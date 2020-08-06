Українські "Погані дороги" стали конкурсантом Венеційського кінофестивалю

Фільм сценаристки і драматурга Наталії Ворожбит "Погані дороги", відібрали до конкурсної програми "Тиждень критики" 77-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Фільм створений кінокомпанією Kristi Films за підтримки Українського культурного фонду.

Цьогоріч до програми увійшли дев’ять дебютних фільмів.

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Незважаючи на пандемію коронавірусу, кінофестиваль відбудеться з 2 по 12 вересня 2020 року.

Кадр з фільму "Погані дороги"

Стрічка Наталії Ворожбит "Погані дороги" складається з п’яти окремих новел про відносини людей, понівечених війною.

Ідея майбутньої картини взяла початок зі створення однойменної театральної п’єcи, яку Ворожбит написала на замовлення лондонського театру Royal Court.

Згодом авторка написала кіносценарій "Погані дороги", а в 2019 році проект виграв грант Українського культурного фонду.

Кадр з фільму "Погані дороги"

На створення фільму УКФ виділив 11, 5 млн гривень, про це повідомив Юрій Мінзянов, генеральний продюсер кінокомпанії Kristi Films під час брифінгу.

"Те, що ми візьмемо участь у програмі Венеційського кінофестивалю, одного з найпрестижніших кінофестивалів класу А, – це дійсно величезне досягнення для українського кіно, адже сьогодні вітчизняний кінематограф переживає нелегкі часи", – зазначає продюсер.

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Українська прем’єра стрічки "Погані дороги" очікується восени 2020 року.

Конкурсна програма "Тиждень критики" – це незалежна паралельна програма фестивалю, яка проводиться Національною спілкою італійських кінокритиків (SNCCI) у Венеції

вже в 35-й раз.

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