (всуціль зняту в Києві), де головного героя, Поля Лефевра (Матьє Кассовіц), врятованого з полону сепаратистів на Донбасі, вербує ФСБ в особі офіцера Карлова (переконливий і демонічний Олексій Горбунов).

Але все складно. Стаття про вбивство спільно ЦРУ і французами французького ж секретного агента Лефевра породжує сумніви і травму серед самих агентів.

"Бюро легенд" (Le Bureau des Légendes) – один із кращих шпигунських серіалів у історії жанру

Паралельно ідуть історії про кібератаки Росії та їх цілеспрямовану політичну дестабілізацію, слідкування за Саудівською Аравією та Іраном з боку Франції, підкилимні ігри США... і все так буденно, без явного акторства, без гіпербол, ніби перед глядачем не художній серіал з 10 серій по 50 хвилин кожна, а шматки документалістики.

Дії розвідки і контррозвідки, агентурні розмови, інтриги – все має не нахрапистий і точно зрозумілий характер.

Тут історія викладається "клаптями", розрізнено і непередбачувано, тому й такий шалений інтерес, підтверджуваний високими рейтингами.

***

Подовжуючи міжнародний екскурс та виходячи за рамки даного списку, варто порадити й те, що не влізло, а саме – німецьку військову драму "Зрадник" (The Turncoat) і особливо британські "Банди Лондона" (Gungs of London).

"Банди..." – для витривалої і винятково чоловічої аудиторії, бо це безкомпромісний і безпрецедентний серіал, де кров з героїв виливається так само рясно, як адреналін – з глядача; ніби фільми Гая Річі поставлені в дусі "Рейду 1 і 2" Гарета Еванса, а саме Еванс є щоураннером і виконавчим продюсером, а ще й сценаристом і режисером кількох серій.

Найбільш жорсткий серіал про мафію, який тільки можна собі уявити. Але винятково поставлений, чим кидає виклик шедевру "війни і насильства" "Карателю", і має вбивчий меседж, який наявно перевершує "Хрещеного батька".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

