У Мінкульті повідомили, коли розпочнеться масштабна реставрація культурних об’єктів

Розпочати реставрацію культурних об'єктів у Міністерстві культури на інформаційної політики планують у 2021 році. У 2020-му займатимуться аварійними ситуаціями.

Про це під час пресконференції 14 вересня повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

"Старт має відбутися наступного року. Цього року ми будемо, насамперед, реагувати на аварійні ситуації", - розповів міністр.

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Відбір проводитиметься за трьома основними критеріями: статус об’єкта (перевага – фігурантам списку ЮНЕСКО або кандидатам до нього), стан об’єкта (аварійний або незадовільний), а також його привабливість для туристів.

"Ми найближчим часом будемо обирати експертну групу, яка буде збирати заявки на цю реставрацію.

Це не тільки об’єкти, які знаходяться на балансі Міністерства культури, а й об’єкти, які будуть подавати нам обласні регіональні органи влади", - сказав Ткаченко.

Олександр Ткаченко. Фото: Катерина Хорощак

В інтерв'ю "Українській правді. Життя" Ткаченко розповів, що програма "Велика реставрація" передбачає перетворення цих об’єктів на об’єкти туристичної атракції.

"Велика реконструкція – це не просто реставрація, це розвиток державно-приватного партнерства, це гроші та інвестиції для, наприклад, замків, які можуть провести цю реставрацію, наповнити свої зали експозиціями, новими гідами і стати туристичними атракціями для людей, тобто запрацювати з іншою капіталізацією", – пояснив міністр.

Програма триватиме 4 роки. У Мінкульті прогнозують, що на це потрібно 55 млрд грн. Хоча цієї суми може бути замало, додає Ткаченко.

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