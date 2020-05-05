Пандемія коронавірусу сильно вдарила по музичному ринку в усьому світі.

Найсильніше дісталося літнім фестивалям.

За кордоном більшість із них вже скасували або перенесли на наступний рік.

А що в Україні?

Аби дізнатися це, ми звернулися до організаторів головних вітчизняних фестів.

Зокрема, поговорили із засновником Atlas Weekend Дмитром Сидоренком, засновником і організатором ZAXIDFEST Яковом Матвійчуком, засновником і організатором фестивалю ReSpublica Андрієм Зоїним, президенткою Koktebel Jazz Fest Лілією Млинарич та іншими.

Ми поставили їм такі запитання:

Чи відбудеться ваш фестиваль у цьому році? Чи є плани щодо його перенесення/скасування? Як пандемія може вплинути на лайнап вашого фестивалю? Чи можуть відмовитися виступати закордонні артисти? Якщо так, як і на кого їх заміните? Чи будете дотримуватися на фестивалі карантинних заходів безпеки? (Маски, антисептики, дистанція між глядачами тощо) Якщо фестиваль все ж не відбудеться, чи повертатимете гроші за придбані квитки? Як саме?

Відповіді на них читайте нижче.

Дмитро Сидоренко

засновник Atlas Weekend

Дмитро Сидоренко, засновник Atlas Weekend

1. Через непідвладні нам обставини Atlas Weekend переноситься на 6-11 липня 2021 року.

У зв’язку із пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на ризик гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа. Місце проведення залишається незмінним – ВДНГ.

2. Наразі ми в переговорах зі всіма артистами, щоб вже заявлений лайнап було повністю збережено.

Також на вас чекають анонси ще багатьох нових артистів, що приєднаються до фестивалю наступного року.

3. Ми несемо відповідальність за життя та здоров’я відвідувачів Atlas Weekend.

Навіть якщо карантин невдовзі знімуть, проведення такого масового заходу цього літа може стати загрозою для гостей та команди.

4. Придбані у цьому році квитки залишаються дійсними на наступний.

Зараз ми працюємо над механікою, аби всі бажаючі могли повернути кошти за свої квитки. Проте ми закликаємо підтримати фестиваль і зберегти їх до наступного літа.

Яків Матвійчук

засновник і організатор ZAXIDFEST

Яків Матвійчук, засновник і організатор ZAXIDFEST

1. Ми маємо намір перенести фестиваль на кінець серпня або на початок вересня.

Але всі наші дії будуть залежати від подальших рішень влади щодо карантину.

2. Думаю, європейські артисти цього літа до нас не приїдуть.

Тому, якщо міжнародне сполучення не відновлять, будемо робити акцент на українських музикантах і гостях із ближнього зарубіжжя.

3. Якщо ZAXIDFEST дозволять провести, ми будемо дотримуватися рекомендацій влади щодо заходів безпеки на фестивалі.

4. Більшість закордонних фестів перенеслися на пізніший період, але залишили продані квитки дійсними. Ми дотримуємося такої ж схеми.

Андрій Зоїн

засновник і організатор фестивалю ReSpublica

Андрій Зоїн, засновник і організатор фестивалю ReSpublica

1. Так, фестиваль відбудеться. Це буде ювілейна, 10-та ReSpublica.

Цьогоріч плануємо повернути фест в Кам’янець-Подільський, бо у тамтешній фортеці його простіше пристосувати до нових вимог.

Ми принципово не скасовуємо фестиваль ще й тому, що в цей складний час хочемо дати можливість заробити гравцям українського музичного ринку: артистам, прокатникам, технікам і всім іншим.

Інше питання, в якому форматі ми все це організуємо. Поки що розглядаємо три варіанти.

Перший: ReSpublica відбувається в звичайному режимі. Навряд це можливо, але ми не втрачаємо надії.

Другий: якщо влада обмежить кількість людей на масових заходах, ми готові частково перейти в онлайн.

Ну і третій: повний перехід в онлайн. Він найскладніший для реалізації, але ми готові і до такого розвитку подій.

2. Деякі іноземні артисти планували виступити на ReSpublica в рамках європейських турів, а оскільки вони їх вже скасували, то цього не відбудеться.

Решта готові приїхати, якщо будуть відкриті кордони.

В будь-якому випадку, всі зможуть виступити онлайн. Ми працюємо над спеціальними додатками для смартфонів, аби глядачі могли стежити за фестивалем вдома.

За додаткову плату (донейт) влаштуємо окремі інтерактиви: чати з артистами, стріми з гримерок, екскурсії сценами фесту і таке інше.

3. Якщо фестиваль все ж відбудеться наживо, ми будемо дотримуватися всіх основних заходів безпеки.

Крім того, ми стежимо за досвідом закордонних колег і плануємо запозичувати в них лайфхаки.

Цікавий приклад фесту в Литві, де глядачі дивилися концерти з автомобілів (під сценою їх вмістилося близько сотні).

4. Ми відкрили продаж квитків на ReSpublica лише в березні, і через пандемію одразу його закрили. Тому повертати нам фактично нічого.

Але ще раз наголошу, що фестиваль відбудеться в будь-якому разі. Тому долучайтеся, адже так ви маєте змогу допомогти нашій музичній індустрії.

Лілія Млинарич

президентка Koktebel Jazz Fest

Лілія Млинарич, президентка Koktebel Jazz Fest

1. Koktebel Jazz Fest 2020 ми планували провести у вересні, у місті Скадовськ Херсонської області.

У березні ми узгодили всі деталі з місцевою владою, вели перемовини із закордонними артистами та спонсорами, готували новий дизайн і концепт фестивалю. Але розпочалася пандемія…

Чи відбудеться Koktebel Jazz Fest цьогоріч?

Залежить від того, коли відновиться транспортне сполучення між містами та країнами.

У нас є план "Б", але поки про це говорити зарано.

2. Лайнап фестивалю під питанням. Поки невідомо, коли відкриються кордони. Але зараз менеджмент більшості закордонних артистів просить перенести всі домовленості на наступний рік.

Тому, якщо Koktebel Jazz Fest все ж відбудеться в 2020-му, то на ньому будуть представлені хіба музиканти з України та країн-сусідів.

3. Якщо знайдемо можливість провести фестиваль, то будемо дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки.

Здоров’я та настрій нашої публіки для нас понад усе!

4. Продаж квитків ми збиралися відкрити у березні, але не встигли цього зробити.

Leopolis Jazz Fest

Організатори джазового фестивалю у Львові повідомили, що він переноситься на 24-28 червня 2021 року.

Арт-директор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган зазначив, що зараз веде перемовини з учасниками цьогорічного лайнапу, аби він зберігся.

Придбані квитки залишаються дійсними.

UPark Festival

Організатори фестивалю проігнорували наші запитання. Однак на офіційному сайті UPark Festival вже з’явилася інформація, що він переноситься на наступний рік.

Ведуться переговори про збереження цьогорічного лайнапу, але він також може поповнитися новими учасниками.

Наразі відома лише дата виступу гурту My Chemical Romance - 9 липня 2021 року. Інші дати організатори повідомлять згодом.

Локація наразі залишається незмінною - столичний Sky Family Park.

Придбані квитки на UPark Festival 2020 залишаються дійсними на наступний рік. Тим, хто їх збереже, організатори обіцяють спеціальні бонуси.

Володарі квитка на один день отримають можливість безкоштовно потрапити на будь-який інший, знижку на абонемент або можливість покращити його до VIP-рівня.

Всім, хто все ж хоче повернути гроші за придбані квитки, потрібно заповнити спеціальну форму.

Brave! Factory

Організатори столичного фестивалю електронної музики зазначили, що наразі не можуть дати докладних відповідей на наші запитання, адже "поки невідомо, які обмеження та ліміти будуть актуальними на час його проведення".

Файне місто, Бандерштат, БеzViz

У коментарі музичному онлайн-журналу СЛУХ організатори цих фестивалів зазначили, що стежать за рішенням влади щодо карантину і не втрачають надії на те, що їх вдасться провести.

У випадку продовження карантину вони готові будуть перенести фести на наступний рік і почнуть переговори з артистами, аби зберегти чинні лайнапи.

У той же час представниця "Бандерштату" зазначила, що кошти з проданих квитків повернути не вдасться, адже вони одразу вкладалися в організацію фестивалю.