Україна припиняє культурне співробітництво з Росією – рішення уряду

Україна вийшла з Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Кабінет міністрів 12 серпня ухвалив проєкт постанови "Про вихід України з Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року".

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Що це означає?

"Будь-які стосунки з Росією припинено через збройну агресію проти України, а співпраця з іншими державами-учасницями СНД відбувається індивідуально у двосторонньому форматі на основі укладення нових та/або діючих двосторонніх договорів", - пояснили "Українській правді. Життя" у Мінкульті.

Фото: vectorlab/Depositphotos

У Мінкульті повідомляють, що ще від 2 травня 2018 року є рішення РНБО про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД.

На виконання цього рішення міністерства розробляють постанови по своїх угодах.

"Таких різних угод про співробітництво в рамках СНД багато. Наприклад, як минулого місяця Україна вийшла з гуманітарного співробітництва.

Рішення про вихід з угод логічне, бо потреби у цій співраці для нашої країни вже немає", - додають у міністерстві.

Нагадаємо, 22 липня Кабмін схвалив Указ президента "Про вихід України з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД".

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