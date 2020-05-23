Кіно та серіали, які "зібрали куш" на карантині: Tiger King, "Вижити", Isolation Stories, "Евакуація", Trolls World Tour

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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23 травня 2020

Попри тотальну зупинку кіновиробництва і кінопоказів під час світового карантину, життя зовсім не зупинилося.

Ізоляція по квартирах кинула все людство в інтернет, який хоч і був у незлій формі до цього, за місяці весни отримав колосальне підживлення у вигляді безпрецедентного напливу глядачів на VOD-платформи і торренти, порно-сайти і музеї, електронні бібліотеки і книжково-фото-відео-магазини.

Поки студія Walt Disney втрачала $1,4 млрд на закритті кінотеатрів по усьому світу, переорієнтовавана на веб-рейки компанія Universal рапортувала про небачений результат зборів через платформи "відео-на-запит".

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Деякі серіали стали такими масово цікавими, що права на їх переробку почали відразу ж купувати, а фільми, з мільйонними переглядами, отримали замовлення на сіквели.

Ну, а вишенькою на торті стали серіали, створені під час карантину.   

"Карантинні історії" (Isolation Stories)

Показ: ITV

Британський телеканал ITV першим попереду планети всієї почав знімати серіал попри існуючий карантин.

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Але не порушуючи його – чотири 12-15-хвилинні серії зроблені або за допомогою скайпу, або в межах однієї сім’ї. Додаючи цінності показом існуючих проблем.

1-а серія розказує про самотню жінку (Шерідан Сміт, "Мисливець і Снігова королева") на останніх тижнях вагітності, яка, очевидно, на стіну лізе, але, все ж, знаходить в собі натхнення записати для майбутнього немовляти відео любові.

"Карантинні історії" (Isolation Stories) показують існуючі проблеми

2-а серія вже зводить в кадрі і в помешканні двох – (справжніх) сина і батька: Рассел (Том Гленістер) мусить доглядати за хворим батьком Роном (Роберт Гленістер, "Закон ночі"), і це дико як для одного, так і для іншого, та тим не менше, фінал все трохи міняє – сусіди, на прохання сина, вийшли на вулицю і почали плескати в долоні чи бряцати посудом, аби підтримати хворого.

3-я серія чудово ілюструє ситуацію самотнього чоловіка (Даррен Бойд, "Вбиваючи Еву") з потребую поспілкуватися хоч з кимось, бодай з психологом (Анжела Гріффін, "Куртизанки"), яку, в стані карантину, теж, виявляється, можна вивести з себе, тільки б залишилося чуйності все виправити, і підтримати вже засмучену жінку.

4-та серія – вершина: батько (Едді Марсан, "Джентльмени") живе в одному розкішному (своєму) домі з двома (своїми) дітьми – Джеком (Боді Марсан) і Райаном (Блю Марсан), переживаючи нещодавнє розлучення і щоденний дивакуватий прихід (через весь Лондон) свого батька, і єдине, що йому залишається в цій драмедії життя, це примиритися з усім та усіма.

"Вижити" (Survive)

Показ: Quibi

Новий американський стрімінговий канал Quibi був розрахований на принципово інший підхід для показу, коли кіно дивишся на ходу.

Натомість його запуск 6 квітня припав на розпал домашньої ізоляції.

Серіали мають по 10-15 серії з хронометражем 6-8 хвилин, а форма показу підходить для телефонів з пристосованою для вертикальної і горизонтальної картинки-кадру. І це – десятки серіалів!

Їх створення забезпечили інвестиції у розмірі 1,4 мільярда доларів від цілої вервечки компаній-гігантів - The Walt Disney Company, NBCUniversal, Sony Pictures, WarnerMedia, Liberty Global, ViacomCBS і Alibaba Group.

Комедії та трилери, жахи і фантастика, документальні та реаліті-шоу – творці обіцяють запустити 8,5 тисяч серій для 175 проектів, і це все – протягом лише одного року.

"Вижити" (Survive) з Софі Тернер і Корі Гокінсом

І треба сказати, що всі проекти з топовими артистами: "Вижити" – з Софі Тернер і Корі Гокінсом, "Найбільш небезпечна людина" – з Ліамом Гемсвортом і Крістофером Вальцем, "Мільйони вдячності" – з Дженніфер Лопес і Кевіном Гартом, "Незнайомець" – з Деном ДеХааном і Майкою Монро тощо.

Так само суттєвим є й рівень виконання. До прикладу, "Вижити" знятий одним з кращих кліпмейкерів і великих режисерів Голівуду Марком Пеллінгтоном ("Дорога на Арлінгтон"), хто знімав для U2, Bon Jovi, Linkin Park, Майкла Джексона та інших.

Його нова робота – незвична, але дуже навіть ґрунтовно пророблена драма про дівчину з суїцидальним синдромом, яка потрапляє в ситуацію, коли треба вижити...

За перший три тижні додаток Quibi встановили близько 3 мільйонів разів.   

"Король тигрів: вбивство, хаос і божевілля" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness)

Показ: Netflix

Коли цей документальний серіал за півтора місяці переглянуло понад 64,5 мільйони підписників, режисери Ребекка Чайклін і Ерік Гуд сказали Los Angeles Time: "... ми і уявити не могли у що це переросте".

І ніхто не міг. Та й зараз, з першого погляду, це не так просто пояснити.

Спочатку історія взаємної ненависті власника приватного зоопарку диких кішок Джо Екзотіка, гомосексуала та шоумена, і захисниці диких кішок Кароль Баскін, що теж володіє зоопарком, сприймаєш як вирізку з жовтої преси.

Але впродовж розвитку сюжету, створюється якийсь химерний, шоковий світ криміналу, збочення і гротеску.

 "Король тигрів: вбивство, хаос і божевілля" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) 
– історія взаємної ненависті 

З’ясовується, що Екзотік "замовив" Баскін, і тепер сидить у в’язниці.

Що сама Бізкін може бути причетна до зникнення свого чоловіка.

Що в США налічується від 5 до 10 тисяч диких кішок в приватних зоопарках, а це вдвічі більше, ніж є диких кішок на свободі за межами США.

Що інший великий власник зоопарку – наркодилер і прототип Тоні Монтано з фільму "Людина зі шрамом".

А ще один власник є гуру секти, має 5 дружин і платить працівникам 100 доларів на тиждень...

Творці поєднали в кращих традиціях "хліба і видовищ" природознавче документальне кіно про харизматичного та епатажного героя в дусі Стівена Ірвіна з методом реаліті-шоу, і вийшло дуже провокативне журналістське розслідування з маніпуляціями і скандалами...

Вже замовлене продовження, а канал CBS купив права на художню адаптацію, в якій роль Екзотіка гратиме Ніколас Кейдж.

"Тролі-2: Світове турне" (Trolls World Tour)

Показ: Universal

Історія з цим мультфільмом перевернула не тільки систему показів в США, а й може змінити стосунки демонстраторів та виробників у світі.

Від початку запланований до виходу в прокат на середину березня, "Тролі-2", сіквел мультику 2016-го року, був перенесений через епідемію коронавірусу з кінотеатрального релізу на інтернет-показ.

10 квітня він вийшов в Північній Америці на таких VOD-платформах, як Amazon, Comcast, Apple і FandangoNow, де в секції "преміум" за суму $19,99 міг переглядатися протягом 48 годин, хоч нон-стопом.

У підсумку, за три тижні показів, він зібрав понад $100 млн, чого раніше ніколи не траплялося в історії платних он-лайн переглядів.

 "Тролі-2: Світове турне" (Trolls World Tour) за три тижні показів зібрали понад $100 млн

Відтак, омріяні успіхом, очільники компанії-виробника Universal Pictures, заявили, що всі наступні свої релізи – а це "Форсаж-9", "Парк Юрського періоду", "Співай-2", новий фільм "бондіани" та інші – будуть випускати одночасно і в кінотеатрах, і в системі "відео-на-запит", тобто оминаючи обумовлене 90-денне вікно, протягом якого кінотеатри могли заробляти свої гроші.

Тепер це буде не можливо. Тому, у свою чергу, найбільша прокатна мережа в світі, АМС Entertainment (385 кінотеатрів з понад 5 тисячами екранів в 6 країнах), заявила, що від тепер взагалі не братиме фільми Universal.

Чим закінчиться війна між виробником і кінотеатрами поки не відомо, але вже інші студій, на кшталт Warner Bros., Disney, Paramount і STX, віддали чи продали частину своїх фільмів на VOD-платформи.       

"Евакуація" (Extraction)

Показ: Netflix

На 2 травня, тобто за тиждень переглядів, фільм увімкнули понад 90 мільйонів глядачів, таким чином "Евакуація" стала найбільш рейтинговим фільмом в історії VOD-платформ.

Чому?

Причини є дві.

Перша – це сам фільм, що зроблений в стилістиці з малочисельними прикладами, але дуже навіть затребуваних – на кшталт, "Джона Віка" та "Атомної блондинки".

Її вже охрестили gun porno, де рукопашні сутички і зброя, мов у шутерах, використовуються у максимумі, й це робиться професійно і реалістично, немов у бою, який ведуть спецпризначенці.

Важливою, без сумніву, є присутність вправного постановника, Сема Харгрейва, з пам’ятними "Піратами Карибського моря", "Росомахою", "Тором" і "Месниками". Тут його вперше зробили не тільки відповідальним за трюки, а й режисером.

 "Евакуація" (Extraction) за тиждень фільм увімкнули понад 90 мільйонів глядачів

Власне, ключовим є те, хто його зробив головним – головні в проекті творці "Месників" брати-сценаристи Джо і Ентоні Руссо, виконавець головної ролі Кріс "Тор" Гемсворт і продюсери "Атомної блондинки" Ерік Гіттер та Пітер Шверін. І це друга причина успіху фільму.

Бо саме вони разом знайшли $65 млн необхідного бюджету, домовилися про зйомки в значно дешевших індійських умовах Мумбаї і Дакі та все це продали Netflix’у.

Вони й були частиною того "бабиного радіо", яке допомогло поширити поголос про появу конкурента "Джону Віку".

Наразі маємо згоду Netflix на фінансування сіквелу. Як на мене ідеальний бізнес-проект! Просто треба дійти до рівня, коли можна зібрати таку команду.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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