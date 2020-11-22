грошінакультуру: у якому стані перебувають замки та інші архітектурні пам'ятки України. ФОТО

Мінімум 150 архітектурних пам’яток в Україні потребують реставрації.

Стан об’єктів культурної спадщини незалежно від приналежності до місцевої чи державної власності з кожним роком погіршується, оскільки фінансування реставраційних робіт у попередні роки було не на часі, розповіли "Українській правді. Життя" у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Тому в Мінкульті планують відреставрувати 50 замків/палаців, 100 музеїв, театрів, філармоній та культових споруд у період 2021-2023 років.

"Серед замків та палаців є приблизно до 150, які ще можна реставрувати, але багато вже руїн. І не хочеться, щоб те, що є, стало руїнами", – кажуть у міністерстві.

У Мінкульті розповідають, що ззовні об'єкти виглядають не так жахливо, як всередині.

"Там одразу видно всі проблеми недофінансування. Без належної фінансової підтримки неможливо утримувати пам'ятки культурної спадщини у належному технічному стані", – додають у міністерстві.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, реставрація важлива не тільки для збереження традицій, а й для посилення можливостей для розвитку туризму.

Ось декілька із численних українських пам’яток, які потребують реставрації і які ще можна врятувати.

Львівська область

Жовківський замок

З 1998 року Жовква є претендентом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місто було закладене в 1597 року на землях давньоруського поселення Винники, неподалік древнього міста Щекотів (Щекотин, тепер село Глинсько Жовківського району), яке згадувалося у Галицько-Волинському літописі у 1242 році

Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Балансоутримувач об’єкту – Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького.

Орієнтовна вартість виконання ремонтно-реставраційних робіт складає приблизно 263 млн грн.

Жовківський замок

Жовківський замок

Монастир капуцинів, костел св. Йосифа, смт Олесько

Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України.

Балансоутримувач об’єкту – Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького.

Вартість комплексної реставрації: 28 млн 600 тис. грн.

Монастир капуцинів, костел св. Йосифа

Замок Даниловичів, смт Олесько

Це – пам'ятка архітектури національного значення.

Орієнтовна вартість ремонтно-реставраційних робіт складає 30 млн грн.

Замок Даниловичів

Одеська область

Одеська обласна філармонія (нова біржа)

Пам'ятка архітектури національного значення.

Потребує розробки проектно-кошторисної документації.

Одеська обласна філармонія

Київ

Національний художній музей України

Будинок музею древностей і мистецтв (Національний художній музей України) – пам’ятка архітектури національного значення.

Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України.

Вартість комплексної реставрації складає 63 млн 800 тис. грн.

Національний художній музей України

Чернігівська область

Палацовий ансамбль з парком "Качанівка"

Пам’ятка архітектури національного значення.

Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Балансоутримувач НІКЗ "Качанівка".

Орієнтовна вартість комплексної реставрації складає 50 млн грн.

Палацовий ансамбль з парком "Качанівка"

Тернопільська область

Палац Дзембовської

Це пам'ятка архітектури місцевого значення, у якій знаходиться місцева загальноосвітня школа міста Кременець.

Орієнтовна вартість комплексної реставрації складає 9 млн 100 тис грн.

Палац Дзембовської

Золотопотіцький замок

Пам'ятка архітектури національного значення, фортифікаційний комплекс XVI-XVII століть у смт Золотий Потік.

Засновниками Золотопотіцького замку стали брацлавський воєвода Стефан Потоцький та його дружина Марія Амалія Могилянка-Потоцька.

Золотопотіцький замок

Рівенська область

Клеванський замок (Замок Чорторийських), смт Клевань

Пам'ятка архітектури національного значення, є одним з найдавніших замків Волині.

Залишки оборонної споруди зі збереженими віадуком, двома кам'яними вежами "Пунтоне" та корпусами колишнього духовного училища.

Клеванський замок (Замок Чорторийських)

Сумська область

Палацо-парковий ансамбль (палац садиби Ліщинських)

Пам'ятка архітектури національного значення - кінець ХIХ ст. в смт Кияниця.

Орієнтовна вартість реставраційних робіт складає 242 млн 700 тис грн.

Палацо-парковий ансамбль

Полтавська область

Палац Муравйових-Апостолів

Пам'ятка архітектури та історії національного значення.

Орієнтовна вартість реставраційних робіт складає 45 млн грн.

Палац Муравйових-Апостолів

Харківська область

Шарівський палацово-парковий комплекс "Садиба", смт Шарівка

Пам’ятка архітектури національного значення.

Вартість комплексної реставрації складає 476 млн 100 тис. грн.

Шарівський палацово-парковий комплекс "Садиба"

Хмельницька область

Садиба Сангушків

Пам’ятка архітектури національного значення – Дворик з аркадами, яка є складовою частиною архітектурного комплексу Садиби Сангушків у місті Ізяслав.

Вартість комплексних реставраційних/консерваційних робіт складає 413 млн 900 тис. грн.

Садиба Сангушків

Черкаська область

Садиба Лопухіних

Пам’ятка архітектури національного значення.

Ансамбль розташовано на трьох гранітних островах річки Рось.

Вартість реставраційних робіт складає 16 млн 500 тис. грн.

Садиба Лопухіних

Вінницька область

Палац Потоцьких

Пам'ятка архітектури місцевого значення у місті Тульчин.

Орієнтовна вартість комплексної реставрації складає 796 млн грн.

Палац Потоцьких

Закарпатська область

Хустський замок

Пам'ятка архітектури національного значення.

Руїни замку ХІV ст. фортифікаційна споруда, що існувала в XI—XVIII століттях. м. Хуст.

Вартість проведення протиаварійних робіт складає 20 млн 500 тис. грн.

Хустський замок

Івано-Франківська область

Пнівський замок (Замок магнатів Куропатвів)

Пам'ятки архітектури національного значення.

Одна з найміцніших твердинь Франківщини. У свій час – одна з найстійкіших фортець України, споруджена у другій половині XVI ст. феодалами Куропатвами у селі Пнів.

Вартість консерваційних робіт складає 2 млн 400 тис. грн.

Пнівський замок

Для відбору 150 об’єктів культурної спадщини розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку відбору проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт на нерухомих пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво".

Які саме об’єкти потраплять до списку на реставрацію, визначить експертна рада, яку призначать ще у 2020 році.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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