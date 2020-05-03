Роман Вінтонів: Така вже моя робота – бути впливовим

Ілона Громлюк журналіст
29905
3 травня 2020

Роман Вінтонів – один із фіналістів Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року. 

Вона заснована 2019-го року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи та виданням "Українська правда". 

Премію вручають щороку 21 травня, у день народження Ґонґадзе.

Реклама:

Відзначають незалежних журналістів, які змінюють медіасередовище. 

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з цьогорічними фіналістами Премії імені Георгія Ґонґадзе Романом Вінтонівим, Павлом Казаріним та Богданом Логвиненком.

Роман Вінтонів – один із фіналістів Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року

Беручись за інтерв’ю з Романом Вінтонівим, складно розвидніти в ньому образ Майкла Щура.

Від всіх тих "пам’ятників свині", "влади, яка розводить руками" та "ніт", які за останній рік стали не просто мемами "Телебачення Торонто", а і увійшли в лексикон деяких українців, так і хочеться пирснути зо сміху.

Вінтоніву ж, з його чималим досвідом роботи на телебаченні, спочатку було трохи некомфортно, коли помічаючи його в метро чи на вулиці, люди починали реготати. Але потім він покинув цю думку.

Зрештою, сміх і є головним інструментом його гумористичної програми, яка ставить перед собою серйозні цілі, з якими журналістам традиційних випусків новин просто не впоратись.

Реклама:

З економікою не склалося

У школі ціллю Вінтоніва було стати економістом. 

"У мене мама бухгалтер, – каже він. 

Я з дитинства читав усілякі бухгалтерські видання, і як звести сальдо, що таке шахматка, дебет, кредит і все таке знав ще школярем".

У випускних класах хлопець навіть віддалено вчився на курсах Харківського економічного коледжу, звідки в його рідну Долину Івано-Франківської області надсилали поштою всілякі бухгалтерські завдання: він їх вирішував і відсилав назад. 

У гімназії, куди Вінтонів потрапив згодом, була геть відмінна від ЗНО система вступу до університету. 

Гімназія заздалегідь укладала угоду з певними вишами, і якщо учень вчився без трійок, то міг вступити на вибраний факультет, коли там ще були місця, всього лише за профільним іспитом. 

Тож Вінтонів був певен: скоро потрапить на економічний в Острозьку академію.

"Та десь в середині 11 класу з’ясувалось, що цього року з Академією угоди не уклали, і єдине вільне місце, яке залишилось, і яке ще не розібрали – це факультет журналістики у Франка (Львівському національному університеті імені Івана Франка – ред.), – розказує Вінтонів. 

Тож ми з мамою поговорили, і вона каже – давай вступиш туди, а потім здаси академічну різницю та переведешся на економічний".

Після першого курсу студента з університету ледь не вигнали, а тому ні про які переведення на економічний не могло бути і мови – аби хоч там лишитися.

"Якщо чесно, то перші півроку-рік я просто не міг вкурити різницю між колоквіумом, семінаром та аудиторією, – пояснює Вінтонів, сміючись. 

Сьогодні колоквіум? Ні, сьогодні семінар! 

Ну семінар, і шо? Тобто ніхто нічого не пояснив: ти просто ходиш на якийсь колоквіум, семінар і часом на лекцію".

Та коли перспектива виключення стала серйозною, студенту довелось вникнути в суть університету і взятись за голову. 

"Так я і потрапив на журналістику", – підсумовує нині він.

Може просто балуваний 

Нічим особливим журналістика його не захопила, і ніякої місії в професії він собі не ставив – Вінтонів відкидає усі ці романтичні уявлення.

Каже, просто щоліта довелося їздити на практику. 

Після першого курсу – принести три свої статті, після другого – ще щось. Словом, постійно доводити, що хорошого ти зробив у журналістиці за літо. 

Саме це, каже Вінтонів, і змушувало працювати.

"Може, комусь і говорили про якусь місію, – говорить він. 

Але в мене було таке відчуття, що більше уваги приділялося історії української літератури та української журналістики. 

Тобто тим предметам, які не допомагають розібратися у бюджетному кодексі чи реформі системи освіти. 

Все це не було мені близьке".

У журналістику Роман потрапив ледь не випадково

Та професійне середовище впливало, і першу роботу Вінтонів отримав на 4 курсі – після практики на ТРК "Люкс". 

Там саме почали створювати телебачення, а доти вже було радіо. 

Студент навіть не прагнув конче потрапити саме в телевізор: "Просто роботу запропонувало телебачення. А якби запропонувало радіо, то пішов би на радіо".

Згодом підхід до роботи у Вінтоніва змінився, і верх взяло бажання пробувати щось нове.

"Я досить швидко втомлююсь, – пояснює він. 

Не знаю, може це така моя риса, а може лінь, а може я просто балуваний, але коли мені перестає бути цікаво – я втрачаю мотивацію. 

Натомість коли мені щось цікаво, то я займаюсь справою на 100%, дуже багато вкладаюсь в те, і потім маю результати".

З "Люксу" журналіст потрапив у Київ на телеканал К1. Звідти – на "Інтер", звідти, після звільнення – на українську службу BBC.

Затим – знову до Львова, де саме зароджувався телеканал ZIK, і Вінтоніву довірили створення інформаційною служби. Це була його перша менеджерська посада, але і з неї він за кілька місяців звільнився.

"Втомило мене це все, – розказує Вінтонів. 

Зрозумів, що наївся серйозної журналістики і кілька місяців нічого не робив взагалі".

Свобода

Досвід роботи в різних колективах допомагав журналісту збагнути, що йому близьке, а за що він більше не візьметься.

Наприклад, у 2009 році на "Інтері" йому в сюжет намагались силою впхати шматок розмови з Віктором Януковичем. 

"І хоча я не хотів те ставити – його однаково поставили, – розказує він. 

Після того я написав заяву на звільнення".

Натомість у ВВС було все інакше: вперше за свою кар’єру Вінтонів зіштовхнувся з тим, що його матеріал не переписали з ніг до голови. 

"Вони просто подивились і сказали – добре, давай видавати", – і журналіст відразу заметушився. Узявся перевіряти інформацію, переписувати. 

Зрештою, в матеріалі він таки припустився однієї помилки, і за це було дуже соромно.

"Але саме там мені вперше дали відчути, що відповідальність – на мені, а не на редакторові, – згадує Вінтонів. 

Доти я такого ніде не відчував".

Так само як і того, що здатен запропонувати щось нове. 

Які би ідеї не виникали у Вінтоніва – всі попередні редактори їх відкидали. 

Натомість на ВВС, а згодом і на "Сніданку з 1+1", куди журналіст потрапив після кількамісячної перерви у роботі, прислухалися до всього. Ну геть до всього.

 Досвід роботи в різних колективах допомагав журналісту збагнути, що йому близьке

Наприклад, якось на "Сніданку" Вінтонів узявся телефонувати в банки та розпитувати, а чи можна взяти кредит під заставу силіконових грудей – це ж бо річ коштовна. 

А на Всесвітній день доброти одягнувся у костюм смерті з косою та роздавав біля метро мандарини. Люди полохались, але брали.

Все це було весело, невимушено і без глибокого підтексту, як раптом в грудні 2010-го у Верховній Раді вперше відбулась дуже жорстока та агресивна бійка.

Коли хтось ідіот – ми так і покажемо

Регіонали кидалися стільцями, трощили їх об колег, билися навкулачки, нападали троє на одного. 

А все тому, що їх опоненти з "Батьківщини" Юлії Тимошенко заблокували трибуну та президію, вимагаючи припинити політичні репресії проти лідерки їх партії. 

Внаслідок троє бютівців потрапили до лікарні: хтось з переломами, а хтось і з травмами голови.

Наступного дня після бійки Вінтонів прийшов у Раду в костюмі кролика, мотивуючи це тим, що раз вона перетворюється на цирк і зоопарк, то і вдягатись туди тепер треба відповідно.

Прес-служба і охорона за таку витівку намагалися вивести журналіста. Ну а самих політиків нічого не дивувало: реакції від них не було.

Сьогодні Вінтонів каже, що це не був якийсь протест чи вираження розчарування в професії. 

"Це було моє особисте, – наголошує він. 

Дуже я здивувався, що людей можуть отак просто взяти і потовкти, щоб все було так, як іншим хочеться, тож мені захотілось показати своє ставлення до цього".

З кролика Вінтонів не обернувся відразу на Майкла Щура. Він ще встиг попрацювати у департаменті журналістських розслідувань "1+1".

Щоправда, у своєму стилі, тож якось у сюжеті про з’їзд "Партії регіонів" запитав у Сергія Тігіпка, який розпустив напередодні свою партію, аби приєднатись до регіоналів, змінить він тепер своє прізвище на "Янукович", чи залишиться на дівочому.

Сюжет в ефір програми "Гроші" так і не пустили. За словами головного редактора, він очікував, що "більше уваги буде фінансовій стороні з’їзду", а Вінтонів не показав ані грошей, ані розслідування.

Та сам журналіст не вважав, що зробив щось неправильно, а з роками напевне переконався: його ідеї цінні. А деякі політики і зовсім не заслуговують на те, щоб їх сприймали серйозно.

"Мені почало здаватись, що новинній журналістиці трохи не вистачає інструментів, її можна було легко обдурити, – пояснює Вінтонів. 

Як журналіст я не міг сказати, що хтось відверто бреше. 

А в новинах ми фактично самі створюємо авторитет політикам, допомагаючи їм у сюжетах виглядати не такими, як вони є насправді – а кращими чи гіршими".

Бо коли політик не може склеїти докупи й два слова, то за допомогою монтажу телебачення вміє і мусить перетворювати це на логічну відповідь, відтак змушуючи людей думати, "що он, як говорить – видно розумний". 

Вінтоніву не подобалось, що журналісти не можуть собі дозволити іншого. А йому саме того і хотілося.

Тому і з’явилось "Телебачення Торонто" та Майкл Щур – як спосіб називати речі своїми іменами.

"Тобто коли хтось ідіот, ми так і покажемо, – говорить Вінтонів. 

Коли хтось робить щось неправильно, ми так і покажемо. А коли хтось робить щось правильно, то ми теж так і покажемо".

Команда сімейного типу

Кращий спосіб показати політиків справжніми, особливо перед виборами – це влаштувати їм неприродні умови. 

Розмову зі закордонним журналістом, наприклад, перед яким деяким українським чиновникам завжди хочеться виглядати кращими.

Від початку ніхто не сумнівався в тому, що перед ними – канадець з української діаспори. Начепивши вуса, окуляри, і навчившись говорити з акцентом, Вінтонів створив Майклу Щуру все, як треба: і профіль в соцмережах, і пошту. 

Серія інтерв’ю "Чим живеш, Україно?", де журналіст задавав політикам наївні та прямолінійні питання, мала успіх.

Після невеличкої перерви, через гранти чи в співпраці з іншими телеканалами, одне за одним почали з’являтись інші шоу: "Але є одне але", "Вйо до трону", "Утеодин". 

Всі вони виходили і на YouTube-каналі "Телебачення Торонто".

У розпал кар’єри Майкла Щура Романа Вінтоніва призвали, і нині він вважає перебування в армії одним і кращим досвідів свого життя. 

"Я багато чому там навчився, і дуже за це вдячний, – говорить Вінтонів, перераховуючи своїх керівників і товаришів. 

Це вплинуло і на мою роботу: я став набагато обережнішим в оцінках, і місцями це навіть почало шкодити. Але добре, що в мене є команда, і вона багато чого робить".

Ще після третього епізоду "Але є одне але" Вінтонів зрозумів, що один він не справляється, ідей бракує, і попросив допомоги в редакторів Євгена Самойленка та Андрія Кондратенка з досвідом роботи в гумористичних проектах.

Над "Утеодин" працювало вже п’ятеро. 

А коли після армії зі знаків у блокноті Вінтоніва народилась програма "#@)₴?$0", людей у команді почало стрімко більшати.

Сьогодні їх уже зо 30, і це не межа. Бо команду там набирають не за принципом, "аби закрити вакансію", а щойно знаходять когось "свого".

"У нас команда такого собі "сімейного типу", – пояснює журналіст. 

І те, що зараз між нами відбувається – це хімія. Вигадувати щось нове можна лише так. 

"Текучка" кадрів руйнує атмосферу, бо розвиток проекту залежить не від якихось прорахунків, а від того, чи зустріли ми тих, хто поділяє наші цінності".

А цінності та принципи команди зрозумілі. 

Насамперед висміювати не людей, а вчинки, підкреслює Вінтонів. 

Потім – ніякого російськомовного контенту. А якщо власник бренду – росіянин, російська компанія, або ж людина, яка не планує вести свій сайт українською мовою – їх товарів не рекламуватимуть.

І, на відміну від багатьох українських ЗМІ, де занадто багато уваги приділяють Росії, чи зловтішаються з тамтешніх глузливих ситуацій, "Телебачення Торонто" новин цієї держави уникає зовсім.

"Якщо там буде щось цікаве, то ми покажемо, – говорить Вінтонів. – А поки що там тайга і туга".

 У розпал кар’єри Майкла Щура Романа Вінтоніва призвали у армію

Коли ж ідеться про інші теми – в команді завжди дискусії. 

Редакція, де нині кілька стендаперів, передивляється багато регіональних новин, висвітлює найбільш актуальні теми тижня та шукає спосіб обіграти усе це з гумором. 

Буває так, що хтось хоче щось одне, а хтось – геть інше.

Сьогодні Вінтонів долучається до процесу створення сценарію вже більше. 

Особливо після звільнення з Суспільного влітку 2019-го, де він два роки паралельно виконував менеджерську роботу як член правління, відповідальний за інформаційне мовлення і цифрові платформи.

"Команда дуже далеко від мене втекла – стараюсь доганяти, – усміхається журналіст. 

І хлопці потрохи мене підпускають – принаймні одну тему в тиждень вже пишу".

Така вже робота

Надто багато зусиль вимагають і цілі програми.

"Якщо глобально, то ми – за критичне мислення, – пояснює Вінтонів. 

Бо хоча ЗМІ є постачальники інформації, якої людина би інакше не отримала, це не означає, що вони завжди праві. 

Та і найчастіше немає правих і неправих – є різні позиції. А тому важливо думати, коли слухаєш. 

Ми хочемо захитати цей стовп медіа, щоб люди побачили – він не гранітний, не скеля, а радше пісок, на який не можна сподіватись і покладати своє життя".

Як просувається ситуація з критичним мисленням, команда перевіряє у своїх соцмережах. 

У YouTube – читає коментарі, в Instagram навіть організовує невеликі опитування, тести. 

Наприклад, показує якусь цілком нормальну на перший погляд ініціативу влади і просить вказати в коментарях, що з нею не так.

"У це важко повірити, – говорить журналіст, – і соціологи будуть з мене сміятися, як це читатимуть, так само як зараз з нас сміється наш штатний соціолог – але я бачу позитивну динаміку всередині цієї закритої групи".

Так, аудиторія Instagram та YouTube – це переважно молодь. 

Та з відгуків Вінтонів також знає, що нині деякі українці дивляться його програму з близькими та рідними, і часто навіть за спільним сніданком чи вечерею. 

Старшому поколінню може бути важче прийняти порівняно нові, більш ліберальні ідеї на кшталт еко-активізму чи гендерної рівності, але в дискусії з молодшим вони починають чути і переглядати свої погляди.

Вінтонів дуже радіє цьому феномену, і веде про цілі команди далі.

"Після того як ми налагодимо історію з постачанням інформації, людина зможе використовувати її для аргументів, – пояснює він. 

Коли буде "почекай, тепер я викладу свою думку, а потім ти, і тоді ми вирішимо, хто з нас має більш аргументовану позицію", ось тоді треба будуть дебати".

У своє майбутнє, навіть без Майкла Щура, Роман Вінтонів дивитися не боїться

На питання про те, чи вважає він себе нині впливовим, Вінтонів кілька хвилин мовчить. 

"Такого відчуття в мене немає, – відповідає зрештою. 

Це ж просто наша щоденна робота. Ми для того і розвиваємо ті платформи, щоб доносити ідеї. 

І якщо це вважати впливовістю, то так – я впливовий, але така вже моя робота".

Кінець і початок Майкла Щура

Про плани та нові формати програми журналіст говорити вагається.

Каже, що коронавірус поламав єдиний великий план "Телебачення Торонто" – вийти на самоокупність. Стати незалежними не з грантами, а завдяки рекламі, ринок якої через карантин значно просів.

Натомість у своє майбутнє, навіть без Майкла Щура, дивитися не боїться.

"Звісно, я розглядаю можливість, що колись відійду від цього образу. Все буде по-іншому, у всьому є свій початок і кінець", – переконує він.

"Я точно не стану залежним від цього образу, хоча деякий час мене з ним і асоціюватимуть. 

Та ось зникну на рік, потім знімусь у порнофільмі – та й буде нова асоціація", – заливається зичливим сміхом чи то Майкл Щур, чи то вже Роман Вінтонів.

Ілона Громлюк, журналістка, спеціально для УП.Життя

Всі фото Ольги Закревської

Вас також може зацікавити:

Я – грузин, але готовий померти за Україну

Таких, як ти, втрачати не можна, Гія

Вперше вручили премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому і за що. ФОТО

Колонка ВАХТАНГА КІПІАНІ "Пробач, Гіє! Сьогодні ми могли б святкувати 50-тиріччя журналіста Георгія Гонгадзе" на "Історичній правді"

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1499
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2654
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20178
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій