100 тисяч за ЗНО на "відмінно". Школярі можуть отримати премії за високі результати

Українські школярі можуть отримати премії за високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні.

Відповідну постанову підтримали на освітньому Комітеті Верховної Ради.

Про це повідомила секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа на своїй сторінці у соцмережі.

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Згідно з постановою, випускники, які найкраще складуть тестування, отримають грошову винагороду у розмірі 100 тис. гривень.

"Гарна новина для всіх, хто готується до ЗНО! Підтримали на освітньому Комітеті Постанову: 30 випускників, які найкраще складуть ЗНО, отримають грошову винагороду, по 100 тис. грн.

Для цього сума балів з чотирьох предметів має бути 790 і більше, у тому числі один предмет на 200 балів", – розповіла Наталія Піпа.

Вона також зауважила, що справедливою умовою отримання такої виплати є вступ до українського закладу вищої освіти.

"Держава має стимулювати дітей до кращого навчання – в Україні!", – додала Піпа.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив проєкт Указу президента України про грошові виплати за високі результати у тестуванні.

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Проєктом документа було передбачено заснування 20 щорічних премій у розмірі 5 тис. гривень, які будуть виплачуватися одноразово.

Призначатися премії повинні відповідно до результатів учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, що на Закарпатті уже існує подібна ініціатива, коли випускники отримують грошові винагороди за відмінне ЗНО та ДПА.

У Мукачеві у 2021 році за 200 балів з одного предмету на ЗНО 5 школярів зможуть отримати 50 тисяч гривень.

А 50 учнів отримають по 15 тисяч гривень за високі результати у формі ДПА.

Крім того, цьогоріч всі випускники отримають 1000 гривень після завершення навчання у школі.

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