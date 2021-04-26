У Прип'яті провели нічну акцію до роковин катастрофи в Чорнобилі. ФОТО

У ніч з 25 на 26 квітня у Прип'яті провели мистецьку акцію Chornobyl.35.

Вона присвячена роковинам катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

"Вже кілька років поспіль ми збираємося у м. Прип`ять в ніч 26 квітня, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя та здоров`я, покинув рідний дім та все, що було йому дорогим, через аварію на Чорнобильській АЕС.

З моменту вибуху пройшло 35 років, але наш біль не стих, ми, як і раніше, пам`ятаємо події тих днів, відчуваємо їх наслідки", – розповів організатор акції, колишній житель Прип’яті Олександр Сирота.

Під час акції виступали поети, музиканти, актори, транслювалися фрагменти та архівні кадри, зняті до аварії.

Також відбулася церемонія запалення 35 свічок – як кількість років, що минула після аварії.

А кульмінацією стала вистава "Нація" за однойменною книгою Марії Матіос у виконанні Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Фото та відео з події відвідувачі заходу поділилися у соцмережах.

Дякую всім за цю дивну ніч пам'яті, терпіння і морозостійкість Опубликовано Igor Savychenko Воскресенье, 25 апреля 2021 г.

ночь, которую я не забуду! 35 свечей, которые зажигали бывшие жители, выселенные отсюда в 86м, и некоторые примкнувшие, включая меня! а ещё молебен прямо там, на центральной площади Припяти и диджитал икона Чернобыльский Спас. под совершенно чистым небом с почти полной луной. и это при том, что уезжали из дождя и вернулись в дождь. чудо! Опубликовано Marina Stepanskaya Воскресенье, 25 апреля 2021 г.

Фото Руслан Горовий

Фото Руслан Горовий

Фото Руслан Горовий

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