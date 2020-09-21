Еммі-2020: оголосили переможців телепремії

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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21 вересня 2020

"Спадкоємці" від HBO стали найкращим драматичним серіалом за версією телевізійної премії "Еммі". Це серіал про родину, яка керує медіаімперією.

Всього "Спадкоємці" отримали сім статуеток "Еммі".

Церемонія вручення "Еммі" відбулася у Лос-Анджелесі в онлайн-форматі, йдеться на сайті телепремії.

Найкращим драматичним актором став Джеремі Стронґ ( "Спадкоємці").

Найкращою акторкою - Зендея ( "Ейфорія").

У категорії "Найкращий міні-серіал" перемогли "Хранителі". Реджина Кінг, яка грала в цьому серіалі, отримала нагороду як найкраща акторка міні-серіалу.

"Хранителі" стали лідером за кількістю нагород, зібравши 11 статуеток "Еммі".

Найкращим комедійним серіалом став "Шіттс Крік".

Актори, які грали головні ролі у серіалі, Юджин Леві і Кетрін О'Хара стали найкращими комедійними актором і акторкою. Всього у "Шіттс Крік" дев'ять нагород. 

У номінації "Найкращий телевізійний фільм" перемогла драма "Бездоганний".

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