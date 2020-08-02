Ви все чули? Прощальні "Время и Стекло", екологічна alyona alyona, новий "Тартак" та інші українські пісні липня

Ця музика увірвалась у ефіри у липні 2020 року.

Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

У липні наші артисти ностальгували за 90-ми, перечитували вірші зі шкільної програми і прощалися, аби повернутися в новому іміджі.

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O.Torvald – "А тепер усе інакше"

Гурт Жені Галича закаверив культову пісню "Аква Віти", аби показати, як змінилося життя музикантів на карантині.

У кліпі компанію O.Torvald склали Jerry Heil, "Время и Стекло", alyona alyona, Alina Pash, Сашко Положинський та інші українські зірки.

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Курган & Agregat ft. Даша Астафьева – "Талісман"

У продовження теми про українську поп-музику 90-х.

Новий дует "силянів" і Даші Астаф’євої – це якби гурт "Фантом-2" потрапив у 2020-й.

"Время и Стекло" – Last Dance

Позитив і Надя Дорофєєва збиралися вирушити у прощальний тур і розбігтися, але їхні плани обламав карантин.

"ВиС" обіцяють, що після закінчення пандемії всі концерти обов’язково відбудуться. А поки нагадують про себе ще одним "фінальним" треком.

Jerry Heil – #БЛОГЕР

Яна Шемаєва простібала покоління "Ютубу" в новій пісні.

У відео використано технологію зміни обличчя від українського стартапу RefaceAI.

"Антитіла" – "Кіно"

Новий сингл Тараса Тополі та музикантів міг би стати саундтреком до мюзиклу в стилі "Суіні Тодда".

У кліпі на пісню фронтмен "Антитіл" зіграв клоуна із великим серцем, а команда Magic Five показала справжні фокуси.

"Воплі Відоплясова" & "Божичі" feat. Ніна Матвієнко – "Купалочка"

Гурт Олега Скрипки додав рокового колориту давній купальській пісні.

Для цього "ВВ" заручилися підтримкою української фольк-діви та одного з найдавніших і найавторитетніших народних ансамблів України.

До речі, Ніна Матвієнко заспівала "Купалочку" першою серед українських музикантів – ще у 1998-му.

"Тартак" – #Комуморекомугори

Перша пісня "Тартака" із новим вокалістом – Сергієм Строяном (екс-"Чумацький шлях"). Давні фани помітять у ній референси на інший літній хіт гурту – "Нашеліто".

Оновленому "Тартаку" вдалося відродити нерв раннього періоду гурту і зберегти мелодійне звучання. А наприкінці #Комуморекомугори новий фронтмен ще й грає на акордеоні.

Shy & Kulshenka – "Лісова пісня"

Близькі за духом інді-співачки вийшли у макове поле, аби омузичнити шедевральну поему Лесі Українки.

Вийшло зворушливо і казково.

Ragapop – "Сяся"

Ще один триб’ют українській класичній поезії цього місяця зробив проект Ragapop.

Руслана Хазіпова, Анна Нікітіна та Антон Очеретяний підігнали індастріал-реп під вірш Івана Франка, що розповідає про запізніле кохання представниці найдавнішої професії світу.

Максим Котський зняв за мотивами пісні провокативну короткометражку.

Liloviy – "Сонце за вікнами"

Київський інді-фольк-гурт презентував ЕР "Тільки рай", до якого увійшли 5 пісень на вірші Юрія Іздрика.

"Сонце за вікнами" – світла мантра, що завершує альбом і дивним чином перегукується із хітом "Танець пінгвіна" гурту "Скрябін".

Tik Tu & Madalitso Band – Sitimamenya

Тернопільське психоделічне тріо записало інтернаціональний дует із гуртом з Малаві.

У пісні музиканти виступають проти насильства над дітьми.

Иван Дорн – Love Could Be

До запуску в Україні музичного стрімінг-сервісу Spotify Іван Дорн презентував оновлену версію свого раннього хіта – "Северное сияние".

Тепер він звучить англійською і має осучаснене аранжування.

Alina Pash – N.U.M. / Truth (feat. WWWAAAVVVEEE)

У липні Аліна Паш випустила новий трек і кліп.

N.U.M. співачка вперше виконала на минулорічному фестивалі Brave! Factory. Не дивно, що пісня заряджена рейвовим настроєм.

Трек вийшов на Bitanga Blood – новоствореному лейблі Паш, що просуватиме молодих українських музикантів.

Truth – дует Паш із Володимиром Мажорою, музичним вундеркіндом із Миколаєва. У пісні співачка постає в образі некоронованої R`n`B-принцеси.

alyona alyona – "Тихо діти сплять"

Завершуємо липневу підбірку традиційним свіжаком від Альони Савраненко. Цього разу реперка виступила на захист екологічної ситуації в світі.

Кліп на "Тихо діти сплять" alyona alyona зняла на Балі, де працювала над новим альбомом.