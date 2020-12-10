Українці можуть замовити новорічне привітання, яке покажуть на дзвінниці Софії Київської

Кожен охочий може надіслати своє вітання близьким, а в період новорічних свят, з 19 грудня по 7 січня, його за допомогою лазерів транслюватимуть на Дзвіницю Софії.

Так можна буде привітати зі святами рідних, що в часи пандемії не можуть знаходитись поруч або надіслати вітання цілій країні, якщо ви перебуваєте далеко.

Потрібно залишити привітання на сайті happynewyear.com.ua. Це безкоштовно.

Загалом планують показати понад 10 000 привітань.

Приблизно так виглядатиме привітання

Як правильно зареєструвати своє привітання?

заповнити заявку на сайті happynewyear.com.ua;

зачекати, доки вітання пройде перевірку;

отримати повідомлення з точним часом, коли вітання з’явиться над Софійською площею.

Спеціальна камера зафіксує мить демонстрації привітання на головній новорічній площі України та надішле фото кожному, чиє повідомлення з’явилося на дзвіниці, на вказану електронну

скриньку.

Також із 19 грудня на сайті проєкту можна буде спостерігати за новорічними площами різних країн світу. Трансляції наживо відбуватимуться з Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги та інших міст.

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