Пам'ятку археології VII століття зруйнували. Заради гіпсової статуї Богородиці

Пам'ятку археології, язичницьке "Стільське городище", зруйнували заради каплички та гіпсової статуї Богородиці.

Капличку встановлюють біля урочища Диравець, що в селі Дуброва на Львівщині, де у VII столітті було язичницьке святилище, пише ZAXID.net

Роботи на території заповідника проводяться самовільно.

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Жодного погодження на рівні району чи області не було.

"Такі роботи спотворюють унікальний вигляд середньовічного городища VIII-X століття. Городище – історико-культурний заповідник, пам’ятка археології національного значення", – пише на своїй офіційній сторінці у Facebook Громадська організація "Львівське Опілля", яка допомагає розвивати туризм на території кількох ОТГ, у тому числі Тростянецької.

Організація вимагає розслідування, а також зауважує, що не проти сакральних об'єктів, але вони не повинні спотворювати національну спадщину України.

Першим про те, що у заповідники залили фундамент та встановили Богородицю повідомив у соціальних мережах львів'янин Володимир Беньо.

"Чи нормально, що на території пам’ятки археології, на найпомітнішому місці, посеред краєвиду, за якихось надцять метрів від печер забабахали постамент з бруківки й капличку, як капітальну споруду?!", – написав він.

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Директор історико-культурного заповідника "Стільське городище" Орест Корчинський підтвердив виданню ZAXID.NET, що на території заповідника ведуться роботи зі встановлення каплички, але з ним ніхто не радився з цього приводу.

"Користуючись епідемією, яка сталася, якась група людей у селі ініціювала будівництво пам’ятника матері Божої.

Сьогодні виявилося, що це буде капличка. Там в селі знали про те, що вони будують біля історичної пам’ятки – це один з об’єктів заповідника "Стільське городище" – Камінь Диравець.

Там були келії монахів колись, там є ніші, де покоїлися мощі святих. Про жодні роботи зі встановлення каплички мене ніхто не інформував.

Сільський староста сказав, що нічого не знає. Я зателефонував до районного архітектора Ореста Телішевського і він мені повідомив, що без погоджень таку споруду не можна встановлювати", – розповів Орест Корчинський.

Він планує подавати позов до суду щодо бездіяльності старости села та сільради.

Довідка: Стільське Городище – столиця середньовічної Білої Хорватії. Біла Хорватія (прадавня батьківщина сучасної Хорватії) – це колись велика країна на території Прикарпаття. І саме це село було її столицею. Тут вирувало життя у VIII-X столітті. Збереглися чимало пам’яток історії: скелі, печера, підземні лабіринти. Її археологи досліджують понад 30 років, відкрив городище археолог Орест Корчинський. Площа міста, за даними досліджень, становила 250 гектарів, що свідчить про значний культурний розвиток слов’янського населення. "Стільське Городище" – пам'ятка археології національного значення. У 2015 році Стільське Городище стало історико-культурним заповідником.

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