Тараса Шевченка призначили заступником міністра культури та інформполітики

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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12 серпня 2020

Кабінет міністрів 12 серпня призначив Тараса Шевченка заступником міністра культури та інформаційної політики. 

Він - юрист, експерт з питань конституційного та медійного права.

Відповідатиме за напрямок інформаційної політики, інформаційної безпеки та медіа, повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

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Шевченко багато років очолював громадську організацію "Центр демократії та верховенства права". З 2020 року є головою Незалежної медійної ради.

Він також є членом Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України, членом Ради "Реанімаційного Пакету Реформ", співзасновником Руху "ЧЕСНО".

Тарас Шевченко

Нагадаємо, Україна припиняє культурне співробітництво з Росією.

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