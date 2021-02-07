Лижі: як підготувати дитину до відпустки та чемпіонства

Якщо батькам подобається кататися на лижах – це не означає, що у дітей буде так само багато ентузіазму до цієї зимової розваги.

Батьки часто роблять першу та найважливішу помилку – їдуть з дитиною в гори, беруть лижі та кажуть: "Ось тобі сніг! Не забувай про шолом! Поїхали".

Після першого дня такого катання сил не залишається ні в дитини, ні в батьків.

"Українська Правда. Життя" розбирає тему навчання дітей лижному спорту з інструктором Михайлом Бойчуком, лікарем-фізіотерапевтом Артемом Згурським і професійним біатлоністом Сергієм Седнєвим.

З ними ми обговорили ключові питання:

⛷ Про що варто знати перш, ніж планувати лижній відпочинок з дитиною?

⛷ Чим це (не)може вам обернутися і які травми найчастіше трапляються у лижників?

⛷ Якщо вас це не зупиняє, а дитині подобається, то як виховати чемпіона світу в Україні?

З якого віку можна ставити дитину на лижі?

Приблизно з трьох років, а то і ближче до чотирьох, більшість дітей готові до того, що батьки вперше поставлять їх на лижі.

Звісно, є діти, яким тато чи мама одягнули перші лижні чобітки, щойно ті почали ходити після року.

Але таких мало, і те, що вони змогли встояти два метри і не впасти, не означає, що це вже можна назвати катанням, а перед вами – олімпійський чемпіон.

Шолом – must have з самого початку. Фото FamVeldman/Depositphotos

Сигнали готовності від інструктора,

які ви можете побачити ще вдома

💪 Витривалість

Наскільки швидко дитина проситься на руки, коли ви гуляєте парком? Чи буває таке, що дитина падає на рівній дорозі під час прогулянки? На снігу це виглядатиме ще гірше!

💪 Самостійність

Варто звернути увагу, чи дитина сама може про себе дбати. Вміння закрити замок на куртці, зав'язувати шнурки на чобітках – перші сигнали того, що дитина знатиме, що робити під час падінь на лижах.

Які треба лижі і де їх взяти?

🎿 Лижі

"Ми не рекомендуємо купувати лижі для дітей, натомість радимо скористатися пунктами прокату. Оскільки куплені цьогоріч лижі будуть замалі вже наступної зими.

Спеціалісти оберуть серед дитячих лиж ті, які не будуть довшими за саму дитину", – пояснює інструктор з лижного спорту Михайло Бойчук.

🎿 Окуляри і шолом

Якщо ви їдете з дитиною в українські гори, то на перших спусках на дитячому майданчику окуляри дитині можуть навіть заважати.

Михайло Бойчук каже, що закордоном це по-іншому: "Якщо це австрійський чи якийсь інший альпійський курорт, то там значно холодніше і в окулярах буде комфортніше.

Окуляри потрібні вже в горах, тому що там підвищена кількість ультрафіолету і білий дуже сліпить дитині очі".

Інша справа із шоломом. Шолом – must have з самого початку. Це має бути спеціальний гірськолижний, а не той самий, в якому дитина катається на велосипеді в місті. І тут не повинно бути жодних винятків.

Одягати дитину треба так само як себе: не занадто холодно, але і не дуже тепло. Якщо дитина під час руху спітніє, то це гірше, ніж вона просто змерзне.

Скільки часу і грошей ви витратите,

перш ніж назвете це відпочинком

Інструктор з лижного спорту Михайло Бойчук радить для початку купляти абонемент для маленьких дітей на одну годину.

"Цього може бути або забагато, або замало. Ніхто не може знати", – каже він.

Повний курс навчання в лижній школі в Буковелі – це 12 годин катання з інструктором. Ціна питання 750 гривень за годину роботи вчителя. Натомість в Протасовому Яру у Києві ціна 500-600 гривень за годину.

12 годин, які можна розбивати на кілька днів, має бути достатньо, щоби дитина навчилася стояти на лижах, приймати стійку "плуг", якою зупиняються початківці, а також оминати інших лижників на трасі.

Яким має бути гірськолижний курорт для відпочинку з дітьми?

Kids-friendly курорт ви впізнаєте одразу: курорти люблять рекламувати дитячі майданчики для катання на лижах.

На ньому повинен бути спеціальний ліфт-підйомник. Традиційний бугель для дитячого катання не годиться, бо дитина не триматиметься за нього рукою. Також на спуску мають бути спеціальні іграшки, щоби мотивувати дитину доїхати до них на лижах.

Для старших діток, від 6 років, на деяких курортах є денні табори. Там діти проводять час разом з інструкторами, нянями та іншими дітьми, поки батьки катаються.

Які травми можна отримати вже на перших спусках?

Діти щодня падають і без лиж.

"Діти більш гнучкі, у них немає такого почуття страху, як в дорослих. В якомусь сенсі, для дітей це навіть менш травматично, аніж для дорослих, – запевняє інструктор.

Але ніхто не може гарантувати, що з дитиною нічого не станеться. Якщо хочете підвищити безпеку дитини, то обов'язково беріть інструктора.

Через свій досвід він може передбачити, чим закінчиться якийсь її рух, може їхати спиною і контролювати її спуск, а в разі чогось – страхувати".

Приблизно з трьох років, а то і ближче до чотирьох, більшість дітей готові до лиж.

Фото serrnovik/Depositphotos

Дитині сподобалося. Як зробити з неї чемпіона(ку)

з лижних видів спорту?

Заняття спортом не мають перешкоджати дитині вчитися у школі.

"Зазвичай, це два дні після школи і вихідні, тобто діти тренуються 4 рази на тиждень.

Якщо тренер бачить, що дитина може більше, і готує її до якихось юніорських змагань, тоді займатися треба 5 разів на тиждень, а вихідні даються для перепочинку", – розповідає видатний біатлоніст Сергій Седнєв.

Федерація лижного спорту України працює за такими напрямками: гірськолижний спорт, лижні гонки, сноубординг, фрістайл, стрибки на лижах з трампліна і лижне двоборство.

У біатлоністів є своя федерація з біатлону України.

Аби прийти у лижний спорт в Україні, треба жити у місті, де цей спорт розвивається спортивними федераціями.

Регіони, де є біатлон для дітей – Київ і Київська область, Харківська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Львівська, Волинська області, зараз зароджується біатлон у Закарпатті.

Натомість, лижним спортом можна займатися в Києві та Київській області, а також в Чернігівській, Харківській, Сумській, Вінницькій, Івано-франківській, Хмельницькій, Закарпатській та, можливо, у Житомирській області.

Наявність школи в областях не означає, що там є всі ресурси для тренування. "Я сам з міста Глухів, Сумської області. У нас не було спеціальної тренувальної траси, а стріляли ми в тирі на дві установки в Агротехнічному коледжі. Зате у нас був найкращий в світі тренер, який дуже любить те, що робить, і виховав багато чемпіонів", – розповідає Сергій Седнєв.

Як розпізнати хорошого тренера?

Батьки можуть оцінити роботу тренера за результатами його вихованців, але насправді наставника дитині обирають не вони.

"Мій тренер страшенно на нас всіх кричав. Ми боялися його страх як. Але він так робив тільки тому, що знав, на що ми здатні. Однак, якщо щось з нами ставалося, він лишав все і дбав про наше здоров'я навіть ціною власного гаманця і часу", – розповідає Сергій Седнєв.

Теперішні діти менше розмовляють з батьками, аніж з тренерами. Усе, що дитина скаже, може знадобитися тренеру при підготовці заняття".

Коли починати займатися професійно?

Раніше у лижний спорт приходили зовсім інші діти, які мали активне дитинство – багато бігали на перервах у школі, весь вільний час проводили за рухливими іграми та на турніках.

Тепер все інакше – діти багато часу проводять за гаджетами та мало рухаються.

У біатлон колись майбутні чемпіони приходили в 12 років, а тепер раніше.

"Ми зрозуміли, що теперішніх дітей важко залучити в біатлон в такому віці, бо вони до того часу вже мають багато інших захоплень: гаджети, комп'ютерні ігри. Тому тепер тренери беруть дітей з 9 років, а до 12 займаються з ними передпідготовкою, – розповідає Седнєв,

Це ще не біатлон, але вже не комп'ютерна гра.

Це не значить, що як дитина прийде пізніше, аніж в 9, вона не стане чемпіоном. Проблема в тому, що до біатлону в 12 років вона може просто не дійти".

В лижні секції зазвичай беруть без попередніх вступних випробувань, однак радять спочатку порадитися з лікарем.

"Лижний спорт пов'язаний з великими аеробними навантаженнями, тому необхідно особливу увагу звертати на серце. Захворювання серцево-судинної системи можуть бути протипоказаннями для занять подібними видами спорту", – рекомендує лікар-фізіотерапевт Артем Згурський.

Біатлон – це не тільки лижі, але й гвинтівка.

Чи моїй дитині там безпечно?

Так, не бійтеся!

По-перше, ніхто не дає дитині в руки гвинтівку на першому занятті з біатлону.

По-друге, теперішні діти спочатку тренуються лазерною гвинтівкою, а вже потім стріляють з пневматичної зброї.

"Поведінка зі зброєю – це найважливіша частина роботи тренера. Навіть, якщо він проводить повний інструктаж на початку і діти знають, що без дозволу в руки зброю не беруть, то потім ще довго в тирі чути тренерські вказівки: "Так із гвинтівкою не поводяться! Не махай у різні сторони! Рахуй постріли!", – розповідає Сергій Седнєв.

Скільки коштуватиме підготовка майбутнього чемпіона

з лижного спорту?

Заняття у лижних секціях в дитячих юнацьких спортивних школах безкоштовне.

Додатково оплачується спорядження. Воно коштує по-різному. Ціна найпростішого дитячого лижного набору – від 2 000 гривень.

"Мені ні разу не доводилось купляти якесь додаткове спорядження. Все необхідне було в тренера. Зараз з цим трохи гірше в усьому спорті. Фінансується великий спорт, а дитячий – за надлишковим принципом", – пояснює Сергій Седнєв.

В лижні секції зазвичай беруть без попередніх вступних випробувань.

Фото t.tomsickova/Depositphotos

Він розповідає, що батьки можуть купляти набір спорядження, наприклад, взуття і лижі, якщо з міркувань гігієни хочуть, щоби дитина мала своє особисте.

"Спорядження для дитячих тренувань не має бути дорогим, щоб не шкода було, коли дитина щось зламає", – радить біатлоніст з власного досвіду.

Професійні спортивні лижі коштують кілька сотень євро.

"Але так і напишіть батькам: якщо ваша дитина дуже хоче, наприклад, у біатлон, а вам страшно, що це дорого, приведіть її все одно. Добрий тренер усе знайде!"– просить член національної збірної команди України з біатлону.

Як дбати про здоров'я дитини-спортсмена?

Лікар-фізіотерапевт Артем Згурський каже, що найпоширенішими травмами серед дорослих лижників є "травми спини, колінного суглобу та гомілковостопного суглобу". Діти теж ризикують отримати такі травми.

"Останнє – це наслідок гострої травми, натомість спину чи коліно можна пошкодити внаслідок надмірного тренування, тому важливо стежити за навантаженням".

Кілька правил здорового спортсмена від лікаря-фізіотерапевта: 👌 Час на відновлення. Наявність травми є фактором ризику повторного травмування, особливо без відповідної реабілітації. 👌 Здоровий сон дитини. Дослідження серед дорослих професійних спортсменів доводять, що поганий сон збільшує ризик виникнення травм. Молодий спортсмен повинен спати від 10 до 12 годин. 👌 Збалансована дієта. Ідеальна дієта містить 45-65% вуглеводів, 10-30% білків і 25-35% жирів. Рідина дуже важлива для підтримки гідратації, воду слід вживати до, під час та після спортивних тренувань, щоб запобігти зневодненню. Важливо стежити за часом споживання їжі. Їсти можна мінімум за 3 години до фізичних вправ, а перекуси слід робити за 1-2 години.

Поради початківцям від бронзового призера чемпіонату світу з біатлону:

❗️ Треба йти і не боятися!

❗️ Немає нічого страшного в тому, що у вас не виходить. Успіх приходить через навички і досвід.

❗️ У спорті важлива регулярність і дисципліна: пропускати заняття не можна.

❗️ Ставте собі цілі.

❗️ Слухайте свого наставника.

Софія Кочмар-Тимошенко, УП.Життя

Титульна світлина Lenanichizhenova/Depositphotos

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