Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила переможця 2021 року

Переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року стала журналістка та телеведуча Мирослава Барчук.
У професії Мирослава з середини 1990-х. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою програми "Зворотний відлік" на Суспільному.
Разом з почесною нагородою журналістка отримає 100 тисяч гривень.
|Мирослава Барчук – переможиця Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року
Отримуючи нагороду, Мирослава Барчук зазначила: "Я дуже часто в професії і в житті спираюся на Гіїну одержимість: коли стикаюсь з моральним нейтралітетом, коли стикаюсь з нерозрізненням добра і зла в медіасередовищі або просто в суспільстві.
Чому я це кажу? Тому що мало в якій професії потрібно так часто робити морально-етичний вибір, як у нашій професії. Мало в якій професії можна так масштабно відстоювати правду та справедливість.
І навпаки мало яка професія дає можливість масштабно ретранслювати брехню. Мало яка професія дає можливість створювати відчуття спільності".
Фіналістами цьогорічної премії також були:
📃 Борис Давиденко (1980) – журналіст, редактор.
Працював в українському Forbes, був головним редактором аналітичної платформи VoxUkraine, нині очолює редакцію Ліга.net.
📃 Марічка Паплаускайте (1988) – журналістка, редакторка.
Співзасновниця видання The Ukrainians, головна редакторка онлайнового журналу Reporters; викладачка Школи журналістики Українського католицького університету, авторка репортажної книжки "Бог дивовижних людей та інших грішників".
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Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".
Премія вручається раз на рік 21 травня — у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.
Нагадаємо, що першими лауреатами премії були Вахтанґ Кіпіані (2019) та Павло Казарін (2020).
|Співведучі та лауреати Премії імені Георгія Ґонґадзе Павло Казарін (2020) та Мирослава Барчук (2021).
Фото Larysa Denysenko/Facebook
Цього року церемонія нагородження вже вдруге відбулася у телеформаті. Ведучими події знову стали Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.
Сам захід відбувся у Національному музеї Тараса Шевченка за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
До довгого списку номінантів на здобуття Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року ввійшли 18 українських журналістів і журналісток.
За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.
До Капітули премії-2021 року увійшли:
- дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;
- президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;
- журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;
- декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук;
- меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Максим Дядик;
- письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;
- засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;
- публіцист, лауреат Премії Ґонґадзе Павло Казарін;
- керівник Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.
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