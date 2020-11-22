грошінакультуру: у якому стані перебувають замки та інші архітектурні пам'ятки України. ФОТО

Мінімум 150 архітектурних пам’яток в Україні потребують реставрації.
Стан об’єктів культурної спадщини незалежно від приналежності до місцевої чи державної власності з кожним роком погіршується, оскільки фінансування реставраційних робіт у попередні роки було не на часі, розповіли "Українській правді. Життя" у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Тому в Мінкульті планують відреставрувати 50 замків/палаців, 100 музеїв, театрів, філармоній та культових споруд у період 2021-2023 років.
"Серед замків та палаців є приблизно до 150, які ще можна реставрувати, але багато вже руїн. І не хочеться, щоб те, що є, стало руїнами", – кажуть у міністерстві.
У Мінкульті розповідають, що ззовні об'єкти виглядають не так жахливо, як всередині.
"Там одразу видно всі проблеми недофінансування. Без належної фінансової підтримки неможливо утримувати пам'ятки культурної спадщини у належному технічному стані", – додають у міністерстві.
За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, реставрація важлива не тільки для збереження традицій, а й для посилення можливостей для розвитку туризму.
Ось декілька із численних українських пам’яток, які потребують реставрації і які ще можна врятувати.
Львівська область
Жовківський замок
З 1998 року Жовква є претендентом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Місто було закладене в 1597 року на землях давньоруського поселення Винники, неподалік древнього міста Щекотів (Щекотин, тепер село Глинсько Жовківського району), яке згадувалося у Галицько-Волинському літописі у 1242 році
Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Балансоутримувач об’єкту – Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького.
Орієнтовна вартість виконання ремонтно-реставраційних робіт складає приблизно 263 млн грн.
|Жовківський замок
|Жовківський замок
Монастир капуцинів, костел св. Йосифа, смт Олесько
Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України.
Балансоутримувач об’єкту – Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького.
Вартість комплексної реставрації: 28 млн 600 тис. грн.
|Монастир капуцинів, костел св. Йосифа
Замок Даниловичів, смт Олесько
Це – пам'ятка архітектури національного значення.
Орієнтовна вартість ремонтно-реставраційних робіт складає 30 млн грн.
|Замок Даниловичів
Одеська область
Одеська обласна філармонія (нова біржа)
Пам'ятка архітектури національного значення.
Потребує розробки проектно-кошторисної документації.
|Одеська обласна філармонія
Київ
Національний художній музей України
Будинок музею древностей і мистецтв (Національний художній музей України) – пам’ятка архітектури національного значення.
Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України.
Вартість комплексної реставрації складає 63 млн 800 тис. грн.
|Національний художній музей України
Чернігівська область
Палацовий ансамбль з парком "Качанівка"
Пам’ятка архітектури національного значення.
Перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Балансоутримувач НІКЗ "Качанівка".
Орієнтовна вартість комплексної реставрації складає 50 млн грн.
|Палацовий ансамбль з парком "Качанівка"
Тернопільська область
Палац Дзембовської
Це пам'ятка архітектури місцевого значення, у якій знаходиться місцева загальноосвітня школа міста Кременець.
Орієнтовна вартість комплексної реставрації складає 9 млн 100 тис грн.
|Палац Дзембовської
Золотопотіцький замок
Пам'ятка архітектури національного значення, фортифікаційний комплекс XVI-XVII століть у смт Золотий Потік.
Засновниками Золотопотіцького замку стали брацлавський воєвода Стефан Потоцький та його дружина Марія Амалія Могилянка-Потоцька.
|Золотопотіцький замок
Рівенська область
Клеванський замок (Замок Чорторийських), смт Клевань
Пам'ятка архітектури національного значення, є одним з найдавніших замків Волині.
Залишки оборонної споруди зі збереженими віадуком, двома кам'яними вежами "Пунтоне" та корпусами колишнього духовного училища.
|Клеванський замок (Замок Чорторийських)
Сумська область
Палацо-парковий ансамбль (палац садиби Ліщинських)
Пам'ятка архітектури національного значення - кінець ХIХ ст. в смт Кияниця.
Орієнтовна вартість реставраційних робіт складає 242 млн 700 тис грн.
|Палацо-парковий ансамбль
Полтавська область
Палац Муравйових-Апостолів
Пам'ятка архітектури та історії національного значення.
Орієнтовна вартість реставраційних робіт складає 45 млн грн.
|Палац Муравйових-Апостолів
Харківська область
Шарівський палацово-парковий комплекс "Садиба", смт Шарівка
Пам’ятка архітектури національного значення.
Вартість комплексної реставрації складає 476 млн 100 тис. грн.
|Шарівський палацово-парковий комплекс "Садиба"
Хмельницька область
Садиба Сангушків
Пам’ятка архітектури національного значення – Дворик з аркадами, яка є складовою частиною архітектурного комплексу Садиби Сангушків у місті Ізяслав.
Вартість комплексних реставраційних/консерваційних робіт складає 413 млн 900 тис. грн.
|Садиба Сангушків
Черкаська область
Садиба Лопухіних
Пам’ятка архітектури національного значення.
Ансамбль розташовано на трьох гранітних островах річки Рось.
Вартість реставраційних робіт складає 16 млн 500 тис. грн.
|Садиба Лопухіних
Вінницька область
Палац Потоцьких
Пам'ятка архітектури місцевого значення у місті Тульчин.
Орієнтовна вартість комплексної реставрації складає 796 млн грн.
|Палац Потоцьких
Закарпатська область
Хустський замок
Пам'ятка архітектури національного значення.
Руїни замку ХІV ст. фортифікаційна споруда, що існувала в XI—XVIII століттях. м. Хуст.
Вартість проведення протиаварійних робіт складає 20 млн 500 тис. грн.
|Хустський замок
Івано-Франківська область
Пнівський замок (Замок магнатів Куропатвів)
Пам'ятки архітектури національного значення.
Одна з найміцніших твердинь Франківщини. У свій час – одна з найстійкіших фортець України, споруджена у другій половині XVI ст. феодалами Куропатвами у селі Пнів.
Вартість консерваційних робіт складає 2 млн 400 тис. грн.
|Пнівський замок
Для відбору 150 об’єктів культурної спадщини розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку відбору проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт на нерухомих пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво".
Які саме об’єкти потраплять до списку на реставрацію, визначить експертна рада, яку призначать ще у 2020 році.
Катерина Хорощак, УП.Життя
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