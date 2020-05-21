Стало відомо ім'я переможця премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020 році

Переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року став Павло Казарін.

Він публіцист та телеведучий.

Разом з почесною нагородою журналіст отримає 100 тисяч гривень.

"Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде, – сказав Павло, коли отримав нагороду.

Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні.

Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя".

Павло Казарін

Фіналістами цьогорічної премії також були:

Вперше у 2019 році премію отримав журналіст Вахтанг Кіпіані.

У церемонії брали участь дружина Георгія Ґонґадзе, керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе, письменник і президент Українського ПЕН Андрій Курков, письменниця, правозахисниця і журналістка Лариса Денисенко, вчений, публіцист Ігор Козловський, перший лауреат Премії, головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на каналі "Еспресо", а також засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані, експерт зі стратегій Євген Глібовицький.

До довгого списку номінантів на здобуття Премії цього року ввійшли 22 українські журналісти.

Серед критеріїв для висунення кандидатів:

інноваційність;

значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища;

професійність і компетентність.

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.

До Капітули Премії цього року ввійшли:

дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе ;

президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков ;

журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула ;

меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко ;

письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;

засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані ;

релігієзнавець, письменник Ігор Козловський ;

правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович ;

співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова.

Премію імені Георгія Ґонґадзе присуджують журналістам, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що призводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе. Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.