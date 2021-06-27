12 будівель з фантастичним дизайном. ФОТО

Якщо вам коли-небудь здається, що деякі архітектори живуть у своїй країні фантазій, ви - не єдині.

Будівлі, які вони створюють, можуть привернути увагу своїми фасадами, балконами та формою.

У деяких з них навіть важко уявити життя.

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Ось декілька фантастичних і дивних будівель, світлини яких зібрала BoredPanda.

Контейнерний будинок в пустелі

Це не справжній будинок, а витвір мистецтва фотографа Філіпа Дюжардена

Японський вокзал у формі локомотива

Дитячий садок в формі кішки, Німеччина

Гігантська скульптура "Колос" XVI століття у Флоренції, Італія, має цілі кімнати, заховані усередині

Будівля в Гуйчжоу, Китай

Вежа Су Фудзімото "Arbre Blanc", Франція

Коли у вас є гроші, але немає землі, Камерун

Будиночок в Норвегії

Будівля в Чилі

Будинок перевернутої піраміди в Іспанії

ЖК "Інтерлейс", Сінгапур

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