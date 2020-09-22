Українка стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу 

Оксана Линів, яка народилася у Львові, відкриватиме Вагнерівський фестиваль у 2021 році новою постановкою "Летючого Голландця".
Вона стане першою жінкою-диригенткою в 145-літній історії Байройтського театру.
Те, що у Байроті вперше диригуватиме жінка стало відомо ще минулого року і це вже було скандалом в світі опери, але ім'я керівниця фестивалю Катріна Вагнер тримала в таємниці дотепер.
21 вересня офіційно оголосили, що нею стала українка Оксана Линів.
|Оксана Линів, яка народилася у Львові, відкриватиме Вагнерівський фестиваль у 2021 році
Оксана Линів родом з Бродів на Львівщині.
Музичну освіту здобула в Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка.
Українська диригентка працювала на сценах найбільших оперних театрів світу: Баварська державна опера, Берлінська державна опера, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien.
З 2014 по 2017 рік працювала музичною асистенкою музичного директора Баварської державної опери Кирила Петренка. А потім стала головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру в Граці, Австрія.
Байройтський оперний фестиваль був заснований у 1876 році у новозбудованому оперному театрі з унікальною акустикою, проектованому за власною ідеєю відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера.
Це ключова мистецька подія Німеччини, її традиційно щороку відкривають за участі канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
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