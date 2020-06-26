СтежкамиУкраїни. 10 мальовничих місць у 100 кілометрах від Києва для прогулянок одного дня

В умовах карантину однією з найбільших проблем для багатьох людей стала неможливість поїхати подивитись щось цікаве.

Літаки не літають, потяги тільки-но запустились з обмеженнями. А провести вихідні все одно хочеться не сидячи на дивані перед телевізором чи ноутбуком.

Вихід є! Причому не обов’язково їхати за моря і океани.

Неподалік Києва теж є цікаві місця, до яких рукою подати, і їхні відвідини можна запланувати в межах одноденної прогулянки.

"Українська правда. Життя" розповідає про 10 цікавих місць, до яких їхати менше 100 кілометрів від Києва.

Дендропарк "Олександрія", Біла Церква

Якщо ви любите тривалі неспішні прогулянки на відкритому повітрі, та ще й в оточенні красивезних дерев та скульптур – вам точно потрібно побувати в "Олександрії".

Парк у Білій Церкві закладений наприкінці 18 століття і є найбільшим в Україні. Його площа близько 400 гектарів, тож далеко не факт, що вам вдасться його обійти за один день.

Парк зачаровує на довгі прогулянки. Фото автора

Парк було створено понад 200 років тому родиною землевласника, графа Франциска Ксаверія Браницького, як предмет родинної гордості та магнатської величі.

Гуляти парком можна і самим, і з екскурсоводом. Про ціни і послуги можна дізнатися тут.

Дендропарк "Олександрія" у Білій Церкві ідеально підходить для прогулянок вихідного дня. Фото автора

Садиба Хоєцьких, Томашівка

В 60 кілометрах від Києва, трохи не доїжджаючи до Фастова, знаходиться витвір початку 20 століття у стилі модерн – маєток Хоєцьких.

Архітектор Валеріан Куликовський свого часу гарно попрацював. Його дітище навіть охрестили "Малим Ермітажем".

Садибу Хоєцьких охрестили "Малим Ермітажем". Фото Степана Смишляєва

Наразі там розташовується Ризоположенський чоловічий монастир. Ходити можна вільно, однак інколи можуть дорікнути за галас або відсутність хусток у жінок.

На території, окрім власне колишньої резиденції,є дитячий майданчик з гойдалками, страуси, фазани, якісь чудернацькі пави і навіть альпаки. Тому дітям має бути цікаво не менше, аніж вам.

Церква на воді, Ржищів

У 80 кілометрах від Києва по Обухівській трасі розташоване дивовижне місце – Церква на воді у Ржищеві.

Інколи її ще називають затопленою. Втім, затопленою була не так сама церква, як село Гусинці, в котрому вона знаходилася.

Після розливу Канівського водосховища село опинилося під водою. А от церква лишилася стояти.

Церква на воді у Ржищеві – унікальна пам'ятка. Фото автора

Десяток років тому місцева громада взялася її відновлювати. Скидувалися, хто скільки міг – від 10 гривень до десятків тисяч доларів.

Враховуючи, що церква знаходиться на одному з острівків, дістатися туди можна тільки на катері, про який можна домовитись як заздалегідь, так і у самому Ржищеві. Така послуга може вартувати від 50 до 250 гривень з людини.

Прогулянка на катері, церква на воді і красивий пляж неподалік, точно запам’ятаються вам надовго.

Мальовничий Дніпро, Витачів

Неподалік від Ржищева знаходиться одне з найстаріших поселень в Україні – село Витачів.

Мальовничі види на широченний Дніпро, які відкриються перед очима, ви запам’ятаєте надовго. Точно.

Спостерігати за цією красою потрібно з однієї з найвищих точок Київщини – гори Краснухи.

За мальовничими видами широченного Дніпра варто їхати у Витачів. Фото Романа Романюка

Сама гора вважається курганом часів Антського царства. Тобто їй десь 2000 років. Виглядає не дуже типово. Чим і тішить.

У селі варто також зазирнути до Витачівської каплиці, спорудженої в 1991 році за проектом Тараса Шевченка.

В пошуках давнини, Трипілля

Неподалік від Витчева знаходиться місце, про яке ви точно чули, коли вивчали історію. Власне, саме походження назви Трипільска культура говорить за себе.

Саме в околицях Трипілля наприкінці 19 століття археолог Вікентій Хвойка знайшов залишки архаїчної культури з мальованою керамікою.

Мальовану кераміку можна роздивитися у музеї Трипілля. Фото автора

При в'їзді в село височіє Дівич-гора, на якій було розкопано жертовник богині-діви зарубинецької культури кінця тисячоліття до нашої ери.

Тут же знайшли залишки давньоруського городища – рештки міста Треполя, згаданого в літописі, ймовірно збудованого ще за часів Ярослава Мудрого.

Польоти уві сні та наяву, Ходосівка

Якщо раптом вам не заходить давнина, або ви маєте схильність до більш екстремальних пригод – Ходосівка саме для вас.

Село знаходиться буквально на виїзді з Києва, тому їхати далеко не доведеться.

Одна з найцікавіших атракцій в Ходосівці – польоти на параплані. Якщо раптом захочеться відчути себе птахою, яка парить над землею, то вам сюди.

Одна з найцікавіших атракцій в Ходосівці – польоти на параплані. Фото autoua.net

Єдина проблемка – льотна погода, якої часто доводиться чекати днями, а то й тижнями.

Один політ обійдеться в 600 гривень без інструктора, і 1200 з інструктором. Може й дорого, але того вартує 100%.

Аеродром і етносело, Бузова

Любителям неба також може сподобатися грунтовий аеродром у Бузовій в 20 кілометрах від Києва по Житомирській трасі.

В теплу пору року тут літають на планерах. За цим видовищем ви можете як просто поспостерігати, так і політати на планері або одномоторному літаку в якості пасажира.

У Бузові можна політати на одномоторному літаку в якості пасажира. Фото chayka.aero

Якщо сподобається аж так сильно, що захочете стати пілотом – завжди, будь ласка. Тут же можна записатися в льотну школу.

А ще тут можна відпочити, влаштувати пікнік, зазирнути в сауну, половити рибу і раків у ставку, погуляти і пофотографуватися у симпатичному етно-комплексі "Українське село". До нього вхід вільний.

У Бузовій також є етносело

Час для етніки, Переяслав

Раптом ви страх як любите етнічні мотиви, але Бузової вам мало, а Пирогово надокучило – вам завжди будуть раді в Переяславі.

У місті за 100 кілометрів від Києва знаходиться великий історико-етнічний заповідник під відкритим небом.

У Переяславі р адимо брати екскурсовода. Фото автора

На його території розташовані десятки музеїв з різних часів життя нашої країни – церкви, хати, інструменти. От дуже цікаво.

Радимо брати екскурсовода. Про перелік і вартість послуг можна дізнатися тут.

У Переяславі можна глянути на унікальні церкви та хати. Фото автора

Місце кар’єрів, Коростишів, Житомирщина

В 100 кілометрах від Києва по Житомирській трасі знаходиться невеличке містечко Коростишів, яке інколи називають "гранітною столицею".

Тут є одразу декілька кар’єрів, однак більшість їде до Коростишівського кар’єра, який велично виглядає в будь-яку пору року.

Коростишівський кар’єр величний в будь-яку пору року. Фото автора

У містечку також варто зазирнути на південну околицю, де тече річка Тетерів, через яку прокладений підвісний міст.

В Коростишеві неподалік Костелу Різдва Діви Марії (в який, до речі, теж можна потрапити) є цікавий парк із скульптурами.

Саме в ньому стоїть скульптура братам Кличко, яка мала їм бути передана, але вони чомусь її не забрали. Напевно, не дуже сподобалась. А даремно :)

Церковна Чернігівщина, Козелець

Коли говорять про "місто церков", часто згадують Чернігів, де сконцентровано багато храмів на різний архітектурний смак. Втім, якщо до Чернігова їхати вам далеченько, то у 80 кілометрах від Києва є чудовий Козелець, архітектурні пам’ятки якого вас вразять не менше.

У відомому з 17 століття укріпленому місті, що входило до складу Речі Посполитої, у Козельці є цілий ряд прекрасних храмів, які вразять вас як ззовні, так і всередині.

Дивитися варто все, але окремо рекомендую бароковий Собор Різдва Богородиці, який геть нехарактерно пишний, як на провінційне розташування.

Бароковий Собор Різдва Богородиці. Фото kozsr.gov.ua

В ньому ви побачите унікальний іконостас 18 століття, а також знайдете усипальницю Розумовських.

Звісно, в одну маленьку публікацію навряд можна втиснути все найцікавіше.

І якщо вам не вистачило місць, то ви залюбки можете прогулятись Бучанським парком, "Заліссям", "Межигір'ям", "Сухолуччям" чи навідатись до тварин у чудовому зоопарку "12 місяців" чи на одну із страусиних ферм, найбільша з яких знаходиться в Ясногородці.

Власне, місць достатньо, аби було бажання їх шукати)

Євген Будерацький, заступник головного редактора УП

Титульна світлина aleksokur@gmail.com/Depositphotos