Мінкульт визначив перелік пам'яток в різних регіонах, які потрібно реставрувати

Міністерство культури та інформаційної політики визначило перелік пам’яток культурної спадщини, які будуть реставрувати в рамках проекту "Велика Реставрація".
До рейтингу увійшли 109 об'єктів, серед них: замки, фортеці, палацово-паркові комплекси та інші пам'ятки.
Його визначила експертна рада відомства.
Про це розповів очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
За його словами, список об’єктів, з яких розпочнеться проект, відповідно до рекомендацій експертної ради, буде опубліковано міністерством вже найближчим часом.
"Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують залежно від висновку проектно-кошторисної документації", – додає Ткаченко.
|Підгорецький замок. Фото Wikipedia
За кількістю балів, до першої п'ятірки рейтингу увійшли проекти з реставрації таких об'єктів:
- Семінарська церква Резиденції Буковинського Митрополита (Чернівецька область);
- Онуфріївська вежа Києво-Печерської Лаври (Київ);
- Замковий комплекс в Олеську (Львівська область);
- Троїцька надбрамна церква (Київ);
- Замковий комплекс в Підгірцях (Львівська область).
З повним переліком об'єктів можна ознайомитися за посиланням.
У Мінкульті також зауважують, що відбір нових заявок до участі у "Великій Реставрації" експертною радою буде продовжуватись.
"Цей проект – наочний приклад розуміння ваги культури і поступової зміни усвідомлення та ставлення до культури на рівні держави.
Обрані об’єкти – лише початок, адже із запуском процесу реставрації – його вже не спинити, що доводить досвід європейських країн", – підсумовує Ткаченко.
У якому стані перебувають замки та інші архітектурні пам'ятки в різних регіонах України, можна переглянути у нашому матеріалі.
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