Мінкульт виплатив 527 млн грн на підтримку культури, однак із запізненням

Через кризу в культурному секторі, яка стала наслідком локдаунів і обмежень на масові зібрання, Міністерство культури та інформаційної політики України розробили проект грантової підтримки малих культурних проектів.

За інформацією Українського культурного фонду, який власне і здійснював прийом і опрацювання заявок, на грантову підтримку від Мінкульту подалося 1210 проектів.

Із них 870 отримали підтримку. На це було передбачено 526,9 млн гривень.

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"Важливо розуміти, що ця програма ("Культура в часи кризи: інституційна підтримка" – УП. Життя) принципово відрізнялась від основних програм Фонду.

Замість підтримки проектів, вона спрямована на забезпечення "життєдіяльності" інституцій, погашення заборгованостей, скажімо, за комунальні послуги, заробітні плати, соціальні внески, оренду приміщень чи техніки тощо", – пише прес-служба Українського культурного фонду у відповідь на запит "Української правди. Життя".

Також гранти інституційної підтримки українським видавцям надав Український інститут книги. Загалом укладено 94 договори на загальну суму у розмірі 81,42 млн грн.

На грантову підтримку від Мінкульту подалося 1210 проектів, із них 870 отримали підтримку. На це було передбачено 526,9 млн гривень.

"Чудова новина на кінець року. Механізм реалізовувався вперше, а від того непросто та із затримками, але разом ми випрацювали алгоритм грантів інституційної підтримки, який ще до того ніколи не працював у нашій країні.

Підтримку отримали сотні організацій зі сфери культури, креативних індустрій та туризму, які зазнали збитків в умовах коронакризи.", – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 30 грудня 2020 року.

Р еалізація проектів, яким надійшла підтримка, має бути здійснена до 31 грудня 2020 року.

Однак, на сайті УКФ йдеться про те, що реалізація проектів, яким надійшла підтримка, має бути здійснена до 31 грудня 2020 року.

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Усі активності та послуги, заплановані проектною заявкою, мають бути виконані до нового року.

На практиці це означає, що проекти, на були зазначені у заявці, організації мали реалізовувати за власні кошти, якщо вони у них були, інакше б вони просто не встигли виконати умови міністерства.

"Так, ми отримали гроші і тепер будемо знімати під час локдауну.

Ми повинні презентувати результати навіть не самого проекту, а вже його промо-кампанії до 25 січня.

Ми були змушені почати зйомки мультфільм за власний кошт.

Особливістю нашої заявки є те, що мультфільм і методичка про інклюзію презентуються у вигляді уроку в школі, де зараз канікули, а потім локдаун, тож ми шукаємо варіанти зараз як це зробити.

10 січня тільки почнемо знімати відео про людей з аутизмом, бо всі команди відео-виробництв, які ми бронювали на грудень – вже зайняті", – каже Анастасія Степула, засновниця громадської організації "Щасливе Сьогодні – просвітницькі проекти про аутизм".

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