Занурення в інтернет-простір в пошуках чогось цікавенького і без карти – жахлива втрата часу. Тож ліпше мати чіткі орієнтири.

У часи карантину з приводу світової пандемії коронавірусу ці орієнтири стосуються конкретно позитивного і надихаючого.

Наприклад, кіно про епідемії, яке зараз безтурботно пхають наляканому народу, виявляється, теж може закінчуватися оптимістично.

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В мультику "Таємниця третьої планети" епідемія лікується руками талановитого інженера, в серіалі "Гаряча зона" – руками групи вчених, а в "Штамі" – групи винищувачів вампірів.

Люди віднаходять заразу, витирають нечисть і продовжують із задоволенням ходити по ресторанах і кохатися, ніби нічого й не трапилося.

В цьому виявляється незнищенне людське тяжіння до чуттєвої насолоди, попри насущну есхатологічну дискусію, в якій, насправді, мусить йтися не про кінець життя, а про його новий початок. Важливо, як пройдеш це випробування, і з чим вийдеш у фіналі.

А те, що вірус-шмірус є тільки дрібною-черговою проблемкою на довгому-складному шляху – факт, затверджений апріорним кайфом мистецько-масового задоволення у вигляді серіалів.

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Не всі з них, звісно, заслуговують на увагу і є наразі потрібно-життєствердними.

Тому пропонуємо добірку з 7-ми саме таких, з хеппі-ендами.

"Єремія" (Jeremiah)

2002 – 2004

"Єремія" (Jeremiah) про вірус, який в більшості випадків вражав людей у віці понад 30-ть років

На щастя, не в усьому, але в деталях, цей серіал, нехай і примітивненько зроблений, дотичний до сьогодення, і тому корисний.

Наприклад, вірус, що в "Єремії" забрав життя 6 мільярдів людей за 6 місяців, оминув дітей до повноліття, а це збігається з "нашим" коронавірусом, який в більшості випадків вражає людей у віці понад 30-ть років.

А корисний серіал своїм нагадуванням – навіть якщо все стане на свої місця, і знову постануть скінхеди і ліворадикали, жорстокість і брехня, будуть і одиниці особливих, з відповідальністю за всіх. І їх слова не будуть популізмом, а тим, до чого варто прислухатися: "Проблеми інших – це загальні проблеми, бо інакше все просто завалиться" або "Треба робити добрі справа"...

Попри бідненький антураж, лише формально схожий на "Скаженого Макса", "Єремія" дає кілька приємних кадрів: машини, запряжені конями; пачка газет в якості розпалу; кулі в обмін на молоко або термоси – на моркву, і трошки родзинок для дорослих у вигляді сексу, адже серіал був зроблений для каналу ShowTime.

"Вірус Андромеда" (The Andromeda Strain)

2008

"Вірус Андромеда" (The Andromeda Strain) – серіал знятий за книгою-бестселером

Мрія людства про всесильну науку тут втілюється з технологічним класом і письменницьким розмахом.

Винуватець цього – випускник Гарвардської медичної школи, доктор медичний наук з біологічної антропології Майкл Крайтон, який в першому опублікованому під власним прізвищем романі чітко і захопливо змалював, як в ідеалі працює наука.

Читачі йому повірили, і книга стала бестселером.

4-серійний американський мінісеріал, знятий майже через 40 років після публікації роману, – це наукова фантастика про епідемію, але дуже реалістична, чим і бере з живе.

П’ятьох вчених забирають з домів чи з роботи, аби перевезти на секретну базу десь в пустелі глибоко під землею, куди доправили земний супутник – ймовірну причину смерті цілого селища.

Дослідження сталевої бляшанки, а також двох, що вижили – старого з виразками і немовля, що весь час плаче, – врешті призводить до відкриття: щоб вижити треба мати правильний кислотно-луговий дисбаланс, як результат алкоголю і крику... або треба просто зачекати, бо мутуючи вірус перестає бути небезпечним.

Рецепт для України?

"Остання людина на Землі" (The Last man on Earth)

2015 – 2018

"Остання людина на Землі" (The Last man on Earth) – хороший комедійний серіал

Цей серіал транслює трохи інші переживання людини в післяепідеміологічному світі: жах не в тому, що ти залишишся сам, а в тому, хто може залишитися ще, і вибирати буде не можливо.

Тому щастя – в незнанні майбутнього, і надії для героя Філа "Тенді" Міллера (Вілл Форт, "Небраска") на можливість зустріти когось, окрім героїні Керол (Крістен Шааль, "Жахливі люди").

В будь-якому випадку, пореготати над імовірними в наш час ситуаціями з переконанням, що такого ніколи з вами не станеться, буде дуже навіть добре – благо, у серіалу є 4 сезони саркастичного сміху.

Причому "Остання людина..." грамотно демонструє всі перехідні моменти апокаліпсису, починаючи від ейфорії робити, що завгодно, де завгодно і з чим завгодно, до депресії самотності і криків "ой, лишенько, як набридло пити на самоті!"

І тут вступає в дію одне з найпрекрасніших правил: поки ти живий, ти можеш щось змінити, а в твоєму житті може щось змінитися. Навіть, якщо ти почнеш жалкувати про життя, і просити все повернути назад.

"Фортітьюд" (Fortitude)

2015 – 2018

"Фортітьюд" (Fortitude) – еталонний трилер

Якщо вірус почався в місті, то, теоретично, зрозуміло куди і як втікати.

А якщо ви на острові, відокремлені від цивілізації, засобів інформації й медслужб (хоча це як в Україні)?

До того ж острів (видуманий для серіалу) схожий на Ісландію, весь в льоду, а інфікованим виявляється ведмідь. Спочатку.

Далі розвиток – мов у фільмі "Дещо", бо, вкушений ведмедем або заражений від нього, стає сам інфікованим.

І навіть якщо ти лікар, сказати про своєю заразність означає приректи себе до карантину, ненависті, а то й смерті – людський страх у "Фортітьюді" є навмисним тригером, що каламутить сюжет і вказує глядачу на те, що через нього може статися.

Другий тригер – людська злість: інфікований, бажаючи помститися всьому світу за свій стан, може відкусити чимало голів.

Мораль тут така: не робіть поганого ближньому своєму, бодай для того, щоб він потім з вами не поквитався...

Фінал однозначно добрий: джерело інфекції, зародженої ще за часів мамонтів, виявили і спалили.

Основна рекомендація – перший сезон, еталонний трилер.

"Війна світів" (War of the World)

2019

"Війна світів" (War of the World) взятий за основу текст 1898 року втілює з використанням

технологій XXІ сторіччя

Головний позитив "Війни світів", поставленого за однойменним романом Герберта Веллса – в цілковитій перемозі людства проти нашестя марсіан.

Але, на відміну від усіх без винятку катастрофічних, постапокаліптичних серіалів, тут не вірус скосив землян, а навпаки – земляни скосили загарбників, бо в прямому сенсі встали їм поперек горла.

В цьому сенсі, "Війна..." абсолютно унікальна. Хоча, на відміну від роману, тут і доданий вчений, герой Роберта Карлайла, який, наслідуючи способи "Штаму "Андромеда", шукає і знаходить спосіб протистояти заразі, розповсюдженої марсіанами.

Поки не відомо, чи можемо ми здолати коронавірус нашою власною мікрофлорою, але, як показує 3-серійний британській мінісеріал, в принципі таке можливо.

Символічний зміст можливої перемоги – в політемпоральності серіалу: взятий за основу текст 1898 року втілюється з використанням технологій XXІ сторіччя, а в історію головних героїв вкраплені деталі життя самого письменника.

Плюс сам сюжет розширили. Й у фіналі хмари розійшлися!

"Бачити" (See)

2019

"Бачити" (See) – новий серіал з Джейсоном Мамоа ("Гра престолів")

Пошуки антитіл проти вірусу можуть виявитися безрезультатним.

Що не завадить еволюції, чи Богу, врешті, через 100-200-300 років, повернути в царство сліпих одну людину зі здатністю бачити, і народити інших зрячих. Все знову почнеться спочатку, як починалося і після потопу.

Оригінальний спосіб порішити людство – осліпити його, – придуманий британським сценаристом Стівеном Найтом ("Табу"), по суті нічого не змінив в постапокаліптиці – вироджена цивілізація, відкинута в доісторичний стан "Флінстоунів", однаково короткозора та жорстока, та й ще позбавлена гумору.

І нехай це все непереконливо виглядає на екрані, для серіалу, яким відкривався потоковий ресурс Apple TV+, чимало придуманих штучок можуть статися в нагоді, якщо у нас до цього дійде.

Як, наприклад, герой Джейсона Мамоа ("Гра престолів") вишиває палкою та мечем, дуже навіть переконливо рубаючи ворогів на капусту, або як люди використовують для передачі послань мотузочку, зв’язану за принципом азбуки Морзе. Це цікаво. А може, й практично.

"Королівство" (Kingdom)

2020

У "Королівстві" (Kingdom) причиною епідемії стала рослинка, яку привезли з Китаю

Надто позитивним цей серіал не назвеш, і призначений він для витривалих глядачів, бо ж мова йде про зомбі-апокаліпсис.

Втім, пропустити його другий сезон, щойно викладений на платформі Netflix, аж ніяк не можна: це один з кращих породжень жанру.

А ще тут знаходять дієвий спосіб боротьби із заразою, і в якомусь сенсі, серіал, знятий ще в 2018-2019 роках, виявився пророчим, адже причиною епідемії стала рослинка "живоцвіт", яку корейські селяни привезли з Китаю, звідки і почалася нинішня епідемія коронавірусу.

Якщо перший сезон "Королівства" розповідав, як виник зомбі в Кореї XIV-XV сторічь під час династичних чвар, то другий сезон – про повномасштабну боротьбу з живими мерцями і про відкриття їх природи.

І все це ідеально поєднано, попри те, що історична костюмована драма ще ніколи до цього не ставала ареною, і такою ефектною, для жахів із монстрами, що жеруть людську плоть.

Ну, і найголовніше: черви, що роблять мерців живими, вмирають у воді та від води. Тож мийте, люди, руки!

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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