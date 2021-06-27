12 будівель з фантастичним дизайном. ФОТО

Якщо вам коли-небудь здається, що деякі архітектори живуть у своїй країні фантазій, ви - не єдині.
Будівлі, які вони створюють, можуть привернути увагу своїми фасадами, балконами та формою.
У деяких з них навіть важко уявити життя.
Ось декілька фантастичних і дивних будівель, світлини яких зібрала BoredPanda.
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| Контейнерний будинок в пустелі
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| Це не справжній будинок, а витвір мистецтва фотографа Філіпа Дюжардена
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| Японський вокзал у формі локомотива
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| Дитячий садок в формі кішки, Німеччина
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| Гігантська скульптура "Колос" XVI століття у Флоренції, Італія, має цілі кімнати, заховані усередині
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| Будівля в Гуйчжоу, Китай
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| Вежа Су Фудзімото "Arbre Blanc", Франція
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| Коли у вас є гроші, але немає землі, Камерун
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| Будиночок в Норвегії
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| Будівля в Чилі
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| Будинок перевернутої піраміди в Іспанії
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| ЖК "Інтерлейс", Сінгапур
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