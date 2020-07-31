Netflix знімає свій перший фільм в Україні із Жан-Клодом Ван Дамом

Стрімінгова платформа Netflix вперше розпочала зйомки фільму в Україні.
Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні "The Last Mercenary" .
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.
"Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.
За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов", – зазначив Ткаченко.
|Фото: fergregory/Depositphotos
Продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві и Оліас Барко. Режисер – Девід Шарон, а оператор-постановник Т’єррі Арбогаст.
За його словами, зйомки триватимуть до осені.
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