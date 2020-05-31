Стюардеса, хірург, клоун і лікар: ким відомі українські артисти мріяли стати в дитинстві

Ситнік Ольга колишній головний редактор УП.Життя
3535
31 травня 2020

1 червня у світі відзначають День захисту дітей.

Разом з фестивалем кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофестом" ми вирушили в минуле відомих українських артистів, аби дізнатися ким вони мріяли стати в дитинстві.

Читайте цікаві історії від почесних послів і членів журі минулорічних фестивалів Джамали, Ірми Вітовської, Дмитра Шурова, Ахтема Сеітаблаєва, Руслани Хазіпової та Марка Галаневича.

Реклама:

А до 7 червня дивіться безкоштовно на сайті фестивалю добірку найкращих європейських та українських стрічок, та беріть участь у глядацькому голосуванні.

Джамала

співачка

– Мрія стати співачкою з'явилася у мене ще в ранньому дитинстві. Я завжди фантазувала, що у мене концерт, мені дарують квіти, глядачі в захваті...

Мама часто згадувала, що я вже в три рочки говорила всім, що буду співачкою.

Реклама:

Одного вечора я розповіла мамі, ніби вихователька в дитячому садку одягла мене в гарну сукню, і дитсадкова група поїхала автобусом на центральну площу. Там була сцена, а я на ній співала, і всі мені аплодували.

Я так переконливо розповідала, що мама мені повірила!

Правда відкрилася, коли я додала, що мене прийшли послухати ведмедик, зайчик і лисичка.

Джалама завжди мріяла бути співачкою

Пам'ятаю, як в дитинстві дивилася мюзикл з Барбарою Стрейзанд і Луї Армстронгом. Я просто приклеїлася до телевізора, музика викликала в мене невимовний захват.

Мені було легше, ніж іншим людям, полюбити музику, тому що мої батьки музиканти.

Тато закінчив консерваторію за фахом "диригент", чудово грає на акордеоні. У той період він активно виступав на кримськотатарських весіллях, грав народну музику з живим квартетом.

А мама – піаністка, викладачка в музичній школі. Якщо мене не було з ким залишити вдома, вона брала мене з собою, я сиділа і слухала, як займаються інші дітки.

А ввечері ходила з мамою і сестрою на весілля і слухала, як виступає тато.

Ірма Вітовська-Ванца

акторка театру та кіно

– Я дуже рано почала літати і мені подобалися стюардеси, оскільки вони були зовсім не схожі на звичайних радянських жінок. У мене мама теж намагалась такою бути.

Тому в ранньому дитинстві я мріяла бути стюардесою. Вони мені дуже імпонували візуально, мені теж хотілося бути такою, коли виросту – мати такий манікюр, костюм, гарні хусточки та зачіску…

Потім мені подобалися лісники, тому що я люблю тварин і природу, і дуже часто долучаюся до рятування наших чотирилапих і пернатих.

Власне, ось це мої дитячі мрії.

Ірма Вітовська-Ванца

Актрисою ніколи не мріяла стати. У мене були здібності, із задоволенням гралася в це, мене назначали якимись персонажами на виставах в школах і таборах, всі казали що це геніально й талановито, але якось не розглядала акторство як щось перспективне на майбутнє. Хоча, і кайфувала у моменти, коли "робила" якогось персонажа.

Десь вже перед вступом, коли вирішила, що хочу бути істориком, через те, що мені всі говорили, що дорога мені в актриси, і що я дарма цього не розумію, вирішила ризикнути і навмання спробувати – якщо поступлю, тоді так; ну, тобто я йшла абсолютно без горіння покласти себе на підмостки Мельпомени чи кінокадру.

Я вирішила спробувати на азарт, на спір. І поступила, а потім почала опановувати професію і зрозуміла, що не так все просто, як мені здавалося, й захворіла на цю роботу.

Але я й досі люблю літати, втім в польотах є все-таки якась одноманітність, а я людина, яка хоче нове, нове і нове.

Тому мені подобаються дослідники, мандрівники, історики чи актори – актор він же ж також мандрує? мандрує героями, іншими життями – загалом усе те, що стосується експедиційної штуки, оце – моє.

Дмитро Шуров

музикант, лідер Pianoбой

– У дитинстві я мріяв багато подорожувати різними видами транспорту та мати свободу обирати.

Міг, в принципі, стати як музикантом, так і далекобійником або ж пілотом літака.

Але різні люди мені казали, що у мене є рідка здібність транслювати красу крізь музику, і я вирішив вчитись це робити краще. Зрештою, музика – мова богів.

Дмитро Шуров

Утім, мене ніколи по-справжньому не манила сцена, але завжди хотілося впливати на людей, створювати з ними енергетичний резонанс. Тому я використовую всі можливості для цього в рамках власної інтровертивності, і музика – ідеальний інструмент.

Взагалі я вважаю, що людині треба не стільки мріяти, скільки прислуховуватися до власних бажань і рухатися згідно з ними, працюючи постійно. Є шанс, що такий підхід приведе до подій, про які ти і не мріяв.

Руслана Хазіпова

акторка театру та кіно, учасниця Dakh Daughters

– У віці 4-5 років я казала що: "Я – Хазіпова Руслана Фаридовна – циганка-артистка".

Циганка-артистка – це як снігуронька, тільки вона була холодна, а циганка – гаряча. Десь на такому рівні це можна пояснити.

А потім років в 11 захотілося стати хірургом. Мені було цікаве людське тіло, я не відчувала страху до крові, така собі "бойова подруга".

Якось мій тато порізав палець, і його треба було зашивати. Він прийшов додому і каже мамі: "Наташа, зашиєш?" А вона каже: "Нє". А я сказала: "Я можу, я хочу, страшно хочу!" Дуже дивний, але дуже хороший спогад.

Руслана Хазіпова

Вже після 9 класу, коли я прожила таке життя – була районною ведучою всіх палаців культури, президентом школи, лідером "мнєній", такі абсолютно "ні а чьом" історії – думаю, з’їжджу в Днєпр, гляну якесь театральне училище.

Коли я приїхала, то всі набори вже відбулись. Тому після закінчення школи поїхала до Києва і вступила одразу до двох університетів – КНУКіМ і КНУТКіТ ім.Карпенко-Карого.

У мене є знайомі, які кажуть: "Ну, Руслана стала кєм хотєла!" Але при цьому я для себе особисто не окреслювала якогось конкретного шляху, як люди, які от знають чого вони хочуть і йдуть до цієї мети, просто прислухалася до себе та світу.

Марко Галаневич

музикант гурту "ДахаБраха", актор театру "Дах"

– Усі хлопчики мріяли стати космонавтами чи міліціонерами, і я, мабуть, теж хотів.

Але пригадую досить кумедне і, досить-таки, наближене до моєї сьогоденної професії, – це клоун.

Якось я потрапив до цирку, ну, точніше, цирк потрапив в наше село, і мені пощастило сидіти в перших рядах. Мені зі сцени клоуни кинули гумку, і я повинен був її тримати, а вони – тягнули, і коли я мав її відпустити, то резинка мала шльопнути клоунові по попі.

Коротше кажучи, професія клоуна мені здалася дуже-дуже потрібною людям, і я подумав що це "супер клас". Коли ми з мамою йшли з цирку, то я вже все вирішив – буду клоуном!

Марко Галаневич

Але одна штука мене тривожила: якщо я буду клоуном і приїду в село виступати, як людям пояснити, що я приїхав?

Тобто, мені був потрібен арт-менеджер уже тоді. Я вже в дитинстві хотів розуміти цей "шоу-бізнес". І час від часу зараз жінка мені каже: "Твоя мрія збулася".

А ще я давно вже хотів знімати кіно. Як той хлопчик, який думав "хто має розказувати людям, що приїхав клоун?", так і цей хлопчик, якому вже під 40, теж думає "хто краще зробить всю роботу замість мене, коли я все знаю як воно має бути?".

В студентські часи в мене навіть був сценарій невеличкий, але я дуже радий, що не зняв тоді цей фільм. Тому що він був наївний, слабкий і нецікавий.

Але я вже більше року виношую і працюю над ідеєю іншого фільму, і сподіваюся, що років через десять він у мене з’явиться.

Ахтем Сеітаблаєв

режисер, актор театру і кіно

– У дитинстві я мріяв бути ким-завгодно: і розвідником, і космонавтом, і лікарем.  В решті решт, до класу, мабуть, п’ятого, визначився остаточно – хочу бути лікарем-хірургом.

Чому?

У мене була тітонька, її чоловікові я доводився внучатим племінником. Ми з братами дуже любили ходити до них в гості, вона нас так тепло зустрічала. Доволі часто тітонька пекла хліб у маленькій печі, ми з хлопцями їли цей надзвичайного смаку хліб, намазували його маслом і заїдали цибулею з сіллю.

В один з таких днів тітонька раптом взяла коробку сірників і сказала нам: "Дивіться, я зараз достаю десять сірників, і десять разів буду читати молитву, ви будете повторювати її зі мною разом. І коли я покладу на стіл десятий сірник, ви запам’ятаєте молитву на все своє життя". І так воно і сталося.

Ахтем Сеітаблаєв

Цей епізод потім ввійшов до стрічки "Чужа молитва", я майже буквально переніс його. Втім, тітонька була вже достатньо старою і трохи хворіла. Але я її так сильно любив, що пам’ятаю, як одного разу сказав, коли я стану дорослим, буду лікарем і обов’язково її лікуватиму, аби вона ніколи-ніколи не хворіла.

Їй ця ідея сподобалась, і скільки ми ще жили в середній Азії, до повернення в Крим, до закінчення мною 10 класу, вона мене питала: "Ти серйозно станеш лікарем? Дивись, бо я ж чекаю. Я захворію тільки тоді, коли буду знати, що ти мене вилікуєш".

Десь класі у 8-му я про себе розумів, що навряд-чи стану лікарем, тому що з хімією в мене був взагалі жах. Але я не казав про це тітоньці, так і підтримував свою легенду.

Зрештою, лікарем я не став, а став артистом і режисером, зіграв п’ятьох лікарів. І до речі, одна з цих ролей пов’язана з надзвичайною людиною – з Романом Гургеновичем Балаяном – у його стрічці я зіграв лікаря, який конвеєром рятував поранених чи просто людей від хвороб.

І так, хоча й опосередковано, я все ж таки виконав свою обіцянку.  

Ольга Ситнік, УП.Життя

Вас може також зацікавити:

7 дитячих книжкових новинок від українських видавництв

10 порад для батьків, як стати ближчими з дітьми за час карантину

Як повеселитися з дітьми. 10 ідей добрих розіграшів

Що робити з дітьми під час карантину: ресурси і поради

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1499
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2654
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20178
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій