Дві українські студії стали партнерами Netflix і дублюватимуть контент українською

Дарія Поперечна УП.Життя
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22 вересня 2020

Дві українські компанії стали офіційними партнерами Netflix.

Студії з озвучки Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн" будуть дублювати контент українською мовою. 

Про це повідомляють на офіційному сайті компанії Netflix.

Студії можна знайти в офіційному переліку партнерів Netflix.

Дві компанії отримали найвищий статус партнерства – GOLD. 

Співпраця стала можливою завдяки програмі Netflix Post Partner Program, в межах якої компанія співпрацює з партнерами по всьому світу.

Основна увага в програмі приділяється мовному дублюванню та контролю якості брендованого контенту.

Партнери програми повинні відповідати різними критеріям – технічним стандартам, стандартам безпеки, вимогам щодо охорони здоров’я та обслуговування клієнтів.

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