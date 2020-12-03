"ательенормально": как художники учатся свободе творчества у коллег с синдромом Дауна

В Украине существует две художественные мастерские, в которых работает художники с инвалидностью.
Первая – "ательенормально", основанная в 2018 году в результате воркшопов инициированных Гете Институтом Украина в партнерстве с немецким исследовательским центром Touchdown21.
Вторая – Мастерская возможностей в PinchukArtCentre.
"ательенормально" создано по принципу европейских мастерских и объединяет практику художников с/без синдрома Дауна.
Название ателье отсылает к фразе художника Валентина Радченко, который каждый раз на вопрос "Как дела?" отвечал: "Нормально".
За два года работы художники стали участниками десятка украинских и международных выставок, а также кинопоказов. Кроме того, открылся филиал в Одессе.
|Художник Евгений Голубенцев из "ательенормально". Фото Михаил Мельниченко/Заборона
Сейчас "ательенормально" объединяет художников разных возрастов и с разным опытом работы. Это и место встречи, и место взаимообмена.
Для многих опыт работы в мастерской стал важным событием жизни, не только личной, но и профессиональной.
Художники, которые выступают в качестве ассистентов – Стас Турина, Катя Либкинд, Олена Васик, Валерия Тарасенко, Рыба Вернер, Тася Шпиль, Тимур Ткаченко, – говорят о том, что они растут вместе с младшими коллегами.
"Не школа, а среда"
"Ребята, безусловно, влияют на нас. Когда вы находитесь в таком тесном контакте, иначе не получается.
Ты не можешь обойтись small-talk`ом, ты всегда глубоко погружаешься в процесс.
Поэтому, даже если мы не видим изменений сознательно, это всё равно находит отражение в нас", – говорит Рыба Вернер.
Большинство своего времени она работает с художницей Анной Сапон. За короткое время работы в ателье девушка стала работать иначе, ее работы более экспрессивные и яркие.
Рыба Вернер говорит, будто в Анне за это время зажегся костер.
|Работа "Индюк" художницы Анны Сапон
"Самый сильный двигатель – это среда. Когда ты в неё погружаешься, она начинает влиять на твои вкусы, интересы.
В ателье тоже самое. Здесь своя среда, свой воздух. Мы все практикуем и замечаем изменения в самих себе", – подмечает Тимур Ткаченко.
По его мнению, самое главное в ателье именно коммуникация, ведь здесь нет учителей и учеников. Здесь все строится на беседах, на доверии, на творческой свободе.
С этим согласна и Валерия Тарасенко. В последнее время она создает совместные работы с художником Евгением Голубенцевым. Он один из первых "учеников" "ательенормально".
"Когда я познакомилась с Женей Голубенцевым и Валентином Радченко, то поняла – это именно то, что меня интересовало. Я пытаюсь учиться у них свободе творчества.
Я часто стараюсь делать работы тщательно, методично и "правильно". Но ребят ничего не сдерживает, они могут создать произведение за 5 минут и оно будет полноценным и законченным. И поэтому, по сути, ребята – мои учителя, – признается художница.
Как можно их обучать, ведь это взрослые и почти самостоятельные авторы, которые совсем скоро возможно вообще не будут нуждаться в чье-то помощи.
Говорить им, что они что-то не так сделали и просить сделать по-другому, очень странно и неправильно".
|Работа Валерии Тарасенко
Валерия отмечает, что единственное, чего не хватает художникам с синдромом Дауна это насмотренности, они мало ездили и ходили в музеи, в том числе и музеи современного искусства.
"Немецкие коллеги интересуются нашими успехами и часто удивляются, узнав, как мы продвинулись. Они иногда тратили гораздо больше времени и сил на подобное, – продолжает Рыба Вернер.
Я думаю, что нам повезло, и наши ребята оказались действительно талантливыми и трудолюбивыми. Они постоянно развиваются и двигаются дальше.
Например, Аня Сапон, с которой я работаю, ещё три месяца назад делала совершенно другие и, скажем прямо, не такие интересные вещи. Но я вижу, как она прогрессирует, как её работы становятся интересными и яркими".
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По словам Валерии Тарасенко, обучение в ательенормально – это постоянная практика раз-два раза в неделю.
"Мне кажется, мы вообще ничему их не учим, просто проводим время.
Конечно, показываем какие-то техники, но это, наверное, единственное. В классическом понимании мы – не школа. Это скорее круг по интересам, где все делятся друг с другом", – дополняет Рыба Вернер.
За время пребывания в "ательенормально" она научилась объяснять свои мысли проще.
Простой язык
Один из важных моментов, связанных с работой с людьми с синдромом Дауна, это простой язык.
Исследовательский центр Touchdown21 вот уже несколько лет издает журнал Ohrencuss вместе с людьми с синдромом Дауна для людей с синдромом Дауна.
Простой или ясный язык – это формулировки, которые понятны всем без исключения.
Впервые к простому и ясному языку обратились в Швеции в 1968 году, однако наибольшее распространение он получил в Исландии.
Так, например в Исландии в книжных магазинах название полок и литературы пишется с помощью таких формулировок.
|Работа "Пейзаж" Валентина Радченка
Украинское "ательенормально" перенимает традицию у немецких коллег. Там простой и ясный язык начали использовать в 2009 году.
Их помощь заключается не только в языке, немецкие коллеги из Touchdown21 и похожего художественного ателье КАТ18 помогают в решении разных вопросов.
"Они наши ангелы, серьёзно, – рассказывает Рыба Вернер.
Когда началась вся ситуация с коронавирусом, мы столкнулись с необходимостью общаться с ребятами онлайн. И я чувствовала себя не то чтобы лишним человеком, но было достаточно сложно и непонятно.
Потом был трёхнедельный интенсив с немецкими коллегами, там нам интересно и подробно рассказывали, как можно с этим справляться.
Мне очень помогла их поддержка, особенно когда они говорили, что у нас всё получится и что мы молодцы. Это было важно услышать.
Мы задавали много вопросов, и продолжаем спрашивать. Их колоссальный опыт создаёт для нас пространство, в котором есть на что опереться. И я очень за это благодарна".
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"Когда они рассказывают о своих проблемных ситуациях не в ответ на вопрос, а как пример или историю, оказывается, что то же самое происходило или происходит с нами, – отмечает Тимур Ткаченко.
В этой сфере они уже давно и за время их работы выработались традиции и работающие фреймворки. Например, круговое приветствие в начале занятия, которое позволяет наладить контакт.
Подобные вещи очень полезны на практике и позволяют более уверенно себя чувствовать".
Валерия Тарасенко отмечает особенности "немецкого подхода": с художниками строги и всегда действуют по правилам. В то же время украинские коллеги предпочитают более дружественный подход.
"Мы стараемся держать дистанцию, но получается не всегда. Немецкие коллеги всегда подробно и внимательно рассказывают, как выстраивать эти границы.
Ведь художники готовы погрузиться в тебя целиком, и нужно понимать, что мы не всегда можем быть в их жизни. И близость, в данном случае, может оказаться травматичной", – признается Рыба Вернер.
|Робота художника Евгения Голубенцева
В этом году Touchdown21 выступили также партнерами Гете Института Украина, организовав резиденцию "Нормально", где украинские и немецкие художники обменивались опытом. Результатом резиденции стала онлайн выставка-распаковка и онлайн-журнал на украинском и немецком языках.
Не смотря на онлайн-условия сегодняшнего года художники смогли встречаться в zoom-формате и также путешествовать внутри своих городов, при этом оставаясь в безопасности.
Люди с синдромом Дауна – в зоне риска, поэтому здоровье и безопасность каждого участника и участницы были первоочередными задачами.
Не аутсайдеры
У каждого из художников "ательенормально" – своя тема, которую они развивают.
А направление, в котором работают ребята, в искусстве называют ар брют или искусством аутсайдером.
Такое искусство находит свое место в музейных и частных коллекциях, выставляется на больших выставках, в том числе и на Венецианской биеннале.
Но в Украине с этим сложнее.
Валерия Тарасенко поднимает важную тему – отношения общества и государства к тому, что и как создают художники с синдромом Дауна.
"Важно обратить внимание на то, как трансформировалось отношение даже родных к тому, что делают эти художники.
Это произошло после того, как случились первые серьезные продажи. Теперь ни одну работу не отправляют в печь", – признается она.
|Робота художника Евгения Голубенцева
За два года существования ателье действительно очень сильно поменялось отношение: работы художников стали более видимыми, о них стали больше говорить и показывать, как на выставках, так и в медиа.
Но все же многие проблемы остаются нерешенными.
В первую очередь необходима инфраструктура – качественные мастерские, хорошие ассистенты. Подобную работу может осуществить лишь государство.
"Нужно иметь место, где проводить занятия и также необходим компетентный ассистент, который может что-то подсказать в случае необходимости.
Конечно, важно также понять, с какими материалами комфортнее работать, что больше подходит художнику.
Можно также работать дома, но не у всех есть такая возможность, – говорит Валерия Тарасенко.
Я считаю, что должны предоставляться бесплатно помещения под мастерские на длительный срок, 20-30 лет. Чтобы никто не переживал, что скоро закончится аренда и придется менять место и снова привыкать к новым пространствам.
Также возможно необходим кастинг для ассистентов, так как это должен быть грамотный человек".
|Робота художника Евгения Голубенцева
"Хорошо, когда ты получаешь не только кайф от работы, но ещё и зарплату, хотя мы все пришли сюда как волонтёры.
Если говорить об идеальном соотношении, то это – и помещение, и зарплаты для ассистентов, и гонорары для художников", – подытоживает Рыба Вернер.
Мар'яна Івченко, спеціально для УП.Життя
Титульний малюнок Женя Голубенцев и Валерия Тарасенко. Совместная работа. Цветы. часть диптиха, 2020 год
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