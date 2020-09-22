Дві українські студії стали партнерами Netflix і дублюватимуть контент українською

Дві українські компанії стали офіційними партнерами Netflix.
Студії з озвучки Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн" будуть дублювати контент українською мовою.
Про це повідомляють на офіційному сайті компанії Netflix.
Студії можна знайти в офіційному переліку партнерів Netflix.
Дві компанії отримали найвищий статус партнерства – GOLD.
Співпраця стала можливою завдяки програмі Netflix Post Partner Program, в межах якої компанія співпрацює з партнерами по всьому світу.
Основна увага в програмі приділяється мовному дублюванню та контролю якості брендованого контенту.
Партнери програми повинні відповідати різними критеріям – технічним стандартам, стандартам безпеки, вимогам щодо охорони здоров’я та обслуговування клієнтів.
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