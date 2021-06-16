Меморіальний центр "Бабин Яр" представив плани до відзначення 80-річчя трагедії

Першу частину Меморіального комплексу в Бабиному Яру відкриють 6 жовтня до 80-х роковин розстрілів.

Тоді ж представлять два нових об’єкти на території урочища – "Кришталеву стіну плачу" та "Курган пам'яті", повідомили у пресслужбі Меморіального центру.

Авторкою "Кришталевої стіни плачу" є художниця-концептуалістка Марина Абрамович.

"Цей меморіальний об’єкт буде одним із найбільших збудованих у Європі протягом останнього десятиліття", – повідомили на презентації Меморіального комплексу.

Його довжина досягатиме 40 метрів, а висота – 3 метри. Стіна складатиметься з 75 кварцових блоків, одночасно її зможуть відвідати 25 людей.

"Кришталева стіна плачу"

Всередині "Кургану пам'яті" буде розміщена велика 3D-модель Бабиного Яру з подіями 1941 року. Об'єкт зводять німецьке архітектурне бюро SUB та український Центр просторових технологій. Він має стати першим музейним простором на території Бабиного Яру.

Ширина і довжина будівлі сягатимуть 80 метрів, а висота – 15 метрів. Форма об’єкту нагадуватиме кургани – традиційні для українських степів давні поховання у формі пагорбу із землі і каміння.

"Курган пам'яті"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Кабмін планує затвердити план заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

"Наша мета – створити простір, який зробить історію Бабиного Яру близькою та актуальною для будь-кого, незалежно від нації, статі, віку чи релігії. Ми хочемо, щоб люди відчули і зрозуміли, що історія Бабиного Яру – це їхня історія, історія їхніх сусідів, їхнього міста, їхньої нації, їхнього світу.

Бабин Яр є місцем смерті багатьох жертв – євреїв, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні, українських націоналістів, комуністів", – підкреслив художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Ілля Хржановський.

Раніше Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представив художню концепцію майбутнього меморіалу.

Нагадаємо, до Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в Україні ставляться неоднозначно.

Ще у квітні 2020 року діячі культури просили звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.

Вони критикували концепцію та методи меморіалізації трагедії Бабиного Яру, запропоновані російським режисером, а також через причетність до проєкту російських бізнесменів ­­­­– Михаїла Фрідмана та Германа Хана.

Раніше негативну реакцію аудиторії викликала робота режисера над стрічкою "ДАУ.Дегенерація".

У фільмі бутафорськи, але зі справжніми немовлятами відтворювали, як вчені в Радянському союзі проводили досліди над дітьми.

У лютому 2021-го культурні діячі вимагали не виділяти землю Меморіальному центру.

Йосиф Зісельс, відомий дисидент та правозахисник, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України, назвав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" "троянським конем", якого Путін "дарує" Україні.

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