ВООЗ надала рекомендації щодо новорічних та різдвяних святкувань

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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7 грудня 2020

Всесвітня організація охорони здоров’я радить сидіти вдома та не подорожувати під час новорічних свят.

Про це написав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус у Twitter.

Перше питання, яке просить поставити собі Тедрос  Аданом Гебреісус: чи справді вам необхідно подорожувати?

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"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час прийдешніх свят, але ми не повинні розслаблятися. 

COVID-19 змінює те, як ми святкуємо, але це не означає, що ми не можемо святкувати.

Будьте в безпеці: дотримуйтесь місцевих вказівок, залишайтеся вдома і уникайте скупчення людей", - сказав глава ВООЗ.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Глава ВООЗ радить збиратися лише сім’єю і уникати зустрічей з іншими сім’ями. 

"Якщо ви вже хочете побачитися з іншими, при можливості робіть це на вулиці, дотримуйтеся дистанції і будьте в масці.

Уникайте людних торгових центрів, закоповуйтеся не в пікові години і за можливості купуйте онлайн", - радить глава ВООЗ.

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Якщо здійснити поїздку необхідно, у ВООЗ просять дотримуватися правил безпеки, щоб знизити ризики. 

"Дотримуйтеся дистанції та носіть маску. Носіть із собою антисептики або мийте часто руки водою з милом. 

Якщо ви почуваєтеся недобре - не подорожуйте", - наголосив глава ВООЗ.

Нагадаємо, авіакомпанії можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для пасажирів міжнародних рейсів.

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