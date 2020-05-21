Стало відомо ім'я переможця премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020 році

Ситнік Ольга колишній головний редактор УП.Життя
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21 травня 2020

Переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року став Павло Казарін.

Він публіцист та телеведучий.

Разом з почесною нагородою журналіст отримає 100 тисяч гривень.

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"Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде, – сказав Павло, коли отримав нагороду. 

Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні.

Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя".

Павло Казарін з нагородою

Фіналістами цьогорічної премії також були:

Вперше у 2019 році премію отримав журналіст Вахтанг Кіпіані.

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття. 

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Відзначаючи винятковість Павла Казаріна, член Капітули Премії, релігієзнавець, письменник і член Українського ПЕН Ігор Козловський сказав: "Тексти мають багато спільного зі своїм автором, з його особистістю, характером, способом рефлексій, його внутрішньою творчою майстернею.

Є тексти розумні, є порожні, а є тексти Павла Казаріна, які практично неможливо не впізнати. Вони оригінальні не лише побудовою речень, а скоріше інтелектуальною глибиною і, водночас, легкістю думки.

Павло Казарін є тим журналістом, стукіт серця якого, як і серця його живих і своєчасних текстів, збігається з ритмом нелегкого сьогодення нашої країни. Для мене це найважливіша оцінка номінанта на таку нагороду, як Премія пам'яті Георгія Ґонґадзе".

До Капітули Премії цього року ввійшли: 

  • дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;
  • президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;
  • журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;
  • меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко;
  • письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;
  • засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;
  • релігієзнавець, письменник Ігор Козловський;
  • правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович;
  • співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова

До довгого списку номінантів на здобуття Премії цього року ввійшли 22 українські журналісти. 

Серед критеріїв для висунення кандидатів: 

  • інноваційність;
  • значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища;
  • професійність і компетентність.

Премію імені Георгія Ґонґадзе присуджують журналістам, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що призводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві.

У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту.

У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе.

Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли. 

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