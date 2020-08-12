Тараса Шевченка призначили заступником міністра культури та інформполітики

Кабінет міністрів 12 серпня призначив Тараса Шевченка заступником міністра культури та інформаційної політики.
Він - юрист, експерт з питань конституційного та медійного права.
Відповідатиме за напрямок інформаційної політики, інформаційної безпеки та медіа, повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
Шевченко багато років очолював громадську організацію "Центр демократії та верховенства права". З 2020 року є головою Незалежної медійної ради.
Він також є членом Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України, членом Ради "Реанімаційного Пакету Реформ", співзасновником Руху "ЧЕСНО".
|Тарас Шевченко
Нагадаємо, Україна припиняє культурне співробітництво з Росією.
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