Netflix знімає свій перший фільм в Україні із Жан-Клодом Ван Дамом

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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31 липня 2020

Стрімінгова платформа Netflix вперше розпочала зйомки фільму в Україні.

Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні "The Last Mercenary" .

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.

За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов", – зазначив Ткаченко.

Продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві и Оліас Барко. Режисер – Девід Шарон, а оператор-постановник Т’єррі Арбогаст.

За його словами, зйомки триватимуть до осені.

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