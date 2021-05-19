Мінкульт визначив перелік пам'яток в різних регіонах, які потрібно реставрувати

Дарія Поперечна УП.Життя
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19 травня 2021

Міністерство культури та інформаційної політики визначило перелік пам’яток культурної спадщини, які будуть реставрувати в рамках проекту "Велика Реставрація".

До рейтингу увійшли 109 об'єктів, серед них: замки, фортеці, палацово-паркові комплекси та інші пам'ятки. 

Його визначила експертна рада відомства. 

Про це розповів очільник Мінкульту Олександр Ткаченко

За його словами, список об’єктів, з яких розпочнеться проект, відповідно до рекомендацій експертної ради, буде опубліковано міністерством вже найближчим часом. 

"Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують залежно від висновку проектно-кошторисної документації", – додає Ткаченко. 

Підгорецький замок. Фото Wikipedia

За кількістю балів, до першої п'ятірки рейтингу увійшли проекти з реставрації таких об'єктів:

  • Семінарська церква Резиденції Буковинського Митрополита (Чернівецька область);
  • Онуфріївська вежа Києво-Печерської Лаври (Київ);
  • Замковий комплекс в Олеську (Львівська область);
  • Троїцька надбрамна церква (Київ);
  • Замковий комплекс в Підгірцях (Львівська область).

З повним переліком об'єктів можна ознайомитися за посиланням

У Мінкульті також зауважують, що відбір нових заявок до участі у "Великій Реставрації" експертною радою буде продовжуватись.

"Цей проект наочний приклад розуміння ваги культури і поступової зміни усвідомлення та ставлення до культури на рівні держави. 

Обрані об’єкти – лише початок, адже із запуском процесу реставрації – його вже не спинити, що доводить досвід європейських країн", – підсумовує Ткаченко. 

У якому стані перебувають замки та інші архітектурні пам'ятки в різних регіонах України, можна переглянути у нашому матеріалі.

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