Опублікували довгі списки премії "Книга року ВВС-2020"

ВВС News Україна оприлюднила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2020", "Книга року ВВС - Есеїстика-2020" та "Дитяча Книга року ВВС-2020".

Про це йдеться на сайті видання.

До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80-ти, які подали цього року на конкурс.

Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

До довгого списку премії "Книга року ВВС-2020" увійшли 14 видань

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020

Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020

Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020

Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020

Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020

Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

До довгого списку премії "Дитяча Книга року ВВС-2020" увійшли 11 видань

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. - Київ: КМ-Букс, 2020

Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. - Київ: ТОВ "Ай Ес Ді Груп", 2020

Євгенія Завалій. Це всі ми. - Чернівці: Чорні вівці, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Лоскот. Чубзики. - Харків: Ранок, 2020

Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. - Чернівці: Чорні вівці, 2020

Василь Тибель. Медова казка. - Київ: Wise Bee, 2020

Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

Фото: olegkrugllyak/Depositphotos

До Довгого списку премії "Книга року ВВС" - Есеїстика-2020 увійшли 10 видань:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. - Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020

Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. - Київ: Дух і Літера, 2020

Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. - Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. - Київ: Наш формат, 2020

Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. - Київ: ArtHuss, 2020

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2020 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Книга року BBC — літературна нагорода для україномовних літературних творів, яку щорічно присуджує редакція BBC News Україна за найкращу україномовну книгу, видану минулого року.

У 2019-му перемогли:

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

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