У Бабиному Яру відкрили аудіовізуальну інсталяцію в пам’ять про жертв розстрілів. ФОТО

У День пам’яті жертв Бабиного Яру в Києві презентували аудіовізуальну інсталяцію "Дзеркальне поле".

На території урочища Бабин Яр відкрили новий меморіал, який дозволить озвучити територію заповідника і сприятиме обізнаності про трагічні події часів окупації Києва у 1941 році.

Захід відвідали представники багатьох конфесій та перші особи держави, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Частина нової інсталляціі розташована на дорозі Скорботи (від вулиці Юрія Іллєнка до пам'ятника "Менора") і на площі біля пам'ятника "Менора".

У стовпи уздовж Алеї скорботи до пам'ятника "Менори" вмонтовані 32 динаміка, які створюють звуковий коридор з ефектом хору.

З кожної колонки звучать дорослі і дитячі голоси, які перераховують нескінченний список з імен жертв Бабиного Яру.

Такими стилізаціями був замаскований новий меморіал

Нові інсталяції Бабиного Яру відмічені червоним

Також відвідувачі зможуть почути фрагменти з мемуарів, свідоцтв, історичних документів, іудейські і християнські релігійні тексти, відомі музичні твори, а також композиції видатних сучасних українських та світових композиторів і виконавців.

Деякі з цих музичних творів були спеціально написані для проекту Меморіального центру "Бабин Яр".

Церемонія відкриття нового об'єкту на території Бабиного Яру

Президент Володимир Зеленський

Друга частина інсталяції – це сорокаметровий дзеркальний диск з десятьма високими металевими колонами.

Колони і диск простріляні кулями того ж калібру, який використовували під час розстрілів нацисти.

Завдяки дзеркальному ефекту відвідувачі інсталяції будуть бачити отвори від куль в своєму відображенні.

Театралізоване дійство зрежисував Владислав Троїцький

У постановці приймали участь професійні актори і співаки, а також діти різного віку

Відкриття інсталяції

Інсталяція – це сорокаметровий дзеркальний диск з десятьма високими металевими колонами

"Дзеркальне поле"

Колони і диск простріляні кулями того ж калібру, який використовували під час розстрілів нацисти

Інсталяція діятиме 24/7 і вночі крізь ці отвори буде пробиватися світло, створюючи ефект міражу.

Щогодини звучатиме звук, що символізує пам'ять про жертв Бабиного Яру.

За задумом авторів така аудіоінсталляція дозволить відвідувачам заповідника відчути, через які трагічні події пройшов Київ в минулому.

Відвідувачі інсталяції будуть бачити отвори від куль в своєму відображенні

Автор ідеї та концепції звукорежисер Максим Демиденко розповідає, що "аудіоінсталляція дозволить композиторам і музичним кураторам створювати багатоголосні композиції".

"Використання великої кількості незалежних джерел звуку створює аудіоефект, завдяки якому самі джерела розчиняються в сприйнятті слухача.

Замість них з'являються об'єкти в просторі, це дозволяє створювати більш глибокі образи і посилювати емоційний враження.

Для слухача це проект не про прослуховування музики, а про глибоке емоційне занурення у звуковий простір", – розповідає звукорежисер.

Керівник Меморіального центру Бабин Яр Ілля Хржановський,

театральний режисер Владислав Троїцький та звукорежисер Максим Демиденко

Демиденко відомий тим, що розробляв цифрові проекти і технологічні рішення для інтерактивних виставок у центрі Помпіду, театрі Шатле і театрі Ле Ля Віль (Париж); звукорежисер 9 фільмів проекту "Дау".

Розлоге інтерв’ю з Максимом Демиденком читайте незабаром на "Українській правді. Життя".

29 вересня – День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з найжахливіших символів Голокосту.

29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення.

Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей.

Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисяч людей.

1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч осіб.

Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, загинуло від 100 до 150 тисяч осіб – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали "зайвими".

Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від окупантів у 1943 році.

Всі фото Дмитра Ларіна, УП

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