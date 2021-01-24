Що ми забули в TikTok? 30 українськомовних каналів соцмережі

Ймовірно, що ви чули про соціальну мережу TikTok, але не факт, що там зареєстровані.

На перший погляд, контент у TikTok видається примітивним, дитячим (про батьківський контроль у цій соцмережі – ред.) і дивним – короткі відео для людей з кліповим мисленням, які люблять бездумно скролити стрічку.

Але все не так просто. "Українська правда. Життя" спробувала розібратися в нетрях TikTok та відшукати українськомовний контент.

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У цьому тексті ми детальніше розповідаємо:

Що це за мережа і як її використовують у світі,

Що з українським TikTok,

а що можна подивитися у цій соціальній мережі з українськомовного.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

TikTok – це китайський додаток, яке дозволяє вам дивитися, створювати та публікувати короткі відео – часто під саундтреки з музичних композицій або вірусних звуків – просто з вашого телефону.

У TikTok був попередник Musical.ly, який китайські підприємці запустили в 2014 році.

У 2017 році цей додаток придбала компанія ByteDance, а потім, через рік, об'єднала основні функції і базу користувачів сервісу в додаток TikTok.

Часто цю соцмережу вважають платформою із дитячим та підлітковим контентом. Але це не зовсім так.

Справді, ядром української аудиторії TikTok поки що є дівчата 13-24 років, але аудиторія соцмережі розширюється і збільшується.

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"Звичайно, в TikTok все ще більше підліткового та розважального контенту.

Але й багато умовно дорослого, тобто експертного або складнішого, і розважального, зокрема", – розповідає Ангеліна Ломакіна, відеграфиня та TikTok-редакторка видання "Детектор медіа".

І поки ми сидимо у Facebook, Instagram та YouYube, в TikTok уже розвиваються політичні та суспільні баталії, флешмоби, рухи та конфлікти

Під час періоду виборів в Молдові теперішня президентка Майя Санду опублікувала відео в своєму TikTok, на якому готує. Ролик швидко став популярним.

На відео Санду збиває два яйця і питає: "Омлет або скроб (страва молдавської кухні – ред.)? Чому ви надасте перевагу 15 листопада (проведення другого туру виборів – ред.)?".

Ймовірно цей ролик став реакцією на слова експрезидента Ігоря Додона про те, що літня жінка гадала йому на курячих яйцях та передбачила його перемогу на виборах.

Загалом багато урядів з обережністю ставляться до TikTok через те, що мережа китайська, і можуть бути проблеми з конфіденційністю – компанія може надати китайському уряду доступ до широкого спектру даних користувачів.

Експрезидент США Дональд Трамп навіть хотів заборонити TikTok, бо ця соціальна мережа "становить загрозу національній безпеці США".

Російський TikTok зараз стрімко політизується. Через цю соціальну мережу російська молодь закликала вийти на протести 23 січня.

Президента України Володимира Зеленського, на диво, у TikTok немає. Принаймні його офіційного акаунту.

З останнього найгучнішого, що трапилось у TikTok: скандал щодо відео популярної блогерки Di.rubens, на якому їй пропонували вибрати з поміж двох країн улюблену, і у списку "Росія/Україна", блогерка надала перевагу Росії.

На це відреагував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан і опублікував її відео. Опісля блогерка звинуватила Штефана у "війні з мирним населенням".

Ця історія ще не закінчена, але вже декілька компаній, які працювали з дівчиною, припинили співпрацю.

Що з українським TikTok

Серед першої десятки найпопулярніших українських блогерів у TikTok у 2020 році немає жодного українськомовного.

Станом на 2021-й ситуація навряд чи змінилася.

"Український та україномовний TikTok – це дві великі різниці, як кажуть в Одесі.

Українськомовний TikTok зростає шалено. Але не може протиставити себе російською, бо російською знімає переважна більшість тіктокерів з пострадянських країн. І українських, зокрема", – розповідає Ангеліна Ломакіна.

Окреме явище в TikTok – це канал співака-ректора Михайла Поплавського.

Його вам варто оцінити самостійно.

Цікаве явище в українському TikTok – проєкт halas.ua.

У блогерів по всьому світу зараз популярні "хауси". Це коли тіктокери починають жити разом, орендують квартиру та спільно знімають відео про себе та свої розваги.

В Україні є декілька таких TikTok-хаусів, але один з них докорінно відрізняється від інших.

У 2020 році декілька українськомовних тіктокерів об’єдналися у хаус, назвали його "Галас". Вони називають себе українською TikTok-революцією, оскільки проголосили курс на витіснення російськомовного контенту із цієї соцмережі.

Ідея виникла у студента Данила Гайдамахи, який під ніком chornobrovyi є популяризатором українського в TikTok.

Ось тут "Галас" разом з відомим кухарем Євгеном Клопотенком розповідають цікаві факти про українську кухню.

Як заробляють у TikTok

В Instagram можна заробляти тільки через пошук прямих рекламодавців, пише "Економічна правда".

В Україні реклама у блогера з аудиторією 4-10 тис. людина коштує в середньому до $15, з аудиторією 20-30 тис. – $15-25, з аудиторією 50-100 тис. – $25-50.

У TikTok, принцип монетизації схожий з Instagram, оскільки є можливість встановлювати активне посилання.

"В Україні TikTok монетизувати можна поки що лише за рахунок реклами від брендів чи колаборацій.

Але за кордоном уже платять за перегляди. Очевидно скоро це мало б бути доступно і у нас", – пояснює Ломакіна.

Чи варто реєструватися в TikTok

Звісно, вибір – за вами. Зважаючи на велику кількість соцмереж сьогодні, стати споживачем контенту ще й в TikTok може бути важко.

Але причини заходити туди час від часу все ж є.

"Не скажу, що в TikTok є якась особлива інформація, якої немає більше ніде.

Але заради цікавих форматів контенту, я би зареєструвалася. Бо це зовсім інша екосистема, не схожа на інші соцмережі.

Тим паче, TikTok уже задає тон комунікації різним зіркам та іншим соцмережами", - пояснює Ангеліна Ломакіна.

За її спостереженнями, TikTok сьогодні задає тренди творення контентів, жартів, мемів.

Там несуться великі флешмоби, промоутять свої пісні артисти.

"Тим, хто хоч якось дотичний до роботи у комунікаціях, я б порадила бути у TikTok. Бо, повторюся, саме там народжуються тренди сьогодні.

TikTok підлаштовується під вас дуже гарно. Що лайкаєте, такого типу контент і бачитимете. Тому дорослий точно зможе знайти там щось корисне.

Я дивлюся психологів, соціологів, юристів, фільммейкерів, хіміків, біологів", – зазначає TikTok-редакторка.

Ось 30 TikTok-каналів на різну тематику та смак, на які варто звернути увагу.

Автор цього каналу багато жартує про школу та про життя сучасних підлітків.

Авторка каналу знімає кумедні скетчі на злободенні теми.

Є і про життя, і про університет, і про наголоси в словах.

Олександра Бондаренко колекціонує вишиванки, популяризує українську культуру та літературу у TikTok.

Автор цього каналу – капітан команди коміків "Загорецька Людмила Степанівна" Віктор Розовий.

У TikTok він займається "психотерапією" та дотепно реагує на питання та проблеми, про які пишуть люди в соцмережах.

"Глибоко вдихніть і видихніть" – його коронна фраза.

Це канал Данила Гайдамахи, хлопця родом з Криму, який свідомо перейшов на українську мову три роки тому.

Тепер він розповідає, як і чому це варто зробити кожному.

У цієї дівчини відео щедрі на суржик. Вона жартує про проблеми українців, імітуючи роботу в колцентрі психологічної допомоги.

Автор цього каналу експериментує: чистить монети, рахує кількість вусиків в кота, скільки зернят куті в одному кілограмі.

Також він дізнався, скільки льоду в пачці заморожених креветок.

@roma_tvorozhok За таку гарну пісню на фоні гріх не лайкнути 🌝💜 ♬ оригінальний звук - Рома Творожок

Це канал юриста Андрія Порайка. У відео він відповідає на питання, які важливі і для школярів та студентів, і для інших людей.

Наприклад, юрист пояснює, чи можна грати карти в школі, з якого віку можна ходити в нічні клуби, чи мають право кафе та ресторани не пустити до туалету та інше.

Блогерка Ярина Паславська знімає відео з корисними веганськими рецептами. Виглядає смачно.

Це блог Людмили Калабухи, бізнес-тренерки та почесної амбасадорки WED ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва.

Тут вона розповідає про підприємницькі лайфхаки та навчає фінансової грамотності.

Блогер Михайло навчає своїх підписників польської. Його відео яскраві та кумедні.

Цей канал буде особливо корисним для тих, хто готується до ЗНО або хоче краще знати українську.

Репетиторка та редакторка Валентина Павлушенко у коротких відео доступно пояснює правила, а також аналізує помилки в політичній рекламі.

Ще один корисний канал для тих, хто готується до ЗНО з української мови та літератури.

У цьому відео, наприклад, вам розкажуть про твір "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного за 30 секунд.

З Андрієм Шимановським можна прокачати українську та, зокрема, дикцію.

Він пропонує скоромовки та вправи, які допоможуть покращити вимову конкретних звуків.

Це канал про українську культуру, літературу, історію та сьогодення з нотками просвітництва, критичного мислення та сарказму.

Тут ви дізнаєтеся цікавинки і про Василя Симоненка, і про нерозділене кохання Леся Курбаса і навіть побачите скетч на сьогоднішнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Блогер знімає смішні відео про дуже життєві речі. Наприклад, тут історія про переїдання на свята.

А завдяки цьому блогеру ви можете дізнатися більше корисної інформації про те, як працює TikTok та Instagram та як стати успішним у цих соцмережах.

Це проєкт "Детектор медіа". Ним займається відеографиня та TikTok-редакторка видання Ангеліна Ломакіна.

Цей канал створили для того, щоб навчати молодь медіаграмотності та критичного мислення.

"Якщо хоч якась частина людей, які дивитимуться наші відео, будуть критично ставитися до інформації, яку споживатимуть, це уже буде перемогою.

І судячи з коментарів, нам вдається потихеньку цієї мети досягати", – розповідає Ангеліна Ломакіна.

Це один з тих, хто створює звуки в TikTok, на які інші користувачі знімають відео.

Вам може сподобатися його творче переосмислення дитячого вірша "Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг".

Якщо ви хочете більше дізнатися про ЛГБТ-людей та про стереотипи щодо них, вам сюди.

Алекс Кімлен не приховує своєї орієнтації та у коротких роликах розповідає про проблеми комюніті.

Авторка цього каналу Ольга Присяжнюк у своїх відео "осучаснює" фотографії українських письменників, поетів, діячів XX століття.

Один з учасників проєкту "Галас". Активно просуває українськомовний контент у TikTok, знімає смішні скетчі на різноманітну тематику.

Дівчина знімає смішні відео про викладачів, вчителів і життєві ситуації.

Авторка каналу Роксолана Микульська – режисерка, операторка, сценаристка і монтажерка.

Її TikTok варто дивитися навіть заради її голосу.

Тут начитують вірші українських поетів та роблять ліричний відеосупровід.

На цьому каналі ви знайдете кумедні відео про сімейне життя.

Дівчина знімає скетчі про школу, про життя і про політику теж.

Авторка знімає кумедні відео на злободенні теми для українців.

Цей канал двома мовами – англійською та українською.

На його контенті можна залипнути надовго. Автор знімає різноманітні речі у форматі макро. Спершу дуже важко здогадатися, що ж це за річ, збільшена у дууууже багато разів.

Автор каналу називає себе "Той україномовний" і знімає скетчі про життя.

P.S. Якщо ви також знаєте цікаві українськомовні TikTok- канали, або самі ведете блог у цій соцмережі, пишіть у коментарях.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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