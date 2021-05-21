Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила переможця 2021 року

Переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року стала журналістка та телеведуча Мирослава Барчук.

У професії Мирослава з середини 1990-х. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою програми "Зворотний відлік" на Суспільному.

Разом з почесною нагородою журналістка отримає 100 тисяч гривень.

Мирослава Барчук – переможиця Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року

Отримуючи нагороду, Мирослава Барчук зазначила: "Я дуже часто в професії і в житті спираюся на Гіїну одержимість: коли стикаюсь з моральним нейтралітетом, коли стикаюсь з нерозрізненням добра і зла в медіасередовищі або просто в суспільстві.

Чому я це кажу? Тому що мало в якій професії потрібно так часто робити морально-етичний вибір, як у нашій професії. Мало в якій професії можна так масштабно відстоювати правду та справедливість.

І навпаки мало яка професія дає можливість масштабно ретранслювати брехню. Мало яка професія дає можливість створювати відчуття спільності".

Фіналістами цьогорічної премії також були:

📃 Борис Давиденко (1980) – журналіст, редактор.

Працював в українському Forbes, був головним редактором аналітичної платформи VoxUkraine, нині очолює редакцію Ліга.net.

📃 Марічка Паплаускайте (1988) – журналістка, редакторка.

Співзасновниця видання The Ukrainians, головна редакторка онлайнового журналу Reporters; викладачка Школи журналістики Українського католицького університету, авторка репортажної книжки "Бог дивовижних людей та інших грішників".

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".

Премія вручається раз на рік 21 травня — у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

Нагадаємо, що першими лауреатами премії були Вахтанґ Кіпіані (2019) та Павло Казарін (2020).

Співведучі та лауреати Премії імені Георгія Ґонґадзе Павло Казарін (2020) та Мирослава Барчук (2021).

Фото Larysa Denysenko/Facebook

Цього року церемонія нагородження вже вдруге відбулася у телеформаті. Ведучими події знову стали Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.

Сам захід відбувся у Національному музеї Тараса Шевченка за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

До довгого списку номінантів на здобуття Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року ввійшли 18 українських журналістів і журналісток.

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.

До Капітули премії-2021 року увійшли:

дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе ;

; президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков ;

; журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула ;

; декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук ;

; меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Максим Дядик ;

; письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко ;

; засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані ;

; публіцист, лауреат Премії Ґонґадзе Павло Казарін;

керівник Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.

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