Премія Івана Франка оголосила трьох номінантів 2021 року

Експертна рада Міжнародної премії імені Івана Франка оголосила трьох номінантів, які можуть цьогоріч здобути перемогу.
Короткий список претендентів опублікували на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.
У 2021 році претендентів обирали із 26 наукових робіт.
Ім'я цьогорічного лауреата оголосять 27 серпня у Дрогобичі – на 165-ту річницю від дня народження Франка.
До короткого списку премії увійшли такі роботи:
🔴 Колективна монографія Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса: "На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі".
🔴 Оксана Кісь: "Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти".
🔴 Леонід Тимошенко: "Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)".
Загалом праці номінантів охоплюють такі наукові дисципліни: історію, культурологію, рeлігієзнавство, сакральну архітектуру, антропологію, літературознавство, книгознавство та славістику.
Експертна рада оцінювала наукові роботи за трьома критеріями:
- наявність інноваційних та оригінальних підходів у дослідженні;
- концептуальність, системність та критичність дослідження;
- міжнародний контекст і рівень наукового дослідження.
Нагадаємо, що Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно з 2016 року.
Її переможець отримує грошову винагороду та золотий знак.
Традиційно премією відзначають науковців, які працюють із соціально-гуманітарним направленням.
Торік перемогу здобув професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк за монографію "Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.".
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