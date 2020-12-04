Вчитель з Індії виграв $1 млн премії Global Teacher Prize і віддав половину

Індійський сільський учитель Ранджит Дісалі став найкращим вчителем світу в 2020 році.

Він працює в початковій школі для дівчат Zilla Parishad, штат Махараштра, Індія і фактично своєю роботою, він змінив шанси у житті багатьох молодих дівчат.

Про це повідомляють на офіційному сайті Global Teacher Prize 2020.

У своєму виступі він зізнався, що збирається поділити половину своїх призових грошей з іншими лауреатами, які увійшли у першу десятку фіналістів.

Таким чином дев'ять його колег отримають трохи більше $55 000 кожен.

Це вперше за шість років історії Global Teacher Prize загальний переможець поділився призовим фондом з іншими фіналістами.

Вчитель Дісале був обраний з понад 12 000 номінацій та заявок, які надійшли із понад 140 країн світу.

Global Teacher Prize була заснована для визнання одного виняткового вчителя, який зробив видатний внесок у професію, а також для того, щоб засвідчити важливу роль, яку вчителі відіграють у суспільстві.

Коли Ранджит прибув до початкової школи Zilla Parishad у 2009 році, це була напівзруйнована будівля, затиснута між сараєм для худоби та коморою.

Більшість дівчат були представниками племінних громад, де відвідування школи інколи могло бути нижчим за 2%, а подружні шлюби були загальним явищем.

Для тих, хто потрапив до школи, навчальна програма велася не їхньою рідною мовою (каннада), що робило навчання для багатьох учениць взагалі не можливим.

Коли молодий вчитель переїхав до села, перше, що він зробив – це взявся за вивчення рідної мови племені, а тоді переклав нею усі підручники.

Але не просто переклав, а вбудував спеціальні QR-коди, щоб дати студентам доступ до аудіо віршів, відеолекцій, історій та завдань

Вплив учителя на життя дівчат є надзвичайним: зараз у селі немає шлюбів підлітків, а відвідуваність дівчатами школи складає 100%.

Його учениці добре вчаться – 85% з них здобули найвищі оцінки А на щорічних іспитах.

Ранджит Дісалі зі своїми ученицями. Фото - facebook

На цей момент одній дівчині із села навіть вдалося закінчити університет, що до приїзду Ранджита було неможливою мрією.

Учитель відомий тим, що влаштував у своєму домі в Індії лабораторію, звідки транслює віртуальні уроки зі своїх наукових експериментів.

Але найбільше, чого він хоче досягти – це поділитися своїми вміннями з іншими педагогами Індії.

Тому на літніх канікулах він збирає віч-на-віч понад 16 тисяч вчителів зі всього індійського штату Махараштра, щоби навчити їх цифрових технологій

Нагадаємо, що найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків.

Василь Дяків – учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії, працює у гімназії міста Заліщики Тернопільської області.

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