"ательенормально": как художники учатся свободе творчества у коллег с синдромом Дауна

Мар'яна Івченко спеціально для УП.Життя
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3 грудня 2020

В Украине существует две художественные мастерские, в которых работает художники с инвалидностью. 

Первая "ательенормально", основанная в 2018 году в результате воркшопов инициированных Гете Институтом Украина в партнерстве с немецким исследовательским центром Touchdown21. 

Вторая Мастерская возможностей в PinchukArtCentre.

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"ательенормально" создано по принципу европейских мастерских и объединяет практику художников с/без синдрома Дауна. 

Название ателье отсылает к фразе художника Валентина Радченко, который каждый раз на вопрос "Как дела?" отвечал: "Нормально".

За два года работы художники стали участниками десятка украинских и международных выставок, а также кинопоказов. Кроме того, открылся филиал в Одессе. 

Художник Евгений Голубенцев из "ательенормально". Фото Михаил Мельниченко/Заборона

Сейчас "ательенормально" объединяет художников разных возрастов и с разным опытом работы. Это и место встречи, и место взаимообмена. 

Для многих опыт работы в мастерской стал важным событием жизни, не только личной, но и профессиональной.

Художники, которые выступают в качестве ассистентов Стас Турина, Катя Либкинд, Олена Васик, Валерия Тарасенко, Рыба Вернер, Тася Шпиль, Тимур Ткаченко, говорят о том, что они растут вместе с младшими коллегами.

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"Не школа, а среда"

"Ребята, безусловно, влияют на нас. Когда вы находитесь в таком тесном контакте, иначе не получается. 

Ты не можешь обойтись small-talk`ом, ты всегда глубоко погружаешься в процесс. 

Поэтому, даже если мы не видим изменений сознательно, это всё равно находит отражение в нас", говорит Рыба Вернер

Большинство своего времени она работает с художницей Анной Сапон. За короткое время работы в ателье девушка стала работать иначе, ее работы более экспрессивные и яркие. 

Рыба Вернер говорит, будто в Анне за это время зажегся костер. 

Работа "Индюк" художницы Анны Сапон

"Самый сильный двигатель это среда. Когда ты в неё погружаешься, она начинает влиять на твои вкусы, интересы. 

В ателье тоже самое. Здесь своя среда, свой воздух. Мы все практикуем и замечаем изменения в самих себе", подмечает Тимур Ткаченко.

По его мнению, самое главное в ателье именно коммуникация, ведь здесь нет учителей и учеников. Здесь все строится на беседах, на доверии, на творческой свободе. 

С этим согласна и Валерия Тарасенко. В последнее время она создает совместные работы с художником Евгением Голубенцевым. Он один из первых "учеников" "ательенормально". 

"Когда я познакомилась с Женей Голубенцевым и Валентином Радченко, то поняла это именно то, что меня интересовало. Я пытаюсь учиться у них свободе творчества. 

Я часто стараюсь делать работы тщательно, методично и "правильно". Но ребят ничего не сдерживает, они могут создать произведение за 5 минут и оно будет полноценным и законченным. И поэтому, по сути, ребята мои учителя, признается художница. 

Как можно их обучать, ведь это взрослые и почти самостоятельные авторы, которые совсем скоро возможно вообще не будут нуждаться в чье-то помощи. 

Говорить им, что они что-то не так сделали и просить сделать по-другому, очень странно и неправильно". 

Работа Валерии Тарасенко

Валерия отмечает, что единственное, чего не хватает художникам с синдромом Дауна это насмотренности, они мало ездили и ходили в музеи, в том числе и музеи современного искусства. 

"Немецкие коллеги интересуются нашими успехами и часто удивляются, узнав, как мы продвинулись. Они иногда тратили гораздо больше времени и сил на подобное, продолжает Рыба Вернер. 

Я думаю, что нам повезло, и наши ребята оказались действительно талантливыми и трудолюбивыми. Они постоянно развиваются и двигаются дальше.

Например, Аня Сапон, с которой я работаю, ещё три месяца назад делала совершенно другие и, скажем прямо, не такие интересные вещи. Но я вижу, как она прогрессирует, как её работы становятся интересными и яркими".

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По словам Валерии Тарасенко, обучение в ательенормально это постоянная практика раз-два раза в неделю. 

"Мне кажется, мы вообще ничему их не учим, просто проводим время. 

Конечно, показываем какие-то техники, но это, наверное, единственное. В классическом понимании мы не школа. Это скорее круг по интересам, где все делятся друг с другом", дополняет Рыба Вернер. 

За время пребывания в "ательенормально" она научилась объяснять свои мысли проще.

Простой язык 

Один из важных моментов, связанных с работой с людьми с синдромом Дауна, это простой язык. 

Исследовательский центр Touchdown21 вот уже несколько лет издает журнал Ohrencuss вместе с людьми с синдромом Дауна для людей с синдромом Дауна. 

Простой или ясный язык это формулировки, которые понятны всем без исключения. 

Впервые к простому и ясному языку обратились в Швеции в 1968 году, однако наибольшее распространение он получил в Исландии. 

Так, например в Исландии в книжных магазинах название полок и литературы пишется с помощью таких формулировок. 

Работа "Пейзаж" Валентина Радченка

Украинское "ательенормально" перенимает традицию у немецких коллег. Там простой и ясный язык начали использовать в 2009 году. 

Их помощь заключается не только в языке, немецкие коллеги из Touchdown21 и похожего художественного ателье КАТ18 помогают в решении разных вопросов. 

"Они наши ангелы, серьёзно, рассказывает Рыба Вернер. 

Когда началась вся ситуация с коронавирусом, мы столкнулись с необходимостью общаться с ребятами онлайн. И я чувствовала себя не то чтобы лишним человеком, но было достаточно сложно и непонятно. 

Потом был трёхнедельный интенсив с немецкими коллегами, там нам интересно и подробно рассказывали, как можно с этим справляться.

Мне очень помогла их поддержка, особенно когда они говорили, что у нас всё получится и что мы молодцы. Это было важно услышать.

Мы задавали много вопросов, и продолжаем спрашивать. Их колоссальный опыт создаёт для нас пространство, в котором есть на что опереться. И я очень за это благодарна".

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"Когда они рассказывают о своих проблемных ситуациях не в ответ на вопрос, а как пример или историю, оказывается, что то же самое происходило или происходит с нами, отмечает Тимур Ткаченко.

В этой сфере они уже давно и за время их работы выработались традиции и работающие фреймворки. Например, круговое приветствие в начале занятия, которое позволяет наладить контакт. 

Подобные вещи очень полезны на практике и позволяют более уверенно себя чувствовать".

Валерия Тарасенко отмечает особенности "немецкого подхода": с художниками строги и всегда действуют по правилам. В то же время украинские коллеги предпочитают более дружественный подход. 

"Мы стараемся держать дистанцию, но получается не всегда. Немецкие коллеги всегда подробно и внимательно рассказывают, как выстраивать эти границы. 

Ведь художники готовы погрузиться в тебя целиком, и нужно понимать, что мы не всегда можем быть в их жизни. И близость, в данном случае, может оказаться травматичной", признается Рыба Вернер.  

Робота художника Евгения Голубенцева

В этом году Touchdown21 выступили также партнерами Гете Института Украина, организовав резиденцию "Нормально", где украинские и немецкие художники обменивались опытом. Результатом резиденции стала онлайн выставка-распаковка и онлайн-журнал на украинском и немецком языках. 

Не смотря на онлайн-условия сегодняшнего года художники смогли встречаться в zoom-формате и также путешествовать внутри своих городов, при этом оставаясь в безопасности. 

Люди с синдромом Дауна в зоне риска, поэтому здоровье и безопасность каждого участника и участницы были первоочередными задачами. 

Не аутсайдеры

У каждого из художников "ательенормально" своя тема, которую они развивают. 

А направление, в котором работают ребята, в искусстве называют ар брют или искусством аутсайдером. 

Такое искусство находит свое место в музейных и частных коллекциях, выставляется на больших выставках, в том числе и на Венецианской биеннале. 

Но в Украине с этим сложнее. 

Валерия Тарасенко поднимает важную тему отношения общества и государства к тому, что и как создают художники с синдромом Дауна.

"Важно обратить внимание на то, как трансформировалось отношение даже родных к тому, что делают эти художники.

Это произошло после того, как случились первые серьезные продажи. Теперь ни одну работу не отправляют в печь", признается она. 

Робота художника Евгения Голубенцева 

За два года существования ателье действительно очень сильно поменялось отношение: работы художников стали более видимыми, о них стали больше говорить и показывать, как на выставках, так и в медиа. 

Но все же многие проблемы остаются нерешенными. 

В первую очередь необходима инфраструктура качественные мастерские, хорошие ассистенты. Подобную работу может осуществить лишь государство. 

"Нужно иметь место, где проводить занятия и также необходим компетентный ассистент, который может что-то подсказать в случае необходимости. 

Конечно, важно также понять, с какими материалами комфортнее работать, что больше подходит художнику. 

Можно также работать дома, но не у всех есть такая возможность, говорит Валерия Тарасенко. 

Я считаю, что должны предоставляться бесплатно помещения под мастерские на длительный срок, 20-30 лет. Чтобы никто не переживал, что скоро закончится аренда и придется менять место и снова привыкать к новым пространствам. 

Также возможно необходим кастинг для ассистентов, так как это должен быть грамотный человек".

Робота художника Евгения Голубенцева 

"Хорошо, когда ты получаешь не только кайф от работы, но ещё и зарплату, хотя мы все пришли сюда как волонтёры. 

Если говорить об идеальном соотношении, то это и помещение, и зарплаты для ассистентов, и гонорары для художников", подытоживает Рыба Вернер. 

Мар'яна Івченко, спеціально для УП.Життя

Титульний малюнок Женя Голубенцев и Валерия Тарасенко. Совместная работа. Цветы. часть диптиха, 2020 год

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