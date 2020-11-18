TikTok розширив можливості батьківського контролю. Розповідаємо як саме

Соціальна мережа коротких відео TikTok розширила можливості батьківського контролю.

Тепер дорослі можуть убезпечити своїх дітей від небажаного контенту.

На початку 2020 року соціальна мережа дозволила створення спільного облікового запису TikTok зі своїм підлітком, який давав змогу налаштування конфіденційності.

У квітні соціальна мережа дозволила батькам

вирішувати, чи може підліток шукати відео, користувачів, хештеги чи звуки;

встановлювати часу, який може витрачати дитина на TikTok;

обмежити контент, який з'являється у стрічці;

Батьки тепер мають більше можливостей контролю. Фото: HayDmitriy depositphoto

Після оновлення інструменту "Сімейні налаштування" батьки можуть також:

вирішити, хто може коментувати відео дитини: всі користувачі чи лише підписники;

визначити, хто може бачити обліковий запис;

обмежити іншим користувачам можливість бачити відео, які сподобалися дитині.

Правила безпеки TikTok забороняють батькам читати особисті повідомлення дітей.

TikTok – це соціальна мережа коротких відео. Користувачі можуть зняти і монтувати відео одразу в додатку.

У соцмережі є чітко сформована аудиторія – це користувачі від 13 до 25 років, а сам TikTok є однією з найпопулярніших платформ у світі. З часу створення її встановили понад 2 мільярди разів.

Світова аудиторія TikTok на липень 2020 року зросла до 700 млн активних користувачів щомісяця.

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