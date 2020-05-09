Що подивитися разом із дітьми: 7 стрічок для сімейного перегляду від Андрія Хливнюка

Цього року фестиваль кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" вперше відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня на сайті фестивалю.

Традиційно всі фільми програми, яку організатори оголосять в середині травня, можна буде подивитися безкоштовно.

Поки чекаємо на старт фестивалю, лідер гурту "Бумбокс" і посол VII "Чілдрен Кінофесту" Андрій Хливнюк ділиться добіркою найкращих фільмів і мультфільмів, які варто переглянути разом із дітьми.

До неї ввійшли вітчизняні та західні фільми, орієнтовані на різний вік.

Є тут і сучасні картини, а також ті, що вже давно стали класикою світового кіно.

Запропоновані стрічки – різні за жанрами і тематикою. Але всі вони сприяють розумінню кінематографа як мистецтва, розширенню світогляду і обговоренню важливих тем: дружби, відносин в родині, гуманного ставлення до тварин і навколишнього світу, дорослішання, відповідальності і пошуку справжнього себе.

Для підлітків:

"Хлопчик в строкатій піжамі"

Фільм режисера Марка Германа знятий за відомим однойменним романом Джона Бойна. Це спосіб розповісти дітям про складні і важкі речі, які людство не повинно повторювати.

Головний герой Бруно – восьмирічний хлопчик, який живе в заможній сім’ї, насолоджується безтурботним дитинством, проводячи свій час з друзями.

Бруно називає себе маленьким дослідником, йому цікаве все нове і він просто обожнює пригодницькі книги.

Одного дня сім’я Бруно переїжджає з Берліна до нової місцевості, поблизу якої знаходиться концентраційний табір, де батько отримує посаду коменданта.

Тут Бруно помічає так звану "ферму", на якій живуть дивні люди – всі вони одягненні в піжами, до яких пришиті номери, там же він знайомиться з однолітком – Шмулем.

Згодом це випадкове знайомство переростає в справжню дружбу, яка призводить до найнесподіваніших наслідків.

"Той, що танцює з вовками"

Ця робота Кевіна Костнера отримала 7 премій "Оскар" у головних номінаціях та безліч інших престижних нагород.

Критики відмічають картину за зображення корінних американців, яке кардинально відрізняється від голлівудських штампів, а плем'я Лакота після виходу фільму включило режисера та актора Кевіна Костнера до почесних членів свого племені.

Події стрічки розгортаються в США в часи Громадянської війни. На віддалений форт, десь поруч із західним кордоном, переводиться лейтенант американської армії – Джон Данбар. Тут він знайомиться з племенем Сіу, яке кочує неподалік, і заводить нових друзів.

Однак мирне життя порушує поява американських солдатів. І Джону доводиться обирати: залишитись з індіанцями або повернутися до цивілізації...

"Пропала грамота"

Музична авантюрна історія з яскравими характерами, захоплюючими пригодами і неперевершеним почуттям гумору.

Фільм режисера Бориса Івченка, знятий за мотивами однойменного оповідання Миколи Гоголя, розповідає про пригоди відважного козака Василя (Іван Миколайчук) і запорожця Андрія (Федір Стригун), які вирушили до цариці в Петербург із гетьманською грамотою.

Одразу після презентації фінальної версії картини цензорам у 1972 році її було заборонено для показу і "покладено на полицю" на понад 10 років.

Для молодшої аудиторії:

"ВОЛЛ·І"

Науково-фантастична стрічка легендарної студії Pixar знята Ендрю Стентоном ("У пошуках Немо") отримала 45 престижних кінонагород, у тому числі премії "Оскар" і "Золотий глобус" як найкращий анімаційний фільм.

Далеке майбутнє. Людство покинуло Землю, залишивши на ній сотні роботів прибирати груди сміття.

Згодом з робочих машин осталася тільки одна – ВОЛЛ·І, що попри все сумлінно виконує свою роботу.

Та одного дня на планету на розвідку прибуває робот ЄВА. І це стане початком неймовірних подій і пригод, що змінять життя не тільки самого ВОЛЛ·І, але й усього людства.

"Звільніть Віллі"

Сімейний фільм режисера Саймона Вінсера – зворушлива історія дружби підлітка Джесі та "кита-вбивці" – косатки Віллі.

В надії на хорошу компенсацію, власник збиткового океанаріуму вирішує позбутися косатки.

Однак на захист Віллі встає Джессі, який встиг подружитися і полюбити кита. Аби врятувати друга, хлопець готовий на все, навіть порушити закон.

"Як приборкати дракона"

Стрічка студії Dream Works знята за мотивами однойменної серії книг британської письменниці Крессиди Ковелл.

Ікінг геть не схожий на своїх одноплемінників сурових вікінгів. Він не такий сильний і сміливий, і не зробив ще жодного героїчного вчинку.

Аби не розчарувати батька і здобути повагу решти, хлопець вирушає на полювання на драконів – запеклих ворогів племені.

Та зустріч з найстрашнішим із них – нічною фурією – дарує Ікінгу шанс знайти справжнього друга і примирити давніх ворогів.

"Острів скарбів"

Легендарна робота видатного українського мультиплікатора Давида Черкаського – чудова можливість більше дізнатися про класичну вітчизняну анімацію і весело провести час з цікавими героями.

Сюжет мультфільму, що заснований на пригодницькому романі "Острів скарбів" британського письменника Роберта Луїса Стівенсона, приправлений жартами з елементами сатири і пародії, а також неймовірним саундтреком.

Ольга Ситнік, УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

Вас може також зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.