Вибрали одразу два кольори 2021 року. ФОТО

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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10 грудня 2020

Інститут кольору Pantone вибрав два кольори 2021 року. 

Це відтінки сірого і жовтого Pantone 17-5104 Ultimate Grey та Pantone 13-0647 Illuminating, повідомляють у компанії.

На думку компнанії, ці кольори є двома незалежними кольорами, які показують, як два різні елементи об'єднуються, щоб підтримувати одне одного, і вони найкраще показують настрій 2021 року. 

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"Це сила та позитив. Це історія кольорів, які містять в собі глибокі почуття замисленості з обіцянкою чогось сонячного та доброзичливого", ㅡ зазначили в Pantone.

Інститут кольору Pantone - частина однойменної американської компанії, яка займається розробкою кольорової палітри і прогнозує колірні тренди на ринку.

Кольори 2021 року

"Поєднання PANTONE 17-5104 Ultimate Grey  та PANTONE 13-0647 підкреслює нашу вроджену потребу бути побаченим, бути видимим, бути впізнаваним, щоб наші голоси були почуті.

Поєднання кольорів, пов'язаних з розумінням, новаторством та інтуїцією, а також повагою до мудрості, досвіду та інтелекту, надихає на відродження, підштовхуючи нас до нових способів мислення і концепцій", - вважають в компанії.

Нагадаємо, Pantone вибрав кольором 2020 року "класичний синій".

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