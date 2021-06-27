12 будівель з фантастичним дизайном. ФОТО

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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27 червня 2021

Якщо вам коли-небудь здається, що деякі архітектори живуть у своїй країні фантазій, ви - не єдині.

Будівлі, які вони створюють, можуть привернути увагу своїми фасадами, балконами та формою.

У деяких з них навіть важко уявити життя. 

Ось декілька фантастичних і дивних будівель, світлини яких зібрала BoredPanda.

 Контейнерний будинок в пустелі
 Це не справжній будинок, а витвір мистецтва фотографа Філіпа Дюжардена
 Японський вокзал у формі локомотива
 Дитячий садок в формі кішки, Німеччина
 Гігантська скульптура "Колос" XVI століття у Флоренції, Італія, має цілі кімнати, заховані усередині
 Будівля в Гуйчжоу, Китай
 Вежа Су Фудзімото "Arbre Blanc", Франція
 Коли у вас є гроші, але немає землі, Камерун
 Будиночок в Норвегії
 Будівля в Чилі
 Будинок перевернутої піраміди в Іспанії
 ЖК "Інтерлейс", Сінгапур

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