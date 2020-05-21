Стало відомо ім'я переможця премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020 році

Переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року став Павло Казарін.
Він публіцист та телеведучий.
Разом з почесною нагородою журналіст отримає 100 тисяч гривень.
"Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде, – сказав Павло, коли отримав нагороду.
Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні.
Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя".
|Павло Казарін з нагородою
Фіналістами цьогорічної премії також були:
- засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів;
- засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко.
Вперше у 2019 році премію отримав журналіст Вахтанг Кіпіані.
За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.
Відзначаючи винятковість Павла Казаріна, член Капітули Премії, релігієзнавець, письменник і член Українського ПЕН Ігор Козловський сказав: "Тексти мають багато спільного зі своїм автором, з його особистістю, характером, способом рефлексій, його внутрішньою творчою майстернею.
Є тексти розумні, є порожні, а є тексти Павла Казаріна, які практично неможливо не впізнати. Вони оригінальні не лише побудовою речень, а скоріше інтелектуальною глибиною і, водночас, легкістю думки.
Павло Казарін є тим журналістом, стукіт серця якого, як і серця його живих і своєчасних текстів, збігається з ритмом нелегкого сьогодення нашої країни. Для мене це найважливіша оцінка номінанта на таку нагороду, як Премія пам'яті Георгія Ґонґадзе".
До Капітули Премії цього року ввійшли:
- дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;
- президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;
- журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;
- меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко;
- письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;
- засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;
- релігієзнавець, письменник Ігор Козловський;
- правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович;
- співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова.
До довгого списку номінантів на здобуття Премії цього року ввійшли 22 українські журналісти.
Серед критеріїв для висунення кандидатів:
- інноваційність;
- значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища;
- професійність і компетентність.
Премію імені Георгія Ґонґадзе присуджують журналістам, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що призводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.
Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві.
У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту.
У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе.
Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли.
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