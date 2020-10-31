Чому заняття музикою важливі, навіть якщо дитина не мріє стати музикантом

"Уроки мистецтва виховують не музиканта. Вони виховують людину".

Таку думку не рідко можна почути від прихильників музичного мистецтва та їхніх вчителів.

"Українська правда. Життя" розпитала експертів, як музика здатна впливати на розвиток дитини та чим вона може бути корисна для неї у повсякденному житті.

Навіщо музика дітям

За словами вчительки музики в Мелітопольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 Наталії Постол, на питання з програми музичного мистецтва: "Який вид мистецтва має на людину найбільший вплив?", всі діти без винятку обирають музику.

Хоча серед запропонованих є й не менш цікаві: скульптура, архітектура, література, живопис.

"Чому так? Можливо через те, що саме музика супроводжує нас усе життя. Перша колискова, пісні про матусю, про Батьківщину, про дощик та веселку, про школу та дружбу", – розмірковує вчителька.

Наталія Постол, вчителька музики в Мелітопольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8

На думку Наталії, через знайомство з музичними творами формується естетичний смак дитини, її обізнаність у сфері людських відносин і почуттів, природних явищ.

Чи засвоює усе це дитина проживаючи день за днем, спілкуючись з родиною, друзями, вихователями, вчителями?

Безумовно! Але завдяки музичній мові ці знання переживаються емоційно, глибоко, немов на найвищому розумовому рівні.

"Я працюю з дітьми 1-4 класів, і вони вражають своєю безпосередністю, відкритістю, непосидючістю та бажанням до нових відкриттів у своєму житті.

І найкращим майданчиком для цього є саме урок музики! Головне, щоб він був емоційним та цікавим", – запевняє вона.

У школі Наталії Постол на уроках та в позаурочний час впроваджується програма соціально-емоційного та етичного навчання. Вона переконана, що без уроків музичного мистецтва важко досягти сталого позитивного результату у справі виховання молоді:

"Музика – це емоція у чистому вигляді. Вона з нами не тільки у радісні моменти життя, а здатна підтримати й у часи розпачу. А у дорослому житті допомагає пережити важкі моменти в житті людини".

Приватний вчитель та репетитор з гри на гітарі та барабанах Енріко Олос стверджує, що заняття музикою формують самодисципліну та вміння творити у дитини.

"Коли з перших занять вмикаємо метроном і пробуємо грати під рівний темп, бачу як не просто їм доводиться боротися з тим, як вони хочуть, і як треба.

В цей момент я погоджуюсь з висловом американського оратора Джона Максвела: "Дисципліна – це коли робиш те, що не хочеться, аби досягти те, чого хочеться", – запевняє репетитор.

Енріко Олос, приватний вчитель та репетитор з гри на гітарі та барабанах

Як легко вивчити з дитиною пісню

За словами вчительки Наталі Постол, спочатку необхідно зробити слухання та аналіз поетичного тексту, розбір незнайомих слів та рухову імпровізацію:

"Потім діти пропонують, яким жестом краще виразити настрій, або дію. Так складаємо повну картину пісні.

Якщо пісня ритмічно складна, вчимо слова в ритмі, поступово додаємо мелодію і, нарешті, виконуємо хором.

Поступово, поруч зі мною на авансцені з’являються 2-3 учні, які вже хочуть показати усім, як вони гарно виконують пісню, по черзі приєднуються інші (цей процес я регулюю, учні вже знають мої вимоги)".

А на думку Енріко Олоса, любов до музики у сучасних дітей може почати формуватись завдяки сучасним пісням.

Проте спочатку пісня має пройти фільтр на відсутність нецензурних слів і відсутність аморальностей у всіх її розуміннях.

Як інтегрувати музику до різних предметів

Вчительці зарубіжної літератури Херсонської гімназії №1 Вікторії Концевій вдалось поєднати музику і літературу.

На уроках словесності за допомогою інструментів учні можуть передавати настрій віршів, супроводжувати музикою переказ творів, створювати композиції, які могли б зіграти головні герої.

В уроки природничого спрямування можна вкраплювати музику для хвилин психологічного розвантаження. А ще – простукати у барабан цифрову відповідь на математиці. Усе залежить від креативності вчителя.

Вікторія Концева, вчителька зарубіжної літератури Херсонської гімназії №1

"Ідея поєднати музику і літературу виникла разом з педагогічним експериментом – використовувати на уроках елементи плейбек-театру. Це театр імпровізації, в якому граю сама. Актори знають певні форми творчого виступу, але не мають сценарію, – розповідає вчителька.

Так і я, пропоную своїм учням показати "живу скульптуру" твору чи зобразити палітру емоцій героя. Виступ триває близько однієї хвилини, але він вже є перформансом, бо має арт-складову і більше ніколи не повториться".

Педагог використовує народні інструменти, винайдені людьми з різних куточків світу для музичної імпровізації.

Не дивлячись на давнє походження, сьогодні їх легко знайти в магазинах України. Вони створюють неймовірні звуки і що важливо – на них може зіграти кожен.

Серед них такі:

калімба – стародавній і популярний африканський язичковий щипковий музичний;

дощовиця – прадавній ритуальний музичний інструмент. Імітує звук дощу, струмку, прибою;

каратали – музичний інструмент з Тибету, який складається з двох маленьких металевих тарілок, пов'язаних між собою шкіряним ремінцем або мотузкою.

Дітям варто давати інструменти, винайдені людьми з різних куточків світу для музичної імпровізації

На думку вчительки, музичні інструменти – креативний друг учителя з будь-якого предмета.

Вона перераховує головні переваги від музичної імпровізації на уроках:

розвиває творче мислення і уяву учнів;

об’єднує колектив й залагоджуємо конфлікти;

розвиває емоційний інтелект, передаючи за допомогою музики власні емоції і почуття;

додає релаксу та вивільнює негатив через музичні інструменти, наприклад, стукіт барабану.

Тож, зацікавленість до музики у дитини може сформуватись лише завдяки її любові до певних музичних творів чи інструментів.

А головне завдання вчителя – викладати не лише теорію, але й робити все можливе, щоб дитина могла проявити свої музичні навички під час уроку. Навіть, якщо це урок математики чи читання.

Анастасія Пасічна, журналістка проєкту "Дружня школа", спеціально для УП.Життя

Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені в цьому матеріалі думки жодним чином не відображають офіційний погляд Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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