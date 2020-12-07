ВООЗ надала рекомендації щодо новорічних та різдвяних святкувань

Всесвітня організація охорони здоров’я радить сидіти вдома та не подорожувати під час новорічних свят.

Про це написав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус у Twitter.

Перше питання, яке просить поставити собі Тедрос Аданом Гебреісус: чи справді вам необхідно подорожувати?

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"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час прийдешніх свят, але ми не повинні розслаблятися.

COVID-19 змінює те, як ми святкуємо, але це не означає, що ми не можемо святкувати.

Будьте в безпеці: дотримуйтесь місцевих вказівок, залишайтеся вдома і уникайте скупчення людей", - сказав глава ВООЗ.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Глава ВООЗ радить збиратися лише сім’єю і уникати зустрічей з іншими сім’ями.

"Якщо ви вже хочете побачитися з іншими, при можливості робіть це на вулиці, дотримуйтеся дистанції і будьте в масці.

Уникайте людних торгових центрів, закоповуйтеся не в пікові години і за можливості купуйте онлайн", - радить глава ВООЗ.

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Якщо здійснити поїздку необхідно, у ВООЗ просять дотримуватися правил безпеки, щоб знизити ризики.

"Дотримуйтеся дистанції та носіть маску. Носіть із собою антисептики або мийте часто руки водою з милом.

Якщо ви почуваєтеся недобре - не подорожуйте", - наголосив глава ВООЗ.

Нагадаємо, авіакомпанії можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для пасажирів міжнародних рейсів.

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